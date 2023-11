Khai mạc Lễ hội đền Ông Hoàng Mười năm 2023

(Baonghean.vn) -Ngày 18/11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An và Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghệ An tổ chức trao 500 triệu đồng xây dựng 10 căn nhà cho các hộ nghèo tại 2 xã Lưu Kiền và Xiêng My, huyện Tương Dương.