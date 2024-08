Pháp luật Kết cục của gã trai ở tù vẫn lên kế hoạch buôn ma tuý “Cái chết trắng” gieo rắc nỗi đau cho bao gia đình. Dù pháp luật xử lý nghiêm nhưng vì hám lời mà Nguyễn Ngọc Tý vẫn liên tục tái phạm. Đáng nói, gã trai này còn lên kế hoạch buôn ma túy ngay trong thời gian ngồi tù.

Tuổi trẻ trượt dài trong lầm lỡ

Nguyễn Ngọc Tý (SN 1996, trú phường Cửa Nam, TP Vinh) sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá đặc biệt. Từ nhỏ Tý sống nhờ bàn tay chăm sóc của mẹ mà thiếu vắng tình thương của cha. Do không đi học nên bị cáo không biết chữ.

Không trình độ, không bằng cấp nên Tý sớm mưu sinh bằng công việc bốc vác thuê ở chợ. Gã cho biết, nhờ công việc chân tay đó mà mỗi ngày cũng kiếm được trăm hơn, trăm kém. Ra đời sớm, làm việc trong môi trường phức tạp lại thiếu bản lĩnh nên Tý sớm sa ngã.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tý và Nguyễn Thế Anh tại toà. Ảnh: Trần Vũ

Vào năm 2013, khi Nguyễn Ngọc Tý mới 17 tuổi đã dính vào phi vụ mua bán trái phép chất ma túy và bị tòa tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù. Chấp hành xong hình phạt tù 2 năm thì đối tượng này lại tái phạm. Do đó, vào năm 2018 Tý bị tòa tuyên án 24 tháng tù giam. Đáng nói, trong thời gian thi hành án tại Trạm giam số 6 – Bộ Công an thay vì tu dưỡng bản thân thì Tý lại lên kế hoạch mua bán ma túy sau khi ra tù.

Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Tý quen biết và gặp người đàn ông tên Cu (người Lào, không rõ nhân thân) trong thời gian ngồi tù. Cả hai bàn bạc và thống nhất, khi ra tù sẽ liên lạc với nhau để mua bán ma túy kiếm lời.

Sau khi ra tù một thời gian, vào ngày 1/4/2023, Tý gọi điện cho Cu đặt mua 3 kg ma túy Ketamine với giá 550 triệu đồng. Để chắc chắn phiên giao dịch ma túy được diễn ra, Tý ra ngân hàng chuyển tiền cho đối tác.

Sau đó, Nguyễn Ngọc Tý rủ hai người bạn là Nguyễn Thế Anh (SN 1996) và Nguyễn Hồng Quân (SN 1995) cùng trú TP. Vinh đi cùng để cầm ma túy. Khi đã thống nhất phương án, tối 3/4/2023, ba đối tượng hẹn gặp nhau tại một cây xăng rồi xuất phát bằng xe máy lên khu vực cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Tại đây, Tý đảm nhận nhiệm vụ đi lấy ma túy từ người Lào, còn Quân và Thế Anh dừng lại bên đường. Lúc này, Quân dặn Thế Anh: “Khi đi về nếu gặp chốt cảnh sát giao thông, xi nhan trái là an toàn, còn xi nhan phải là vứt ma túy”.

Sau khi nhận 3 kg ma túy, các đối tượng quay xe về Nghệ An. Trên đường đi, Thế Anh và Quân thay nhau chở ma túy. Đến khoảng 23h30 phút cùng ngày, khi cả 3 đi đến địa phận xã Trung Phúc Cường (huyện Nam Đàn) thì bị tổ công tác phòng chống ma túy Nghệ An phát hiện. Thế Anh liền ném túi ma túy xuống ruộng lúa để tẩu thoát nhưng đã bị công an bắt giữ. Nguyễn Ngọc Tý cũng bị bắt, riêng Nguyễn Hồng Quân đã nhanh chân bỏ trốn. Hiện đối tượng này đang bị công an truy nã.

Cái giá phải trả

Với hành vi trên, hai bị cáo Nguyễn Ngọc Tý và Nguyễn Thế Anh bị khởi tố và đưa ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa hai bị cáo tỏ ra thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội.

Bị cáo Tý khai quen đối tượng Lào trong thời gian ngồi tù nên sau đó đã mua ma túy của người này. Về số tiền 550 triệu đồng mua ma túy, Nguyễn Ngọc Tý khai do tích góp mà có. Tuy nhiên, khi bị tòa xét hỏi về việc bị cáo liên tục ngồi tù, không có nghề nghiệp ổn định, gia đình không có tài sản gì thì lấy đâu ra khoản tiền đó thì bị cáo im lặng.

Lần thứ 3 hầu tòa, bị cáo Tý trình bày hoàn cảnh khó khăn, con còn nhỏ để xin tòa cho mình cơ hội sống. Bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của bản thân.

Hai bị cáo có nhân thân xấu phải lĩnh án tù chung thân. Ảnh: Trần Vũ

Đồng phạm trong vụ án, bị cáo Thế Anh cũng thừa nhận hành vi cùng bạn đi mua ma túy. Bị cáo này khai vì là chỗ bạn bè nên khi được Tý rủ đi lấy ma túy đã đồng ý. Thế Anh biết rõ đó là hành vi vi phạm pháp luật vì trước đó cũng từng nhiều lần ngồi tù nhưng vì hám lợi nên đồng ý.

HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo Tý là người chủ mưu, còn Thế Anh là đối tượng tham gia tích cực nên cả hai có vai trò ngang nhau. Hành vi của hai bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ma túy là mầm mống phát sinh tệ nạn khác, do đó cần xử lý nghiêm.

Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Tý và Nguyễn Thế Anh tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Sau những sai lầm liên tiếp của tuổi trẻ nhưng Tý vẫn chưa dừng lại để uốn nắn bản thân. Thay vào đó, đối tượng này lại lên kế hoạch buôn ma túy khi đang ngồi tù thể hiện sự xem thường pháp luật. Do đó, bản án chung thân là cái giá mà bị cáo này phải nhận vì lối sống buông thả của mình.