Khách hàng không nên rút tiền trước thời hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn

(Baonghean.vn) - Bà Nguyễn Thị Thu Thu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An về hiện tượng khách hàng ở thành phố Vinh đến rút tiền đông bất thường tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB).

P.V: Trước thông tin và hiện tượng khách hàng ở thành phố Vinh đến rút tiền đông bất thường tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB). Vậy bà cho biết, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An có khuyến cáo gì với khách hàng vào thời điểm này?

Bà Nguyễn Thị Thu Thu: Ngay khi có tin đồn và người dân trên địa bàn kéo đến rút tiền bất thường, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An đã cử lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng Nhà nước trực tiếp đến trụ sở của chi nhánh SCB để chỉ đạo Ngân hàng SCB xử lý, đồng thời ra thông báo tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu được và ổn định tâm lý. Mặt khác, chỉ đạo các phòng, ban chức năng của Ngân hàng Nhà nước đảm bảo cung ứng đầy đủ tiền mặt để đảm bảo khả năng chi trả nếu người dân có nhu cầu rút tiền.

Chúng tôi khuyến cáo khách hàng có tiền gửi tại SCB cần thận trọng trước khi quyết định rút tiền gửi, nhất là những khoản tiền gửi rút trước hạn vì khi đó sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình đáng ra được hưởng về lãi suất có thời hạn tại SCB. Ngay trong sáng 10/10, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An đã có văn bản hỏa tốc gửi các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn về việc thực hiện công tác truyền thông của ngành, có trách nhiệm tuyên truyền cho người dân hiểu để ổn định tâm lý, và đảm bảo an toàn hệ thống cho cả hệ thống các tổ chức tín dụng.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung:

Các đơn vị, các cá nhân không tung tin đồn thất thiệt về vụ việc SCB; Thực hiện tuyên truyền theo chỉ đạo của Thống đốc tại Thông cáo báo chí (website sbv.gov.vn).

Các đơn vị, nhân viên ngân hàng khác không được chào mời, tư vấn, lôi kéo khách hàng của SCB chi nhánh Nghệ An sang ngân hàng mình, đây là việc cạnh tranh không lành mạnh, có thể tạo ra sự bất ổn cho SCB lúc này và mất an toàn chung cho hệ thống ngân hàng thương mại. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An sẽ có hình thức xử lý nghiêm túc và quyết liệt đối với những cá nhân, đơn vị vi phạm làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của ngành Ngân hàng.

P.V: Để đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho Ngân hàng SCB chi nhánh Nghệ An, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An có những giải pháp nào?.

Bà Nguyễn Thị Thu Thu: An toàn hoạt động ngân hàng là mục tiêu mà ngành Ngân hàng luôn đặt lên hàng đầu, nên thời gian qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có nhiều biện pháp, chính sách để đảm bảo an toàn cho cả hệ thống các tổ chức tín dụng.

Trong thời gian tới, trên cơ sở chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của tỉnh Nghệ An, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An sẽ giám sát, theo dõi sát sao tình hình hoạt động của chi nhánh SCB tại Nghệ An để có những chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời, nhằm đảm bảo ổn định hoạt động của chi nhánh, đảm bảo khả năng thanh khoản của ngân hàng. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để định hướng tuyên truyền cho người dân về hoạt động của ngành Ngân hàng cũng như các chính sách bảo vệ khách hàng gửi tiền, nhằm ổn định tâm lý người dân và đảm bảo an toàn hệ thống cho cả hệ thống các tổ chức tín dụng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định “Ở Việt Nam từ trước đến nay, những khoản tiền gửi của người dân tại ngân hàng, trong đó có Ngân hàng SCB đều được Nhà nước bảo đảm trong mọi trường hợp”. Ngân hàng Nhà nước sẽ có những biện pháp nhằm đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho Ngân hàng SCB, đồng thời, cũng sẽ có những giải pháp, chính sách theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại SCB.

P.V: Xin cảm ơn bà!