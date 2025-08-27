Chuyển đổi số Lộ diện những tính năng đột phá trên chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple Theo nhà báo công nghệ Mark Gurman từ tờ Bloomberg, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple được cho là sẽ tạo khác biệt lớn khi trang bị tới 4 camera, đồng thời quay lại với Touch ID thay cho Face ID vốn quen thuộc trên các thế hệ trước.

Theo Mark Gurman, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ được thiết kế mở ra như một cuốn sách, để lộ màn hình bên trong kích thước lớn, tương tự các dòng smartphone gập Android hiện có.

Điểm nhấn nằm ở hệ thống 4 camera, bao gồm 1 ở mặt trước, 1 bên trong và 2 ở mặt sau. Sự sắp xếp này cho phép thiết bị linh hoạt hoạt động như một iPhone thông thường khi gập lại, với màn hình ngoài khoảng 5 - 6 inch và camera selfie đi kèm.

Chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple được cho là sẽ tạo khác biệt lớn khi trang bị tới 4 camera. Ảnh: Internet

Khi mở ra, màn hình lớn 8 inch sẽ kích hoạt thêm một camera bên trong đóng vai trò camera trước chủ động. Trong khi đó, cụm camera sau bao gồm một ống kính chính độ phân giải cao và một ống kính phụ, nhiều khả năng là siêu rộng hoặc tele.

Đáng chú ý, Apple có thể quay lại với Touch ID thay vì Face ID cho bảo mật sinh trắc học. Nguyên nhân đến từ thách thức về độ mỏng, thiết bị khi gập lại được dự đoán chỉ khoảng 9,5mm, tức mỗi nửa chưa tới 5mm - mỏng hơn bất kỳ mẫu iPhone nào trước đây. Với giới hạn này, hệ thống TrueDepth phức tạp dùng cho Face ID khó có thể tích hợp, và Apple nhiều khả năng sẽ đưa Touch ID vào nút nguồn bên hông.

Về khả năng kết nối, iPhone gập sẽ sử dụng modem di động nội bộ do Apple phát triển. Sau khi chip modem C1 đã có mặt trên iPhone 16e và iPhone 17 Air sắp ra mắt, phiên bản màn hình gập dự kiến sẽ được trang bị modem C2 thế hệ tiếp theo, hỗ trợ tốc độ cao hơn. Cũng như các mẫu iPhone tương lai, thiết bị này sẽ loại bỏ hoàn toàn khe SIM vật lý, chỉ hỗ trợ eSIM.

Mặc dù là sản phẩm đột phá, mức độ phổ biến của iPhone màn hình gập sẽ phụ thuộc phần lớn vào giá bán. Các mẫu smartphone gập cao cấp của Android hiện có giá từ 1.800 USD trở lên, và khó có khả năng Apple sẽ đưa ra mức giá thấp hơn.

Theo Gurman, máy sẽ chỉ có hai tùy chọn màu sắc cơ bản là đen và trắng. Các đối tác sản xuất dự kiến bắt đầu tăng tốc dây chuyền vào đầu năm tới, chuẩn bị cho màn ra mắt vào mùa thu 2026.

Đây mới chỉ là bước khởi đầu trong lộ trình thiết kế táo bạo của Apple. Sau iPhone màn hình gập, hãng được cho là sẽ giới thiệu một mẫu iPhone chuyên nghiệp hoàn toàn bằng kính vào năm 2027.

Còn trong năm nay, người dùng có thể chờ đợi iPhone 17 với thiết kế gần như không đổi so với iPhone 16, ngoại trừ cụm camera hình chữ nhật mới và sự xuất hiện của iPhone 17 Air - chiếc iPhone mỏng nhất từ trước tới nay./.