Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

(Baonghean.vn) - Sáng 14/10, tại TP. Vinh, Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham dự của 207 đại biểu chính thức đại diện cho 173.690 hội viên trong toàn tỉnh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của cán bộ, hội viên cựu chiến binh và cựu quân nhân trong toàn tỉnh.

Dự Đại hội về phía Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam có Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; cùng đoàn đại biểu. Về phía Quân khu 4 có Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và một số tỉnh.

XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT ĐỔI MỚI, NGHỊ QUYẾT HÀNH ĐỘNG

5 năm qua, được sự chỉ đạo của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền; sự giúp đỡ, phối hợp hoạt động của các ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể các cấp - Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện”, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ cấp ủy giao; đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI đề ra.

Nổi bật là, đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân; đóng góp quan trọng cùng với các lực lượng làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn.

Công tác phối hợp với Công an, Quân sự, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các ban, ngành có liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, nhất là trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, xây dựng khu vực phòng thủ, “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” phát triển mạnh mẽ. Công tác xây dựng Hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Những kết quả trên đã khẳng định vai trò, vị thế của Hội Cựu chiến binh tỉnh, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội, một thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tin tưởng.

Hàng năm, Hội Cựu chiến binh tỉnh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 3 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Cờ thi đua; năm 2018, được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy dân chủ, tính tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các văn kiện của Đại hội, xây dựng Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII của Hội Cựu chiến binh tỉnh thực sự là nghị quyết đổi mới, nghị quyết hành động trong thời kỳ mới.

Với khẩu hiệu hành động: Phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những khuyết điểm, tồn tại, làm rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Từ đó, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2022 - 2027 một cách sát thực và có tính khả thi cao; đồng thời, tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng vào Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội khóa VI.

TIẾP TỤC VỮNG BƯỚC QUÂN HÀNH

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật mà Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đạt được trong nhiệm kỳ 2017 – 2022; đồng thời, trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Nghệ An; Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh đã hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện giúp đỡ để Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương nhấn mạnh: Công tác Cựu chiến binh là một trong những công tác vận động quần chúng hết sức quan trọng của Đảng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam chỉ rõ: Hơn lúc nào hết Hội Cựu chiến binh và hội viên phải nhận thức đúng đắn và thể hiện rõ vai trò, vị trí là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng và Nhân dân; qua đó, nhấn mạnh một số nội dung để Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An nghiên cứu, vận dụng tốt vào hoạt động.

Trước hết, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng thực hiện sáng tạo, có hiệu quả mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể hội viên. Trên cơ sở đó, để tập trung tuyên truyền, vận động hội viên tiếp tục tham gia thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhân dân. Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu.

Hội Cựu chiến binh các cấp của tỉnh Nghệ An cũng cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các địa phương phát động; tăng cường củng cố, kiện toàn xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Đặc biệt, Thượng tướng Phạm Hồng Hương nhấn mạnh yêu cầu cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của Hội, hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị để tổ chức các hoạt động.

Cùng với đó, tiếp tục nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, tự lực, tự cường để phát triển mở rộng sản xuất, kinh doanh, giúp nhau cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; quan tâm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với nước; chú trọng làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Hội;…

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam, dẫu ở thời chiến hay thời bình, luôn dành cho những "Người lính Cụ Hồ” tình cảm trân trọng, quý mến đặc biệt. Tình cảm đó vẫn vẹn nguyên và được bồi đắp khi những người lính đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về cuộc sống đời thường, lại tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ của mình cho phong trào Hội Cựu chiến binh, vẫn ngày đêm trăn trở, lăn lộn ngược xuôi vì đồng chí, đồng đội và đồng bào.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai các phong trào, nhiệm vụ ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Những kết quả này là minh chứng cho phẩm chất gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, ý chí, quyết tâm của những người cựu chiến binh trên quê hương Bác Hồ kính yêu!

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích xuất sắc của các cấp Hội, hội viên Cựu chiến binh tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Tỉnh ủy đã gợi mở thêm 4 vấn đề để Đại hội tiếp tục thảo luận, xem xét, quyết định trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, trước hết, các cấp Hội cần khéo dân vận, chú trọng phát huy hơn nữa thế mạnh hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, là những tấm gương sáng, có sức lay động, lan tỏa, thuyết phục các tầng lớp nhân dân, được nhân dân tin yêu, quý trọng để mỗi hội viên trở thành hạt nhân trong vận động các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, tiếp tục động viên, cổ vũ các hội viên nêu cao tinh thần tiên phong, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, biến những quyết tâm trong thời chiến thành những hành động thiết thực trong thời bình.

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp hội và mỗi hội viên cần khéo léo đấu tranh với các thế lực thù địch, bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng và Nhân dân ta; tiếp tục thực hiện sứ mệnh người lính tiên phong trên mặt trận đấu tranh không tiếng súng, đó là tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phản bác, bẻ gãy những luận điệu xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, vạch trần âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội”, hoạt động phá hoại của thế lực phản động.

Cùng với đó, cần tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ vững cốt cách, bản lĩnh, dũng khí Bộ đội Cụ Hồ, không để cán bộ, hội viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khéo động viên, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cấp Hội phát huy vai trò và tham gia hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

“Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tôi tin tưởng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An lần thứ VII sẽ thành công tốt đẹp. Tin tưởng và mong rằng, những người lính năm xưa không nao núng trước hy sinh, luôn xả thân, nhận thử thách, gian lao về mình, ngày nay sẽ tiếp tục vững bước quân hành, tiếp tục đóng góp sức lực và trí tuệ đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững”, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2022 - 2027, bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh với nội dung: “Phát huy truyền thống cựu chiến binh quê hương Bác Hồ, “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”.

Trong chương trình làm việc sáng nay, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đã bầu 30 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội khóa VII (khuyết 1 đồng chí). Chiều nay, Đại hội sẽ tiếp tục làm việc.