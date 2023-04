Kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại các nhà máy nước

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 24/4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế Nghệ An có báo cáo về kết quả giám sát chất lượng nước sạch sử dụng vào mục đích sinh hoạt tại các nhà máy nước cung cấp cho thành phố Vinh và các vùng phụ cận.

Báo cáo nêu rõ: Ngày 08/04/2023, thực hiện công văn của Sở Y tế Nghệ An, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã tiến hành giám sát lấy mẫu nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của nhà máy nước Hưng Vĩnh, Hưng Nguyên, Cầu Bạch và các hộ dân ở khu vực thành phố Vinh và vùng phụ cận.

Các mẫu nước lấy ở Nhà máy nước Hưng Vĩnh, Hưng Nguyên và Cầu Bạch thuộc Công ty CP cấp nước Nghệ An cung cấp nước sạch cho thành phố Vinh và vùng phụ cận. Trong đó Nhà máy nước Hưng Vĩnh (Cửa Nam) lấy nước nguyên liệu là nước sông Lam, công suất 40.000m3/ngày.đêm; Nhà máy nước Cầu Bạch (xã Nam Giang - Nam Đàn), công suất 20.000 m3/ngày.đêm lấy nguồn nước là nước sông Lam, Nhà máy nước Hưng Nguyên (thị trấn Hưng Nguyên) lấy nước sông Đào.

Tổng số mẫu nước lấy là 8 mẫu, trong đó 3 mẫu tại 3 nhà máy nói trên và 5 mẫu ở 5 hộ dân xã Hưng Tây, thị trấn Hưng Nguyên, phường Cửa Nam, phường Vinh Tân, phường Hà Huy Tập.

Trong đó 2 mẫu nước sạch (một mẫu ở Nhà máy nước Hưng Nguyên và 1 mẫu nước sạch tại hộ dân Nguyễn Thái Sơn số nhà 21 Ngô Đức Kế, phường Quang Trung, Vinh Tân thực hiện thử nghiệm theo 98 thông số theo Quy chuẩn địa phương 01:2021/NA, thử nghiệm tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An và gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia Bộ Y tế. 6 mẫu còn lại thử nghiệm theo năng lực tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An với 26 thông số.

Kết quả: 2/2 mẫu nước sạch đạt 98/98 thông số đạt QCĐP 01:2021/NA (có phiếu kiểm nghiệm kèm theo). Đó là mẫu nước sạch tại Nhà máy nước Hưng Nguyên, thị trấn Hưng Nguyên và mẫu nước sạch tại hộ dân Nguyễn Thái Sơn - số nhà 21 Ngô Đức Kế - khối Quang Trung phường Vinh Tân, TP Vinh.

Kết quả 6/6 mẫu nước còn lại đạt 26/26 thông số đạt QCĐP 01:2021/NA (có phiếu kết quả kèm theo). Đó là các mẫu nước sạch ở Nhà máy nước Hưng Vĩnh, Cửa Nam, thành phố Vinh, mẫu nước sạch nhà máy nước Cầu Bạch (Nam Giang- Nam Đàn), mẫu nước sạch tại hộ dân Nguyễn Lĩnh Thức, xóm Khoa Đà, xã Hưng Tây, Hưng Nguyên. Mẫu nước sạch tại hộ dân Thái Sỹ Lâm, số nhà 55 Nguyễn Sinh Sắc, khối 13 Cửa Nam, TP Vinh; mẫu nước sạch tại quán Hùng Silk 21 Hà Huy Tập , thành phố Vinh.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Sở Y tế Nghệ An kiến nghị Công ty CP cấp nước Nghệ An tiếp tục thực hiện tốt hoạt động quản lý chất lượng nước sạch, đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, công khai thông tin và báo cáo chất lượng nước đầy đủ theo đúng quy định tại Thông tư số 41/2028/ BYT và QCĐP 01: 2021/NA.