Khai mạc Triển lãm du lịch Nghệ An - Gwangju tại TP. Vinh

Chiều 27/10, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh), tỉnh Nghệ An cùng thành phố Gwangju phối hợp tổ chức chương trình triển lãm du lịch.

Dự chương trình về phía thành phố Gwangju (Hàn Quốc) có các ông: Mun Young Hoon - Phó Thị trưởng chính quyền thành phố; Sim Chul Eui - Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố; bà Im Mi Ran - Đại biểu Hội đồng thành phố và các đại biểu, doanh nhân, nghệ sĩ... Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: Ngoại vụ; Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch Nghệ An.

Năm 2022 là mốc son đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam và Hàn Quốc. Nằm trong dòng chảy hợp tác này, sáng 27/10, Lễ ký kết các biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Một trong những điểm nhấn trong mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và Gwangju trong thời gian tới chính là quảng bá, giới thiệu hình ảnh văn hóa, thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam - Hàn Quốc nói chung và giữa tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju nói riêng.

Là thành phố trực thuộc Trung ương lớn thứ 6 của đất nước Hàn Quốc, Gwangju được mệnh danh là thành phố ánh sáng và là vùng đất nổi tiếng bởi những cảnh quan văn hóa đầy nghệ thuật, những điệu nhạc cổ truyền, những món ăn dân tộc hấp dẫn và còn là thành phố dẫn đầu về công nghệ.

Nếu như Gwangju được ví là “thiên đường” của đất nước Hàn Quốc, là nơi giao thoa của truyền thống và hiện đại, thì tỉnh Nghệ An với vị trí ở trung tâm vùng Bắc Trung Bộ được ví như một đất nước “Việt Nam thu nhỏ” với sự hội tụ của cảnh sắc thiên nhiên và truyền thống văn hóa đặc sắc, lịch sử lâu đời có tiềm năng trong thu hút đầu tư, thương mại, du lịch.

Phát biểu khai mạc không gian trưng bày Triển lãm du lịch Nghệ An - Gwangju, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long bày tỏ: “Có một câu thành ngữ rằng "một bức ảnh đáng giá hơn ngàn lời nói". Mỗi bức ảnh tại không gian triển lãm hôm nay không chỉ đơn giản là ghi lại những khoảnh khắc mà còn là một thông điệp, một câu chuyện về lịch sử, văn hóa, con người, du lịch... của mỗi địa phương”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long hy vọng rằng, sự kiện này sẽ là một nhịp cầu để kết nối người dân, chính quyền 2 địa phương gần gũi, hiểu rõ nhau hơn để cùng hướng tới tương lai, xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp và thắm thiết trong thời gian tới. Chúc mối quan hệ hợp tác Nghệ An - Gwangju ngày càng phát triển, hiệu quả, sâu rộng và bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thị trưởng chính quyền thành phố Gwangju Mun Young Hoon chia sẻ những cảm nhận rất tốt đẹp khi được đến thăm, làm việc tại Nghệ An; cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và phối hợp hợp tác thời gian qua của chính quyền và người dân Nghệ An với thành phố Gwangju.

Ông vui mừng đánh giá, sự kiện ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa chính quyền thành phố Gwangju và UBND tỉnh Nghệ An và Hội đồng thành phố Gwangju và HĐND tỉnh Nghệ An là sự kiện lịch sử đánh dấu bước phát triển mới giữa 2 địa phương; càng ý nghĩa hơn khi mối quan hệ hợp tác giữa Gwangju và Nghệ An được thiết lập trong năm nay, đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Giới thiệu về những nét chính của Thành phố Gwangju, ông Mun Young Hoon tin tưởng rằng, giữa 2 địa phương của Hàn Quốc và Việt Nam có những sự bổ sung cho nhau để thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác, đặc biệt là trên lĩnh vực du lịch; đồng thời, cam kết Thành phố Gwangju sẽ đồng hành mạnh mẽ với Nghệ An để cùng nhau phát triển hơn nữa.

Để đánh dấu cho sự kiện đầy ý nghĩa, được xem là một trong những viên gạch đầu tiên xây dựng cầu nối vững chắc cho sự hợp tác, phát triển của Nghệ An và Gwangju trong tương lai, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Thành phố Gwangju đã cắt băng khai mạc Triển lãm du lịch Nghệ An - Gwangju.

Ban Tổ chức đã chọn lựa ra những bức ảnh đặc sắc, đầy sống động về lịch sử, văn hóa, con người, du lịch đến từ 2 địa phương, mang đến cho người xem cái nhìn sống động và chân thực nhất về Nghệ An và Gwangju. Tất cả tạo nên sự giao thoa trong không gian văn hóa du lịch Nghệ An - Gwangju, đồng thời, đặt nền móng cho sự phát triển trong quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 tỉnh trong thời gian tới./.