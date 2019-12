Khai mạc kỳ họp HĐND, bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố Vinh

Thu ngân sách đạt hơn 2.376 tỷ đồng

Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2019 do ông Hà Thanh Tịnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày tại kỳ họp khẳng định: Năm 2019 là năm quyết liệt, tăng tốc chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến phường, xã nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXII.

Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,15%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách đạt hơn 2.376 tỷ đồng.

Công tác quản lý đô thị, đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản, GPMB có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều dự án trọng điểm được triển khai; công tác quản lý hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị đạt được nhiều kết quả tích cực.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo; công tác cải cách hành chính tiếp tục được thành phố và các phường, xã quan tâm.

Nhiều kết luận, quyết định giải quyết đơn thư chưa được thực hiện.

Cũng tại phiên khai mạc, ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố đã báo cáo kết quả tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.

Thành phố Vinh triển khai xây dựng các tuyến đi bộ. Ảnh: Mai Hoa

Trong năm số lượt tiếp dân của Chủ tịch UBND thành phố và các phường, xã tăng hơn so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố và các phường, xã đã tiếp 494 lượt người (tăng 19% so với cùng kỳ) với 464 vụ việc (tăng 27% so với cùng kỳ) tiếp thường xuyên 1.051 lượt người.