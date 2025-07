Khắc phục khó khăn, ngành Nông nghiệp và Môi trường đáp ứng kịp thời nguồn nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất

Đảm bảo tưới, tiêu cho gần 107.000 ha đất sản xuất nông nghiệp

Hệ thống công trình thủy lợi của Nghệ An có nhiệm vụ đảm bảo tưới tiêu cho 107.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó, Công ty TNHH Một thành viên Thủy Lợi Nam Nghệ An được giao quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, đảm bảo cấp nước, vụ tưới gần 47.000 ha (gồm cấp nước 17.000 ha và tiêu cho gần 30.000 ha) diện tích nông nghiệp và phục vụ dân sinh tại 22 phường, xã mới (trước sát nhập là 88 phường, xã, thị trấn của các huyện: Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc và thành phố Vinh.

Kiểm tra công trình thủy lợi Hồ Vực Mấu. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng nói trên, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An đã chủ động việc duy tu, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các công trình trong hệ thống nhằm nâng cao năng lực tưới tiêu, bảo đảm phân phối hợp lý nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt, bảo vệ chất lượng nguồn nước, ngăn chặn mặn xâm nhập, phòng, chống và hạn chế thiệt hại do hạn hán, lũ lụt gây ra.

Hoạt động trên địa bàn rộng, địa hình phức tạp, trong khi đó, một số trạm bơm, hệ thống kênh… đầu tư đã lâu và xuống cấp, nhưng Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An đã xây dựng chương trình hành động với phương châm: "Tiết kiệm, kịp thời, hiệu quả"; từ đó, đưa ra nhiều giải pháp trong công tác phục vụ tưới tiêu như: Thực hiện công tác thủy nông mặt ruộng, tưới tiêu khoa học; thực hiện tốt 4 bám (bám trạm, bám kênh, bám đồng, bám dân), 3 quản (quản lý công trình, quản lý nước, quản lý nhân lực), xây dựng trạm 5 tốt (đoàn kết tốt quản lý tốt khai thác đúng quy trình, vận hành an toàn hiệu quả, bảo dưỡng tốt đảm bảo kỹ thuật, đảm bảo an toàn công trình đoàn kết tốt, quản lý tốt, khai thác đúng quy trình, vận hành an toàn hiệu quả bảo dưỡng tốt).

Vì vậy, công ty đã tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, tưới tiêu đảm bảo kịp thời cho bà con nông dân. Đặc biệt, hàng tháng, đơn vị đều tổ chức các cuộc kiểm tra tại trạm bơm, qua đó, chỉ đạo và giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc nhằm đáp ứng tốt nhất chất lượng chất lượng phục vụ nông dân…

Công trình Ba ra Nam Đàn được đầu tư đồng bộ đáp ứng tưới, tiêu sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Một trong những vấn đề quan trọng quyết định đến việc tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân là đầu tư nâng cấp hiện đại hóa công trình thủy lợi. Thời gian qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, một số hồ, đập, kênh mương đã được đầu tư, nâng cấp, xây dựng. Hiện nay, Dự án Cống Nam Đàn đã được đưa vào khai thác sử dụng (với số vốn trên 600 tỷ đồng), có nhiều dự án vùng hồ, đập đã và đang triển khai thực hiện đúng tiến độ.

Để đảm bảo an toàn cho công trình thủy lợi trên địa bàn và công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An đã triển khai các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong toàn hệ thống trên cơ sở "4 tại chỗ".

Tổ chức kiểm tra các công trình phòng, chống lụt bão, vận hành thử các trạm bơm tiêu úng, kiểm tra các cống dưới đê, kiểm tra thân đập của các hồ chứa nước, xử lý khắc phục kịp thời những hư hỏng. Các công trình tiêu úng như: Cống Nam Đàn, cống Bến Thủy, cống Nghi Quang được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tiêu úng tốt cho lũ tiểu mãn và lũ chính vụ, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương trong hệ thống đảm bảo an toàn cho tất cả các hồ chứa, góp phần bảo vệ an toàn cho mùa màng, tài sản và tính mạng của nhân dân.

Hệ thống thủy lợi được đầu tư đồng bộ đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đảm nhận cấp nước kịp thời phục vụ tưới, tiêu cho gần 47.000 ha diện tích nông nghiệp và phục vụ dân sinh là nhiệm vụ quan trọng của đơn vị, để thực hiện tốt, theo ông Tạ Duy Hiền - Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An cho hay: Thời gian tới, cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng cho bà con nông dân sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm và các biện pháp tưới tiêu khoa học... đơn vị sẽ khắc phục khó khăn, nỗ lực đảm bảo cấp nước đầy đủ, tiêu úng kịp thời, quản lý và vận hành công trình đúng quy phạm và quy trình.

Cùng với đó, đơn vị sẽ phối hợp tốt với địa phương để bảo vệ công trình thủy lợi và an toàn hồ chứa. Cùng với đó, tích cực thu hút các nguồn vốn đầu tư để nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi, phấn đấu hiện đại hóa được vùng hồ chứa, quan trắc và kiểm soát nguồn nước đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đủ nguồn nước chống hạn trong mọi tình huống, hiện đại hóa các phương tiện quản lý để nâng cao năng suất lao động, cứng hóa toàn bộ hệ thống kênh mương. Phát triển diện tích tưới, tiêu gần 70.000 ha, nhằm đáp ứng ngày càng cao công tác phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng thủy lợi

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã tích cực, chủ động, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư để thu hút tối đa nguồn vốn đầu tư từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi như các dự án:

Hệ thống thủy lợi Khe Lại - Vực Mấu (giai đoạn 1); Kè sông Nậm Mộ; Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh và các công trình trên kênh xã Vĩnh Thành; Cải tạo, nâng cấp công trình đầu mối, kênh và công trình trên kênh các trạm bơm dọc sông Lam; Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh và công trình trên kênh cho các hồ chứa đã được Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ; Xây dựng trạm bơm và hệ thống kênh xã Sơn Thành, huyện Yên Thành và xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc...