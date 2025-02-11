Chuyển đổi số iPhone 18 Pro có thể kết nối Internet từ không gian Apple được cho là đang âm thầm phát triển công nghệ Internet vệ tinh 5G cho thế hệ iPhone 18 Pro ra mắt năm 2026, bước tiến có thể biến iPhone thành thiết bị đầu tiên trên thế giới truy cập Internet tốc độ cao ở mọi nơi, không cần mạng di động.

Theo báo cáo độc quyền của The Information, Apple đang làm việc để tích hợp kết nối 5G qua vệ tinh vào các mẫu iPhone sắp tới, bắt đầu từ dòng iPhone 18 Pro, Pro Max và có thể cả iPhone gập.

Nếu đúng theo lộ trình, đây sẽ là một trong những bước tiến công nghệ quan trọng nhất của Apple trong thập kỷ qua, đưa người dùng thoát khỏi sự phụ thuộc vào mạng di động mặt đất.

Ảnh minh họa.

Không chỉ gửi tin nhắn khẩn cấp hay định vị khi mất sóng như hiện nay, người dùng sẽ có thể lướt web, xem video và tải dữ liệu tốc độ cao ở bất kỳ đâu, ngay cả giữa đại dương, trên núi cao hay trong vùng hoang mạc.

Nói cách khác, Apple đang chuẩn bị biến iPhone thành thiết bị có kết nối toàn cầu thực sự, thay vì chỉ là “smartphone cao cấp”.

Từ Globalstar đến SpaceX: Mối hợp tác có thể thay đổi cuộc chơi

Hiện tại, Apple đang hợp tác với Globalstar - công ty vệ tinh có trụ sở tại Mỹ để cung cấp các tính năng vệ tinh như SOS khẩn cấp và Tìm thiết bị (Find My) cho các mẫu iPhone 14 trở lên. Tuy nhiên, Globalstar đang đối mặt với khó khăn tài chính, thậm chí có tin đồn rằng họ đang cân nhắc bán công ty với giá hơn 10 tỷ USD.

Trong khi đó, SpaceX - công ty do tỷ phú Elon Musk sáng lập lại vừa công bố hệ thống tín hiệu vô tuyến tương thích với loại sóng mà Apple đang sử dụng. Điều này làm dấy lên tin đồn về khả năng hợp tác giữa Apple và SpaceX, bất chấp mối quan hệ “không mấy thân thiện” giữa Elon Musk và Apple trong quá khứ.

Nếu sự hợp tác này trở thành hiện thực, iPhone có thể kết nối trực tiếp với mạng lưới vệ tinh Starlink hiện đã phủ sóng hơn 70 quốc gia mà không cần chảo vệ tinh hoặc thiết bị phụ trợ.

Vì sao đây là “bước ngoặt lịch sử”

Từ trước đến nay, kết nối vệ tinh trên iPhone chỉ giới hạn ở các tình huống khẩn cấp hoặc tìm thiết bị. Trong khi đó, hệ thống Starlink của T-Mobile cũng mới chỉ hỗ trợ một số ứng dụng cơ bản và yêu cầu người dùng phải đứng ở nơi có tầm nhìn rõ bầu trời.

Còn nếu công nghệ mới của Apple được triển khai thành công, người dùng sẽ có thể truy cập Internet vệ tinh 5G toàn diện, với tốc độ truyền dữ liệu có thể sánh ngang mạng di động hiện nay mà không cần phần cứng Starlink như chảo thu hay bộ phát Wi-Fi riêng.

Điều này mở ra khả năng kết nối liền mạch trên toàn cầu, đặc biệt hữu ích cho:

- Người sống ở vùng sâu, vùng xa hoặc thường xuyên di chuyển;

- Du khách, phóng viên, nhân viên cứu hộ;

- Những ai cần kết nối ổn định trong tình huống khẩn cấp hoặc thiên tai.

Những thách thức còn phía trước

Tuy nhiên, công nghệ này vẫn đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật và chính sách.

Chi phí dữ liệu là mối quan tâm hàng đầu: Starlink hiện thu phí 50 USD/tháng cho 50GB và 165 USD/tháng cho dữ liệu không giới hạn, chưa kể thiết bị riêng giá 299 USD.

Trong khi đó, bảo mật thông tin cũng là vấn đề lớn khi dữ liệu được truyền qua không gian.

Ngoài ra, việc gia tăng số lượng vệ tinh trong quỹ đạo thấp đặt ra câu hỏi về nguy cơ “ô nhiễm không gian” và va chạm vệ tinh.

Và dù SpaceX có khả năng cung cấp hạ tầng, Apple vẫn cần chứng minh rằng họ có thể mang lại trải nghiệm liền mạch, đáng tin cậy và đủ nhanh để thay thế mạng di động truyền thống.

Liệu Apple có “thay đổi thế giới” thêm một lần nữa?

Apple từng làm điều tương tự khi khai sinh ra smartphone hiện đại với iPhone đầu tiên năm 2007. Giờ đây, nếu họ thành công với Internet vệ tinh 5G, đó có thể là cuộc cách mạng thứ hai nhằm đưa iPhone vượt xa giới hạn của mạng mặt đất và tiến vào không gian.

Tuy nhiên, liệu đây có phải là bước đột phá thực sự, hay chỉ là chiến lược thương mại mới để thúc đẩy người dùng nâng cấp lên các phiên bản “Pro” và “cao cấp hơn”?

Câu trả lời có lẽ sẽ rõ ràng vào năm 2026, khi Apple chính thức công bố dòng iPhone 18 và thế giới biết liệu chúng ta sắp bước vào kỷ nguyên của Internet không biên giới, hay chỉ thêm một cuộc đua tiếp thị trong thế giới công nghệ./.