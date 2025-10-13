Chuyển đổi số Rò rỉ những thông tin đáng chú ý về iPhone 18 Apple được cho là sẽ mang đến bước ngoặt lớn với iPhone 18 ra mắt năm 2026, khi hàng loạt nâng cấp quan trọng như Dynamic Island nhỏ gọn, Face ID ẩn dưới màn hình và khả năng gập mở lần đầu tiên xuất hiện.

Apple vừa trình làng dòng iPhone 17, nhưng tâm điểm của giới công nghệ đã nhanh chóng chuyển sang thế hệ kế tiếp. Dù còn gần một năm nữa iPhone 18 mới chính thức ra mắt nhưng tin đồn và dự đoán về thiết bị này đang lan truyền với tốc độ chóng mặt, hé lộ hàng loạt thay đổi đáng chú ý.

Ảnh minh họa.

Từ thiết kế được cho là đột phá cho đến khả năng ra mắt mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên, nhiều nguồn tin cho rằng iPhone 18 có thể trở thành bản nâng cấp táo bạo nhất của Apple trong nhiều năm qua.

Dưới đây là tổng hợp những thông tin và đồn đoán đáng chú ý nhất về thế hệ iPhone đang được mong đợi nhất hiện nay.

1. Dynamic Island được thiết kế nhỏ gọn hơn

Một trong những nguồn rò rỉ đáng tin cậy nhất tiết lộ rằng, Apple dự kiến thu nhỏ thiết kế Dynamic Island trên dòng iPhone 18 ra mắt vào năm 2026.

Dynamic Island trên iPhone 18 được thiết kế nhỏ gọn hơn. Ảnh: Internet.

Theo các báo cáo mới, phần khuyết đỉnh sẽ mảnh và chiếm ít diện tích màn hình hơn, nhờ việc hãng sử dụng các linh kiện mỏng và tối ưu hơn bên trong.

2. Face ID dưới màn hình có thể sắp thành hiện thực

Một số nguồn tin cho rằng, Apple có thể tích hợp cảm biến Face ID dưới màn hình trên các mẫu iPhone 18 Pro, mở đường cho thiết kế màn hình tràn viền thực thụ, chỉ còn lại một camera trước nhỏ gọn.

Nhà phân tích uy tín Ross Young từng dự đoán công nghệ này sẽ ra mắt vào năm 2026 và những thông tin rò rỉ gần đây dường như đang củng cố thêm độ chính xác của dự đoán đó.

3. Thiết kế đục lỗ có thể xuất hiện trên iPhone 18 Pro

Nếu các rò rỉ mới đây là chính xác, iPhone 18 Pro và Pro Max có thể sẽ nói lời tạm biệt hoàn toàn với phần tai thỏ đã gắn bó suốt nhiều năm, thay vào đó là thiết kế đục lỗ tinh gọn dành riêng cho camera selfie.

Các cảm biến Face ID, ánh sáng và tiệm cận được cho là sẽ ẩn hoàn toàn bên dưới màn hình, mang lại trải nghiệm hiển thị liền mạch và hiện đại hơn.

Với bước tiến này, Apple dường như đang bắt kịp xu hướng thiết kế toàn màn hình mà nhiều hãng Android đã theo đuổi từ lâu nhưng vẫn theo cách tinh tế và đặc trưng của “Táo khuyết”.

4. Một chút “hiệu ứng trong suốt” trong thiết kế

Một tin đồn thú vị khác liên quan đến diện mạo của iPhone 18 Pro cho thấy Apple có thể đưa yếu tố kính trong suốt trở lại mặt lưng thiết bị. Theo đó, một “ô cửa” nhỏ bằng kính sẽ được bố trí tách biệt với khung kim loại, tạo điểm nhấn tinh tế cho thiết kế tổng thể.

Dù chi tiết này được cho là mang tính thẩm mỹ nhiều hơn công năng, nó có thể hé lộ hệ thống tản nhiệt buồng hơi thế hệ mới, công nghệ từng được Apple giới thiệu lần đầu trên dòng iPhone 17 Pro.

Nếu tin đồn thành sự thật, đây sẽ là một trong những thay đổi thiết kế táo bạo và độc đáo nhất của Apple trong nhiều năm qua.

5. Apple phát triển modem C2, bước tiến mới hướng tới mạng 5G kiến trúc độc lập

Apple được cho là đang tăng tốc phát triển modem C2, thế hệ kế nhiệm của modem C1 từng xuất hiện trên dòng iPhone 16e. Con chip 5G mới này nhiều khả năng sẽ ra mắt cùng iPhone 18 vào năm 2026, đánh dấu bước đi quan trọng trong nỗ lực tách hoàn toàn khỏi Qualcomm, đối tác lâu năm của Apple trong mảng modem di động.

Con chip C2 5G mới này nhiều khả năng sẽ ra mắt cùng iPhone 18 vào năm 2026. Ảnh: Internet.

Theo các nguồn tin, modem C2 sẽ mang đến khả năng hỗ trợ băng tần cao mmWave mạnh mẽ hơn, tốc độ tải xuống cao hơn nhờ tối ưu hóa tích hợp mạng, đồng thời nâng cao hiệu suất năng lượng để kéo dài thời lượng pin.

Nếu đúng như dự đoán, đây có thể là bước ngoặt lớn giúp Apple kiểm soát sâu hơn chuỗi cung ứng và hiệu năng 5G trên iPhone trong tương lai.

6. Màn hình LTPO+ thế hệ mới

Các mẫu iPhone 18 Pro và Pro Max được cho là sẽ sở hữu màn hình cao cấp LTPO+ thế hệ tiếp theo, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong công nghệ màn hình của Apple.

Loại màn hình mới này hứa hẹn tăng tốc độ làm mới khung hình nhanh hơn, đồng thời tối ưu quản lý năng lượng để mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà và tiết kiệm pin hơn.

Nếu tin đồn thành sự thật, đây sẽ là nâng cấp quan trọng giúp Apple củng cố vị thế dẫn đầu trong cuộc đua về chất lượng màn hình trên smartphone cao cấp.

7. Chip A20 trên tiến trình 2nm - bước nhảy vọt về sức mạnh và hiệu suất

Phần nâng cấp đáng chú ý nhất trong dòng iPhone 18 có thể đến từ chip A20 - con chip được cho là sẽ đánh dấu kỷ nguyên 2nm đầu tiên của Apple. Trong khi A19 trên iPhone 17 vẫn dựa trên tiến trình 3nm, A20 được đồn đoán sẽ được sản xuất theo tiến trình 2nm (N2) của nhà sản xuất chip bán dẫn TSMC của Đài Loan.

Bước chuyển này hứa hẹn mang lại hiệu năng tăng khoảng 15% và mức tiêu thụ điện năng giảm tới 30%, giúp thiết bị vận hành mạnh mẽ hơn mà vẫn tiết kiệm pin. Nếu đúng như dự đoán, đây sẽ là cột mốc công nghệ quan trọng nhất của Apple kể từ khi hãng tự phát triển chip di động.

8. Nút chụp ảnh được tinh chỉnh thông minh hơn

Apple được cho là sẽ thiết kế lại nút điều khiển camera trên dòng iPhone 18, mang đến trải nghiệm chụp ảnh trực quan và tự nhiên hơn. Thay vì kết hợp cảm ứng điện dung và độ nhạy áp lực như hiện tại, thế hệ mới có thể chỉ dựa trên nhận diện lực nhấn.

Cách tiếp cận này cho phép người dùng chạm, nhấn hoặc vuốt để điều khiển camera mà không cần đến lớp cảm ứng điện dung bổ sung, tương tự cơ chế từng được Oppo thử nghiệm trên Find X8 Ultra.

Sự thay đổi này không chỉ giúp tăng độ chính xác khi thao tác, mà còn đơn giản hóa cấu trúc phần cứng, mở đường cho những trải nghiệm nhiếp ảnh tinh tế hơn trên iPhone.

9. iPhone 18 bản tiêu chuẩn có thể bị trì hoãn ra mắt

Một tin đồn khá bất ngờ nhưng đang thu hút nhiều sự chú ý cho rằng Apple có thể thay đổi lịch ra mắt truyền thống của mình. Theo đó, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn có thể sẽ không xuất hiện cùng lúc với dòng Pro, Pro Max và iPhone Air 2 vào tháng 9 năm 2026, mà bị dời sang mùa xuân năm 2027, ra mắt cùng iPhone 18e.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là bước đi hiếm hoi trong chiến lược ra mắt iPhone, cho thấy Apple có thể đang điều chỉnh chu kỳ sản phẩm nhằm tối ưu hoá doanh số hoặc tách biệt rõ hơn giữa các phân khúc.

10. Chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple

Cuối cùng, tâm điểm chú ý có lẽ sẽ thuộc về chiếc iPhone gập đầu tiên, một bước ngoặt lớn trong lịch sử thiết kế của Apple. Nhiều nguồn tin cho rằng thiết bị này có thể ra mắt cùng dòng iPhone 18 Pro vào mùa thu năm 2026, trong khi một số báo cáo khác lại dự đoán mùa xuân 2027 mới là thời điểm phù hợp hơn.

Dự kiến chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple sẽ ra mắt vào năm 2026. Ảnh: Internet.

Theo tin đồn, iPhone gập sẽ sử dụng bản lề titan siêu bền, giúp máy gập mở linh hoạt mà không để lại nếp nhăn trên màn hình, đi kèm giá khởi điểm khoảng 2.000 USD.

Về cấu hình, sản phẩm được cho là sẽ trang bị RAM 12 GB, bộ nhớ trong khởi điểm 256 GB, camera sau kép 48 MP và camera selfie ẩn dưới màn hình, tất cả hứa hẹn mang đến trải nghiệm cao cấp, đánh dấu bước tiến táo bạo nhất của Apple trong kỷ nguyên thiết bị di động./.