Pháp luật Kết cục của những kẻ không biết quay đầu Từng nhiều lần sống cảnh “cơm tù, áo số”, nhưng khi có cơ hội hoàn lương thì Thành, Hoài, Minh đều không quay đầu. Bộ 3 đã liên hệ với nhau để mua, bán một khối lượng lớn ma túy. Dù ngày ra tòa, các bị cáo đưa ra nhiều lý do để biện minh cho hành vi sai trái của bản thân. Thế nhưng, cả 3 sẽ phải chôn chặt phần đời còn lại của mình sau song sắt.

Bạn tù rủ nhau “khởi nghiệp”

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo Nguyễn Phú Long Thành (SN 1976), trú phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP. Hà Nội; Vi Xuân Hoài (SN 1954), trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương và Kha Văn Minh (SN 1977), trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (Nghệ An) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

3 bị cáo bị tuyên án tù chung thân. Ảnh: Trần Vũ

3 bị cáo trong vụ án này đều có nhân thân xấu khi từng nhiều lần ngồi tù. Trong đó, Thành dính vào pháp luật từ năm 1994 với việc bị Công an xử phạt cảnh cáo về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đến năm 1998, Nguyễn Phú Long Thành bị xử phạt 9 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Cũng vì nghiện mà vào năm 2008, đối tượng này bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Dù vậy, gã đàn ông đó vẫn không thể đoạn tuyệt được với “nàng tiên nâu”. Thành tiếp tục sa vào nghiện ngập và bị tuyên phạt 40 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" vào năm 2016. 3 năm sau, Thành tiếp tục lĩnh án 42 tháng tù cũng với tội danh trên.

Không thua kém đồng phạm, Vi Xuân Hoài cũng là bị cáo có nhân thân xấu. Vào năm 2005, Hoài bị xử phạt 38 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Đến năm 2010, Hoài tiếp tục lĩnh mức án 10 năm tù về tội "Mua bán và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy".

Dù được ra tù trước thời hạn nhưng Hoài không lấy đó làm bài học tự răn đe mình, hơn cả là làm gương cho con cháu, thay vào đó đối tượng này lại tiếp tục tái phạm. Đó là lý do Hoài phải chịu thêm bản án khác vào năm 2018 với thời hạn 6 năm tù.

Đầu năm 2022, Hoài được ra tù về sống cùng con cháu trong căn nhà ở bản Đửa, xã Lượng Minh. Đây từng được xem là điểm nóng về ma túy ở khu vực biên giới. Làm lại cuộc đời khi tuổi đời mấp mé 70, với nhiều chứng bệnh trong người như tai biến… nhưng Vi Xuân Hoài vẫn chưa quay đầu hoàn lương. Khi có bạn tù liên hệ hỏi mua ma túy, gã đàn ông này liền gật đầu đồng ý.

Theo đó, vào tháng 3/2023, sau khi biết Hoài đã ra tù, Thành liên lạc hỏi mua ma túy để đưa ra Hà Nội bán. Thành đặt vấn đề mua 3 bánh heroin và 20 gói ma túy hồng phiến nhưng Hoài không đồng ý bán nợ nên phải quay về.

2 tháng sau, Thành tiếp tục liên lạc với Hoài hỏi mua ma túy. Hai bên thống nhất 1 bánh heroin, giá 120 triệu đồng và 2 triệu đồng cho mỗi gói ma túy hồng phiến. Thành sẽ trả trước cho bên bán 170 triệu đồng, số tiền còn lại trả sau.

Để có “hàng” bán cho khách, chiều 15/5/2023, Hoài đi lên khu đồi sau nhà (thuộc bản Đửa, xã Lượng Minh) mua nợ của một người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch 3 bánh heroin và 16 gói ma túy heroin. Sau khi mua được ma túy, Hoài đem về nhà cất giấu.

2 ngày sau, khi đã nhận tiền từ Thành thông qua tài khoản ngân hàng, Hoài liền liên hệ với Minh thuê đi giao ma túy cho khách với tiền công 5 triệu đồng. Minh cũng là đối tượng có nhân thân xấu với 2 lần vào tù, trong đó có 1 bản án 19 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trước lời đề nghị hấp dẫn, Minh nhận lời nên đi lấy ma túy đem về nhà mình cất giấu. Khi Thành vào Nghệ An, Minh đã giao số ma túy trên cho bên mua. Lúc kiểm tra hàng, Thành phát hiện còn thiếu ma túy nên có gọi điện cho Hoài thì bên bán cho biết sẽ bù thêm.

Tối 18/5, khi Nguyễn Phú Long Thành cầm theo ma túy lên xe khách ra Hà Nội thì bị công an bắt giữ cả người cùng tang vật. Mở rộng điều tra, đến ngày 10/1 và 15/1/2024 cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ và khám xét nhà ở của Vi Xuân Hoài và Kha Văn Minh.

Cơ quan điều tra xác định, các bị cáo Nguyễn Phú Long Thành, Kha Văn Minh và Vi Xuân Hoài phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 1,3 kg ma túy.

Bị cáo Hoài trình bày bản thân bị tai biến để xin tòa xem xét cho mình cơ hội sống. Ảnh: Trần Vũ

Giá đắt phải trả

Trước bục khai báo, 3 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Là bị cáo bị HĐXX xét hỏi đầu tiên, Nguyễn Phú Long Thành khai quen biết Hoài và Minh trong thời gian ngồi tù. Sau khi ra tù, bị cáo bắt xe đến nhà Hoài với ý định xin đi đãi vàng: “Hoài nói cái đó giờ Nhà nước cấm không cho làm nhưng ở đây có ma túy. Do đó, bị cáo đã hỏi mua ma túy để sử dụng dần, nhưng nếu ai hỏi mua thì bán”.

Cũng theo lời khai của bị cáo này, ban đầu bị cáo muốn mua ma túy nợ nên Hoài không bán. Sau đó, bị cáo bắt xe khách về nhà tìm cách vay tiền của người thân, bạn bè. “Bị cáo lừa mọi người vay tiền để mua xe ô tô chạy dịch vụ. Sau khi gom đủ 170 triệu đồng, bị cáo đã gửi cho Hoài. Những người cho bị cáo vay tiền đều không hề biết mục đích của bị cáo”, Thành khai.

Trước câu hỏi của HĐXX vì sao khi bị công an bắt giữ, bị cáo không khai ra đối tượng bán ma túy mà đưa ra thông tin gian dối. Thành trình bày, do hoảng sợ nên nói dối với điều tra viên. Tuy nhiên, sau thời gian tạm giam, nhận thức hành vi của mình là sai, bị cáo đã khai nhận ra các đồng phạm trong vụ án. Từ lời khai của bị cáo Thành, cơ quan điều tra có căn cứ bắt giữ Hoài và Minh.

Hai tay nắm chặt vào bục khai báo, bị cáo Hoài trình bày với giọng nói đứt quãng. Bị cáo này trình bày bản thân bị tai biến nên đi lại và nói khó khăn. Dù từng nhiều lần vào tù, hiểu rõ những quy định của pháp luật nhưng vì tiền nên bị cáo đã đi buôn ma túy. “Bị cáo do tham lam nên muốn buôn ma túy để có tiền chữa bệnh”, bị cáo Hoài khai.

Về các sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng, nhiều “sổ đỏ” và vàng, bạc mà cơ quan điều tra thu giữ trong quá trình khám xét nhà, bị cáo Hoài khai đó là tiền do gia đình hàng năm bán gia súc; còn vàng, trang sức thì do ông bà để lại chứ không liên quan đến hành vi mua bán ma túy của bản thân.

Bị cáo trình bày bản thân hiện đã lớn tuổi, già yếu, đau bệnh để xin tòa cho mình cơ hội sống sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát nhân dân giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị mức án tử hình. Đó cũng là mức đề nghị đối với bị cáo Thành.

Khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, lúc đầu bị cáo Thành nói ngắn gọn “không có gì để nói”. Tuy nhiên, sau đó bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi, nghẹn ngào xin tòa xem xét cho mình cơ hội sống để làm lại cuộc đời, trở về với người thân.

Bị cáo Thành khai đã lừa vay tiền của người thân để vào Nghệ An buôn ma túy. Ảnh: Trần Vũ

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật. Trong vụ án này các bị cáo phạm tội đều có tình tiết tăng nặng là tái phạm, khối lượng ma túy lớn, nên HĐXX tuyên phạt Nguyễn Phú Long Thành, Vi Văn Hoài, Kha Văn Minh tù chung thân.

Mờ mắt trước những đồng tiền bất chính từ ma túy mà các bị cáo phải trả giá đắt dù từng có cơ hội hoàn lương, làm lại cuộc đời. Bản án dành cho các bị cáo cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định dấn thân vào con đường mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.