Khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Sáng 8/8, tại TP. Vinh, Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 khai mạc trọng thể. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đội ngũ công nhân viên chức, người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn tỉnh Nghệ An.

Đại hội chào mừng Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nghệ An về dự phiên khai mạc trọng thể. Ảnh: Thành Duy

Dự đại hội, về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Huỳnh Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch, lãnh đạo các ban, đơn vị. Cùng dự có đại diện Ban Dân vận Trung ương; Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã. Đại biểu Liên đoàn Lao động các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội, tỉnh Bắc Giang, Công đoàn Đường sắt Việt Nam... cũng về dự, chúc mừng Đại hội. Đại hội có sự tham dự của 400 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, niềm tin và nguyện vọng của hơn 171.000 đoàn viên Công đoàn.

Các đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thành Duy

TRUNG TÂM TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG

Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra từ ngày 7 - 8/8/2023 có chủ đề: “Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn; tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân lao động, góp phần xây dựng Nghệ An phát triển nhanh và bền vững”, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo là đại hội điểm khu vực Bắc Trung Bộ.

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Đình Tuyên

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa XVIII nhấn mạnh: Đại hội nhiệm kỳ này tiến hành tổng kết, đánh giá sát, đúng những ưu điểm, kết quả đạt được; mặt khác, nghiêm túc kiểm điểm những khuyết điểm, hạn chế, tồn tại của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua, đồng thời tìm ra nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm, để từ đó tập trung thảo luận, xây dựng mục tiêu, định hướng hoạt động, nhiệm vụ giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ mới 2023- 2028. Trên cơ sở kết quả thảo luận của Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội tiếp tục thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa XVIII phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, khách quan, đại hội có nhiệm vụ lựa chọn Ban Chấp hành khoá XIX là những đồng chí bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào, có đủ trí tuệ và năng lực để thực hiện tốt chức năng của Công đoàn trong nhiệm kỳ mới. Đại hội có nhiệm vụ bầu đoàn đại biểu đảm bảo số lượng, cơ cấu, chất lượng, tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn tỉnh Nghệ An tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

“Với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đoàn Chủ tịch Đại hội trân trọng kính đề nghị các đại biểu sẽ tập trung trí tuệ, làm việc với trách nhiệm cao nhất để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong mỏi của công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên tỉnh nhà”, đồng chí Kha Văn Tám phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa XVIII trình bày báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trình Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thành Duy

Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trình Đại hội cho biết: Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song các cấp Công đoàn tỉnh Nghệ An đã tập trung đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII đã đề ra.

Đội ngũ công nhân, lao động trong tỉnh tiếp tục phát triển. Hiện có 171.283 đoàn viên, 2.885 công đoàn cơ sở, tăng 25.397 đoàn viên, giảm 185 công đoàn cơ sở so với đầu nhiệm kỳ.

Đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Đình Tuyên

Điều kiện làm việc của công nhân viên chức lao động từng bước đã được cải thiện. Thu nhập bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp từ 5,3 - 6,1 triệu đồng/người/tháng.

Tổ chức Công đoàn đã thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; công tác tuyên truyền, vận động có nhiều đổi mới; công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động thực sự được quan tâm triển khai với nhiều hoạt động nổi bật.

Các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực tiếp tục được phát huy hiệu quả và có sức lan toả; công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tập trung thực hiện.

Đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa XVIII trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn. Ảnh: Đình Tuyên

Công tác nữ công có nhiều nội dung hoạt động thiết thực, hiệu quả; công tác tài chính và quản lý tài chính, tài sản công đoàn được tăng cường; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng; công tác đối ngoại có nhiều kết quả; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đổi mới, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Liên đoàn Lao động tỉnh được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc (năm 2021), UBND tặng Cờ thi đua xuất sắc (năm 2022).

Đồng chí Trần Lệ Thi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Vinh trình bày tham luận về thực trạng, kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước trong tình hình mới. Ảnh: Đình Tuyên

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trình Đại hội lần thứ XIX mục tiêu trong nhiệm kỳ mới là: Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn các cấp vững mạnh; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt.

Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, người lao động; giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; là trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân lao động, góp phần xây dựng Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Đình Tuyên

Để thực hiện mục tiêu trên, Ban Chấp hành khóa XVIII trình Đại hội thảo luận, xem xét 11 chỉ tiêu hàng năm và 8 chỉ tiêu nhiệm kỳ. Trong đó, Công đoàn tỉnh Nghệ An phấn đấu thành lập mới 200 công đoàn cơ sở, phát triển mới 80.000 đoàn viên công đoàn trong nhiệm kỳ và có 210.000 đoàn viên vào cuối nhiệm kỳ; có ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ.

Đại hội xem xét 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ mới: Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, trọng tâm là chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có kỹ năng hoạt động công đoàn, tâm huyết trách nhiệm, uy tín; Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời gian làm việc; Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động Công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính. Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trên, Ban Chấp hành khóa XVIII trình Đại hội lần thứ XIX 10 nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 – 2028.

ĐÓNG GÓP XỨNG ĐÁNG VÀO HÀNH TRÌNH THỰC HIỆN KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc mà các đồng chí đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội tiếp tục thảo luận, xem xét và quyết định.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, cùng với việc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với công nhân, viên chức, người lao động thì Công đoàn các cấp phải dành sự quan tâm thỏa đáng để thông tin, truyền đạt, bổ sung những nhận thức mới cho các đoàn viên của mình về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, đặc biệt là Nghị quyết số 39 về phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Qua đó, lan tỏa tinh thần đổi mới, đồng điệu với sự phát triển của tỉnh, nỗ lực cao hơn, trách nhiệm lớn hơn, sáng tạo nhiều hơn, đóng góp xứng đáng vào hành trình thực hiện khát vọng phát triển của tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Đình Tuyên

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đồng thời đề nghị các cấp Công đoàn cần đặc biệt quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của công nhân lao động, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp; tiếp tục tham mưu, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng nhà ở xã hội; xây dựng thiết chế của tổ chức công đoàn, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, sức khỏe cho công nhân lao động; đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, công nhân, người lao động nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề, đặc biệt là chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp, ứng xử có văn hóa, tôn trọng kỷ luật lao động.

Các đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Đình Tuyên

Các cấp Công đoàn cần bám sát đặc điểm, đặc thù của từng khối lực lượng để lựa chọn nội dung và phương thức hoạt động phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của số đông người lao động. Với khối hành chính, sự nghiệp cần phát động và lan tỏa tinh thần kiến tạo, liêm chính, vì dân phục vụ. Với khu vực doanh nghiệp, chú trọng phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo; tăng cường các chương trình phúc lợi – xã hội, góp phần chăm lo đời sống vật chất – tinh thần, bảo đảm an ninh, an toàn, an sinh, an cư cho đoàn viên, công nhân lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng đề nghị các cấp Công đoàn trong toàn tỉnh tập trung thực hiện khâu đột phá chuyển đổi số toàn diện trong các hoạt động; chú trọng và nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, bản lĩnh, chuyên nghiệp, tâm huyết, gắn bó với cơ sở, gần gũi với công nhân lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX, Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh với dòng chữ “Công đoàn Nghệ An: Đoàn kết – dân chủ - đổi mới – phát triển". Ảnh: Thành Duy

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn cả nước.

Để Đại hội tiếp tục thảo luận, làm sâu sắc thêm chủ đề, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Đình Tuyên

Trước hết, các cấp Công đoàn tại Nghệ An cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, hiện đại; vận động công nhân, lao động học tập nâng cao trình độ, kĩ năng nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp. Làm tốt vai trò tập hợp công nhân, lao động, quan tâm công nhân.

Các cấp công đoàn toàn tỉnh tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, viên chức, lao động.

Chú trọng công tác thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, xứng đáng là thủ lĩnh của đoàn viên và người lao động.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIX. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIX. Ảnh: Đình Tuyên

Để Nghị quyết Đại hội sớm lan tỏa, hiện thực hóa trong thực tiễn, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh khóa XIX ban hành Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; ưu tiên nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc cụ thể hóa thành chương trình công tác phù hợp với từng địa bàn, cơ sở, tránh bệnh hình thức, không hiệu quả.

Tại Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm phát huy trí tuệ, tập trung dân chủ, thực hiện tốt các nội dung công tác nhân sự.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thành Duy

Trong chương trình, Đại hội đã bầu 46 đồng chí, khuyết 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIX. Ban Chấp hành đã ra mắt nhận nhiệm vụ trước Đại hội.