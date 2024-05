Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chiều 24/5, tại sân Khách sạn Giao tế, TP Vinh đã diễn ra lễ khai mạc giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ 5.

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng đông đảo vận động viên và người hâm mộ.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đơn vị tham gia giải. Ảnh: Anh Ngọc

Đây là giải đấu thường niên do CLB Tennis Báo chí Nghệ An tổ chức trên tinh thần rèn luyện, nâng cao sức khỏe, thúc đẩy phong trào thể thao tennis trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Giải đấu nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023). Giải đấu có sự tham gia hơn 250 vận động viên là các nhà báo, phóng viên hiện đang công tác tại các cơ quan thông tấn báo chí, đại diện thường trú tại Nghệ An; cán bộ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Giải đấu hứa hẹn có nhiều trận cầu hay. Ảnh: Anh Ngọc

Giải đấu diễn ra trong 2 ngày (24 - 25/5) với sự tham gia của hơn 250 vận động viên tranh tài ở 3 nội dung: 1330, 1450 và 1600, trên các cụm sân Giao Tế, Trường Sơn, Trung Long.

Đặc biệt, giải đấu lần này có sự tham gia của nhiều vận động viên đang thi đấu giải quốc gia như: Văn Phương, Minh Tuấn…

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Huỳnh Thanh Điền - Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Nghệ An đánh giá cao sự nỗ lực, tâm huyết của các thành viên trong CLB Tennis Báo chí Nghệ An để tổ chức một giải đấu có tính quy mô, chất lượng chuyên môn cao.

Một pha đánh bóng đẹp mắt. Ảnh: Anh Ngọc

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các giải đấu và đẩy phong trào chơi tennis trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trước khai mạc giải, CLB Tennis Báo chí Nghệ An đã phối hợp với UBMTTQ tỉnh Nghệ An đã đến thăm, tặng quà cho các cháu nhỏ tại Trung tâm Mái ấm Lâm Bích (xóm 5, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên).

Hiện trung tâm này đang chăm sóc, nuôi dạy hơn 40 cháu trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Vào chiều mai (25/5), giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ 5 sẽ bế mạc và trao giải.