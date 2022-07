Khắc phục sạt lở núi ở xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Đây là kết quả vượt bậc của ngành giáo dục Nghệ An tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sau nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

(Baonghean.vn) - Vào rạng sáng nay, cùng với cả nước, Nghệ An đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo thống kê ban đầu của Sở Giáo dục và Đào tạo, tại Kỳ thi năm nay, Nghệ An có 239 điểm 10. Và các thí sinh cao điểm nhất của các khối thuộc về trường THPT chuyên Phan Bội Châu, THPT Quỳnh Lưu 1, THPT Nam Đàn 1 và THPT Diễn Châu 4.

(Baonghean.vn) - Những ngày này người dân từ khắp muôn phương trên cả nước tìm về địa chỉ đỏ Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào để thể hiện lòng tri ân. Tại đây đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đã tham dự chương trình “Uống nước nhớ nguồn”, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.

(Baonghean.vn) - Dù đã ở tuổi ngoài 70 nhưng nhiều năm qua, cựu chiến binh Trần Đại Nghĩa (khối 7, phường Lê Lợi, thành phố Vinh) vẫn đau đáu về những người đồng đội cũ đã hy sinh. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Báo Nghệ An đã được ông chia sẻ về câu chuyện đặc biệt của mình.

Giới chức Ukraine ngày 23/7 cho biết, các lực lượng của nước này đã tấn công một cây cầu ở thành phố Kherson bên bờ Biển Đen do Nga kiểm soát, nhắm vào tuyến đường tiếp tế của Moscow khi Kiev chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn trong khu vực.

(Baonghean.vn) - BTC trận đấu giữa SLNA vs Hải Phòng đã làm những gì tốt nhất có thể để bảo đảm an ninh và đặc biệt nhằm ngăn chặn đốt pháo sáng trên sân. Nhưng rốt cuộc, họ vẫn phải bất lực…; Quang Hải đá 30 phút ở vị trí sở trường trong trận Pau FC tổng duyệt...là những tin tức thể thao nổi bật vừa diễn ra.

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), tối 23/7, tại Sân vận động huyện Anh Sơn, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bản hùng ca bất diệt”.

(Baonghean.vn) - Ngày 23/7, thực hiện chương trình công tác tại Nghệ An, đồng chí Phạm Minh Chính , Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều hoạt động tri ân giàu ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ .

(Baonghean.vn) - Sau chiến thắng trước đội đầu bảng Hải Phòng, Huấn luyện viên Huy Hoàng nhấn mạnh việc cải thiện vị trí là yếu tố giúp Sông Lam Nghệ An có được kết quả tốt tại vòng 9 V.League.

(Baonghean.vn) - Chiều 23/7, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với thị xã Cửa Lò tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ ở phường Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò).

(Baonghean.vn) - Với siêu phẩm của Văn Đức, cùng sự tỏa sáng của đồng đội, Sông Lam Nghệ An đánh bại Hải Phòng với cách biệt 3 bàn không gỡ. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Nghệ vươn lên đầu bảng xếp hạng V.League 2022.

(Baonghean.vn) - Chiều 23/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã về dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào và thăm các gia đình liệt sĩ, cán bộ tiền khởi nghĩa tại huyện Anh Sơn.

(Baonghean.vn) - Ngày 23/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính có chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An. Thủ tướng đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn; thăm, khảo sát một số dự án của Tập đoàn TH. Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nghệ An cũng là dòng thông tin được quan tâm hôm nay trên Baonghean.vn.

(Baonghean.vn) - Trong buổi làm việc với Tỉnh đoàn Nghệ An, đồng chí Sẻng On Puông Mạ Ni Vanh - Phó trưởng Ban Phát triển nghề thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào mong muốn tuổi trẻ hai bên cùng gìn giữ và phát huy truyền thống quý báu, để tình hữu nghị anh em Việt - Lào trường tồn cùng với hai dân tộc.

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), Sở Giao thông Vận tải Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm, tri ân.

(Baonghean.vn) - Sáng 23/7, tiếp tục chương trình công tác tại Nghệ An, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đến thăm, khảo sát một số dự án của Tập đoàn TH đầu tư tại huyện Nghĩa Đàn.

(Baonghean.vn) - Sáng 23/7, nhân dịp sang dự Hội đàm với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự và Ban Giám đốc Công an 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đã về dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.