Quốc tế Iran kêu gọi khẩn cấp Hội đồng Bảo an về cuộc tấn công của Israel ở Liban Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp về các cuộc tấn công của Israel ở Liban.

Trực thăng quân sự Israel sơ tán người bị thương sau khi Hezbollah tấn công qua biên giới hôm 19/9. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti ngày 29/9, phái đoàn thường trực của Iran kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau các cuộc tấn công của Israel ở Liban.

"Cộng hòa Hồi giáo Iran lên án những hành động tấn công này bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể. Do những tác động nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế, Cộng hòa Hồi giáo Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an lên án rõ ràng hành động của Israel bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Hơn nữa, Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để xem xét cuộc tấn công của Israel và những hành động tàn bạo do Israel gây ra ở Lebanon và trên toàn khu vực" - tuyên bố của phái đoàn Iran cho biết.

Tối 22/9, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thông báo triển khai chiến dịch quân sự với tên gọi "Mũi tên phương Bắc" để chống lại Hezbollah ở Liban.

Không quân Israel đã tiến hành các cuộc tấn công lớn vào các mục tiêu Hezbollah ở các khu vực khác nhau của Liban. Một số cuộc không kích có chủ đích cũng xảy ra ở Thủ đô Beirut của Liban, kết quả khiến các chỉ huy cấp cao cũng như thủ lĩnh chính trị của Hezbollah đã bị tiêu diệt.

Chỉ trong vòng 2 ngày, Không quân Israel tuyên bố tấn công hơn 1.600 mục tiêu Hezbollah ở miền Nam Li Băng và Thung lũng Bekaa. Theo Bộ Y tế Li băng, các cuộc tập kích khiến hơn 500 người thiệt mạng và gần 2.000 bị thương.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói rằng, quân đội Israel đang phá hủy cơ sở hạ tầng do Hezbollah xây dựng suốt 20 năm qua.

Các nhà quan sát lưu ý rằng Israel chưa từng tấn công Hezbollah với cường độ như vậy kể từ Chiến tranh Liban lần thứ hai năm 2006.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, hơn 90.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa ở miền Nam Lebanon do xung đột leo thang với Israel.

Hezbollah đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa chủ yếu nhắm vào miền Bắc Israel, nhưng phạm vi tấn công bằng tên lửa đã tăng lên đáng kể trong những ngày gần đây. Mỗi ngày, hàng chục loạt đạn được ghi lại tại các khu định cư của Israel, trong đó các tòa nhà dân cư bị tấn công. Đặc biệt, một vụ phóng tên lửa được ghi nhận ở khu vực Tel Aviv đã bị hệ thống phòng không bắn hạ.

Căng thẳng ngày càng bị đẩy lên cao, trong bối cảnh quân đội Israel tuyên bố về việc chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ ở Liban.