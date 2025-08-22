Chuyển đổi số Tại sao Apple lại loại bỏ 2 tính năng từng được quảng cáo rầm rộ trên iPhone? Apple từng khiến người dùng phấn khích với lớp vỏ titan sang trọng và thiết kế Dynamic Island đầy sáng tạo. Nhưng giờ đây, hai tính năng này được cho là sẽ biến mất trên các mẫu iPhone sắp tới.

Trong suốt lịch sử phát triển iPhone, Apple luôn tự hào là hãng biết cách tạo nên xu hướng thay vì chạy theo thị trường.

Thế nhưng, chính điều đó cũng khiến công ty nhiều lần đưa ra những quyết định gây tranh cãi như từ bỏ cổng tai nghe 3,5 mm, khai tử Touch ID hay loại bỏ củ sạc khỏi hộp máy.

Ảnh minh họa.

Và mới đây, iPhone lại chứng kiến thêm hai sự thay đổi bất ngờ, đó là lớp vỏ titan bị khai tử, và Dynamic Island - tính năng từng được quảng bá rầm rộ cũng sắp sửa biến mất.

Đây không chỉ là câu chuyện về một vài thay đổi thiết kế, mà còn phản ánh rõ cách Apple đang định hình lại sản phẩm trong bối cảnh thị trường smartphone dần bão hòa, áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Tạm biệt titan - “biểu tượng cao cấp” bị loại bỏ

Với iPhone 15 Pro, Apple từng tạo cú hích lớn khi lần đầu tiên giới thiệu chất liệu titan. Từ các buổi ra mắt, quảng cáo cho đến trải nghiệm thực tế, titan luôn được mô tả như một bước nhảy vọt về thiết kế như nhẹ hơn thép không gỉ, bền hơn nhôm, và mang đến cảm giác cao cấp đặc biệt. Không ít người dùng xem đây là dấu ấn khác biệt của dòng Pro, thậm chí là lý do chính để nâng cấp máy.

Tạm biệt titan - “biểu tượng cao cấp” bị loại bỏ. Ảnh: Internet.

Tuy nhiên, chỉ sau hai thế hệ, iPhone 17 đã nói lời chia tay với titan. Lý do có thể đến từ chi phí sản xuất cao và những rào cản về chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh Apple phải đối mặt với nguy cơ thuế quan và giá smartphone ngày càng khó kiểm soát, việc cắt giảm vật liệu đắt đỏ có thể giúp duy trì mức giá “dễ chịu” hơn.

Dẫu vậy, động thái này khiến nhiều người thất vọng. Bởi titan không chỉ là vật liệu mà còn là biểu tượng. Apple từng dồn rất nhiều tâm huyết vào việc nhấn mạnh sự sang trọng và bền bỉ của lớp vỏ titan, nhưng giờ đây, quyết định loại bỏ nó lại khiến hình ảnh “định vị cao cấp” trở nên lung lay.

Dynamic Island - từ biểu tượng sáng tạo đến “nạn nhân” của xu hướng

Nếu titan là yếu tố thẩm mỹ, thì Dynamic Island lại là sự sáng tạo mang tính phần mềm và trải nghiệm người dùng. Khi Apple ra mắt iPhone 14 Pro với Dynamic Island, công ty đã biến phần cắt camera trước, vốn bị xem là điểm yếu trong thiết kế thành một tính năng tiện ích. Dynamic Island không chỉ che đi khuyết điểm, mà còn biến thành công cụ hiển thị thông tin thông minh, từ thông báo, chỉ đường, đến điều khiển nhạc.

Trong một thời gian ngắn, Dynamic Island trở thành “đặc sản” của iPhone. Nó giúp iPhone khác biệt giữa hàng loạt smartphone Android vốn chạy theo xu hướng “đục lỗ” đơn giản. Nhưng theo nhiều báo cáo, Apple sẽ loại bỏ Dynamic Island kể từ iPhone 18, thay vào đó là thiết kế lỗ đục nhỏ gọn cho camera.

Apple sẽ loại bỏ Dynamic Island kể từ iPhone 18. Ảnh: Internet.

Về mặt kỹ thuật, lựa chọn này có lý vì lỗ đục nhỏ sẽ mang lại màn hình liền mạch hơn, phù hợp với xu hướng “toàn màn hình” mà Apple đã theo đuổi từ lâu. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở sự nhất quán.

Apple từng quảng bá Dynamic Island như một đột phá về trải nghiệm, nhưng chỉ vài năm sau, công ty lại sẵn sàng khai tử nó. Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu Apple có thực sự coi trọng tầm nhìn sản phẩm dài hạn, hay chỉ đơn giản đang thử nghiệm và thay đổi liên tục?

Chiến lược hay sự lúng túng?

Việc loại bỏ titan và Dynamic Island có thể xem là bước đi chiến lược để chuẩn bị cho kỷ nguyên iPhone kỷ niệm 20 năm, nơi Apple được cho là sẽ tung ra thiết kế hoàn toàn mới, có thể không còn bất kỳ phần cắt nào trên màn hình. Nhưng xét ở hiện tại, nhiều người dùng cảm thấy Apple đang tự mâu thuẫn với chính mình, quảng bá rầm rộ rồi lại quay lưng chỉ trong thời gian ngắn.

Thực tế, Apple không phải lần đầu gặp phải chỉ trích kiểu này. Công ty từng hết lời ca ngợi bàn phím cánh bướm trên MacBook, chỉ để rồi vội vã từ bỏ sau khi người dùng phàn nàn. Những thay đổi xoay vòng như vậy khiến nhiều khách hàng trung thành cảm thấy Apple thiếu sự kiên định trong tầm nhìn sản phẩm.

Sự biến mất của titan và Dynamic Island trên iPhone không chỉ đơn thuần là thay đổi vật liệu hay thiết kế. Nó phản ánh cách Apple đang vật lộn để cân bằng giữa đổi mới, chi phí sản xuất và định vị thương hiệu.

Ở một khía cạnh nào đó, những quyết định này có thể hợp lý về kinh tế vì titan quá đắt đỏ, Dynamic Island không còn cần thiết khi màn hình toàn vẹn là xu thế. Nhưng ở góc độ trải nghiệm và niềm tin khách hàng, Apple đang đánh đổi khá nhiều.

Người dùng iPhone vốn kỳ vọng Apple mang đến những đột phá bền vững, không chỉ là “thử nghiệm rồi bỏ đi”. Việc công ty nhanh chóng từ bỏ hai tính năng từng được ca ngợi hết lời khiến hình ảnh “kẻ dẫn đầu xu hướng” bị đặt dấu hỏi.

Liệu đây chỉ là bước lùi chiến thuật để chuẩn bị cho iPhone kỷ niệm 20 năm, hay Apple thực sự đang thiếu một định hướng dài hạn? Câu trả lời có lẽ sẽ chỉ rõ khi thế hệ iPhone tiếp theo ra mắt. Nhưng một điều chắc chắn rằng, mỗi lần Apple loại bỏ một tính năng được quảng bá rầm rộ, lòng tin của người dùng lại lung lay thêm một chút./.