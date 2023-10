(Baonghean.vn) - Sáng 13/10, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2023 - Techfest Nghệ An open 2023.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Dự lễ khai mạc có đồng chí Thân Ngọc Hoàng - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ; cùng một số đơn vị, cơ quan thuộc Bộ. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; cùng lãnh đạo một số sở, ngành, Trường Đại học Vinh.

Các đồng chí đại diện các đơn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ và tỉnh Nghệ An dự Lễ khai mạc. Ảnh: Thành Duy

NGHỆ AN VÀO TỐP 5 CẢ NƯỚC CÓ PHONG TRÀO KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỐT NHẤT

Nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tăng tốc cho các doanh nghiệp khởi nghiệp có tiềm năng cất cánh, UBND tỉnh Nghệ An đã giao cho Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2023 - Techfest Nghệ An open 2023. Đây là sự kiện thường niên của tỉnh, thu hút sự quan tâm của các cấp ngành và đông đảo các tầng lớp xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và các đại biểu thăm gian trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ảnh: Thành Duy

Techfest Nghệ An open 2023 có nhiều hoạt động sôi nổi, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/10, bao gồm: Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm khoa học và công nghệ tiêu biểu; Chung kết Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2023”; Hội thảo “Thúc đẩy liên kết và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ”; Hội nghị kết nối đầu tư năm 2023; Talk show “Ứng dụng blockchain trong chuyển đổi số”.

Đặc biệt, tối 13/10 sẽ diễn ra Lễ trao giải Sáng tạo khoa học và công nghệ Nghệ An giai đoạn 2020-2023, trao giải Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2023 và tôn vinh các nhà khoa học tiêu biểu của tỉnh.

Ngày 18/7/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng, phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có mục tiêu hướng đến năm 2030, Nghệ An là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về khoa học và công nghệ.

Sản phẩm được trưng bày tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của khởi nghiệp, sáng tạo khoa học và công nghệ thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động nhằm khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khởi nghiệp và không ngừng đổi mới sáng tạo, hình thành và phát triển của các tổ chức hỗ trợ, các cơ sở ươm tạo, các quỹ đầu tư, nhà đầu tư và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trên chặng đường hình thành và phát triển, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Nghệ An đã có những dấu ấn hết sức đậm nét. Nghệ An là 1 trong 3 địa phương trong cả nước được VCCI, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo bình chọn là “Địa phương có hệ sinh thái khởi nghiệp tiêu biểu năm 2022”. Nghệ An hiện cũng được xếp trong top 5 địa phương có phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tốt nhất cả nước.

TỈNH NGHỆ AN CAM KẾT ĐỒNG HÀNH, LẤY DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM CỦA HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Phát biểu khai mạc Techfest Nghệ An open 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long nhấn mạnh: Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Techfest Nghệ An được tổ chức hàng năm và năm nay chuỗi sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng - Techfest Nghệ An Open 2023 được tổ chức từ ngày 11/10/2023 đến ngày 13/10/2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long phát biểu khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2023. Ảnh: Thành Duy

“Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, là sân chơi trí tuệ, nơi ươm mầm và tạo môi trường thuận lợi để hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo khoa học và công nghệ, các dự án khởi nghiệp, đồng thời chia sẻ giá trị nhằm thúc đẩy, lan tỏa khát vọng khởi nghiệp, phong trào sáng tạo khoa học và công nghệ trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu.

Thông qua chuỗi sự kiện, tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục thu hút và phát triển mạnh mẽ cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh liên kết các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, liên kết các hệ sinh thái khởi nghiệp các tỉnh trong khu vực; tiếp cận với các nguồn lực chuyên gia, các nhà đầu tư, nguồn vốn và công nghệ trong nước và quốc tế, để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển; hướng tới xây dựng Nghệ An trở thành một trong những trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của vùng và của cả nước.

Lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2023 có sự tham gia của đông đảo sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

“Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của toàn bộ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để phát triển”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Thân Ngọc Hoàng - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương nhấn mạnh: Với vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của vùng Bắc Trung Bộ, hy vọng rằng, Nghệ An không chỉ triển khai tốt, phát triển mạnh mẽ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, mà phải trở thành trụ cột xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của vùng Bắc Trung Bộ, kết nối với các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của miền Trung và cả nước.

Đồng chí Thân Ngọc Hoàng - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Thành Duy

Techfest Nghệ An đã đưa Nghệ An trở thành một trong những địa phương có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nổi bật. Đó là những điểm sáng cần tiếp tục phát huy trong giai đoạn tiếp theo, để thực sự đưa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp thành triết lý trong xây dựng và phát triển Nghệ An. Techfest Nghệ An 2023 chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội đổi mới sáng tạo, ngày hội công nghệ của tỉnh, góp phần thiết thực hưởng ứng Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia - Techfest Vietnam 2023.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An, mạng lưới VietNam Innovation hub và Trường Đại học Vinh đã ký kết hợp tác thiết lập mạng lưới tổ hợp đổi mới sáng tạo Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại Lễ khai mạc, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An, mạng lưới VietNam Innovation hub và Trường Đại học Vinh đã ký kết hợp tác thiết lập mạng lưới tổ hợp đổi mới sáng tạo Nghệ An (Nghệ An innovation hub - kết nối quốc gia, quốc tế).

Đây là mạng lưới nhằm thúc đẩy các hoạt động liên quan đến hệ sinh thái khởi nghiệp, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo mở; hỗ trợ đào tạo, ươm tạo, phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; thúc đẩy sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu khoa học và các doanh nghiệp, tập đoàn trong hỗ trợ, tài trợ, đầu tư cho hoạt động phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp.

Các đồng chí đại diện các đơn vị Bộ Khoa học và Công nghệ và lãnh đạo tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí đại biểu đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Trường Đại học Vinh đã bấm nút khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2023.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An phát biểu đề dẫn Hội thảo “Thúc đẩy liên kết và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ”. Ảnh: Thành Duy