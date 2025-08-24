Chuyển đổi số Apple sẽ cách mạng hóa camera iPhone như thế nào? Trước làn sóng đổi mới công nghệ camera trên smartphone, liệu Apple sẽ cách mạng hóa camera trên iPhone như thế nào để đáp ứng kỳ vọng của người dùng?

Nhiều người cảm thấy camera trên iPhone chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng, ngay cả khi sở hữu những phiên bản iPhone cao cấp, bởi cách Apple triển khai công nghệ xử lý hình ảnh tự động thông minh (Smart HDR).

Về cơ bản, Smart HDR là một tính năng hỗ trợ chụp ảnh trên các thiết bị di động, mang lại những cải tiến đáng kể về chất lượng hình ảnh. Với khả năng cân bằng ánh sáng và màu sắc, Smart HDR giúp tạo ra những bức ảnh đẹp hơn, chính xác hơn và sống động hơn.

Ảnh minh họa.

Thay vì để lại các thông số ảnh mặc định, Smart HDR tự động điều chỉnh độ tương phản của ảnh, từ đó đảm bảo các vùng tối và sáng trong ảnh được cân bằng và có độ tương phản rõ ràng hơn. Việc này giúp cho màu sắc trong ảnh trở nên chân thực và đáng tin cậy hơn.

Nghe thì có vẻ lý tưởng, nhưng chính sự “quá thông minh” của Smart HDR lại khiến một số bức ảnh từ iPhone trông thiếu tự nhiên. Đôi khi, khuôn mặt bị làm sáng quá mức, bầu trời mất đi chiều sâu, hoặc tổng thể bức ảnh trông như đã qua chỉnh sửa kỹ càng thay vì giữ nguyên nét chân thực.

Đây không phải là vấn đề duy nhất, song nó phản ánh một thực tế, trong kỷ nguyên nhiếp ảnh điện toán, thuật toán mới chính là yếu tố quyết định bức ảnh sẽ tập trung vào điều gì và loại bỏ điều gì.

Apple đã không ngừng cải thiện trải nghiệm này bằng bộ xử lý mạnh mẽ hơn, ống kính cao cấp hơn và thuật toán tối ưu hơn. Tuy nhiên, có một yếu tố mang tính bước ngoặt có thể giúp iPhone vượt xa chuẩn mực hiện tại, thậm chí tiệm cận hoặc vượt qua cả máy quay chuyên nghiệp, đó là cảm biến hình ảnh tùy chỉnh.

Đáng chú ý, Apple vừa nộp bằng sáng chế mang tên “Cảm biến hình ảnh với các điểm ảnh xếp chồng có dải động cao và độ nhiễu thấp” vào tháng trước. Không giống như nhiều bằng sáng chế khác vốn chỉ mang tính thử nghiệm hoặc gây tranh cãi, phát minh này được kỳ vọng là một công nghệ thực sự sẽ sớm được thương mại hóa, mở ra tiềm năng thay đổi căn bản cách iPhone ghi lại hình ảnh.

Cảm biến hình ảnh tùy chỉnh có thể thay đổi trải nghiệm camera iPhone ra sao?

Theo phân tích từ MacRumors, bằng sáng chế mới của Apple mô tả một loại cảm biến hình ảnh có tiềm năng vượt trội, thậm chí có thể “vượt qua nhiều máy quay phim chuyên nghiệp” nếu được triển khai đúng như tài liệu kỹ thuật gợi ý.

Điểm đặc biệt ở đây là Apple không chỉ dừng lại ở cải tiến phần mềm hay thuật toán xử lý, mà đang tiến một bước xa hơn là xây dựng một nền tảng phần cứng mới cho camera iPhone.

Nguồn tin từ mạng xã hội Weibo, cảm biến này đã được Apple phát triển xong và hiện đang bước vào giai đoạn thử nghiệm. Điều đó đồng nghĩa công nghệ hoàn toàn có thể xuất hiện trên thế hệ iPhone sắp tới.

Ngoài việc hứa hẹn nâng tầm chất lượng hình ảnh, đây còn là dấu hiệu cho thấy Apple muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào Sony - đối tác cung cấp cảm biến lâu năm hoặc ít nhất đa dạng hóa nguồn cung để kiểm soát tốt hơn chuỗi sản xuất.

Apple đang phát triển một loại cảm biến hình ảnh có tiềm năng vượt trội, thậm chí có thể “vượt qua nhiều máy quay phim chuyên nghiệp”. Ảnh: Internet

Cùng thời điểm, tờ Financial Times tiết lộ thêm một mảnh ghép quan trọng, đó là sau khoản đầu tư khổng lồ 600 tỷ USD vào lĩnh vực sản xuất tại Mỹ, Apple đang âm thầm chuẩn bị cho một công nghệ chip hoàn toàn mới.

Dù chưa công bố chi tiết, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng đó chính là quy trình sản xuất cảm biến hình ảnh “xếp chồng ba lớp”, một công nghệ chưa từng được thương mại hóa ở quy mô lớn trước đây.

Điều thú vị hơn nữa, Apple có thể sẽ hợp tác với bộ phận chuyên phát triển bán dẫn System LSI của Samsung để đưa công nghệ này thành hiện thực.

Cảm biến hình ảnh thế hệ mới của Apple sắp lộ diện

Theo Financial Times, Samsung hiện đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển cảm biến hình ảnh dành cho dòng iPhone 18 tại nhà máy bán dẫn ở Texas (Mỹ). Các thử nghiệm sản xuất ban đầu dự kiến sẽ sớm khởi động, mở đường cho khả năng sản xuất hàng loạt trong tương lai gần.

Nếu thành công, đây không chỉ là bước tiến lớn đối với Samsung và Apple, mà còn có thể khởi động một “cuộc cách mạng” trong công nghệ camera trên iPhone. Đồng thời, việc sản xuất cảm biến tại Mỹ cũng giúp Apple đáp ứng các yêu cầu từ chính phủ Mỹ về việc đưa nhiều linh kiện chiến lược trở lại sản xuất trong nước, giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng quốc tế vốn nhiều biến động.

Song song với hợp tác này, Apple vẫn tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển chip độc quyền, nhằm kiểm soát tốt hơn hệ sinh thái phần cứng của mình. Từ bộ xử lý A-series cho đến modem 5G dự kiến trên iPhone 16e, và thậm chí cả modem Wi-Fi được đồn đoán sẽ xuất hiện trên dòng iPhone 17 cuối năm nay, tất cả đều cho thấy tham vọng tự chủ công nghệ ngày càng rõ rệt của Apple.

Việc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất cảm biến hình ảnh chính là bước đi tiếp theo trong chiến lược đó, đưa iPhone tiến gần hơn tới một thiết bị hiệu quả, mạnh mẽ và độc lập hơn bao giờ hết./.