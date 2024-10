Kinh tế Khai trương gian hàng OCOP và đặc sản Nghệ An tại siêu thị Go!Vinh Đây là cơ hội để các đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP và đặc sản Nghệ An tìm kiếm, mở rộng thị trường; phát triển, mở rộng sản xuất.

Các đại biểu tham dự lễ khai trương và giới thiệu trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản Nghệ An tại siêu thị. Ảnh: T.P

Sáng 11/10, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình Giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Nghệ An và Khai trương Gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Nghệ An tại Siêu thị Go!Vinh.

Tới dự lễ giới thiệu sản phẩm và khai trương gian hàng có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành cấp tỉnh và các nhà phân phối, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ sản xuất kinh doanh và chủ thể các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 567 sản phẩm được xếp hạng đạt chất lượng OCOP tiêu chuẩn 3 sao trở lên, trong đó có 37 sản phẩm đạt 4 sao, 1 sản phẩm đạt 5 sao và 2 sản phẩm đạt tiềm năng 5 sao. Nghệ An là tỉnh đứng thứ hai cả nước về số lượng sản phẩm đạt hạng sao được công nhận.

Các đại biểu cắt băng khai trương gian hàng OCOP và đặc sản Nghệ An. Ảnh: T.P

Phát biểu tại lễ khai trương gian hàng, ông Cao Nguyên Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh nhấn mạnh: “Đây là lần thứ 3, các sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Nghệ An được quảng bá, giới thiệu tới người tiêu dùng, các nhà phân phối, đại lý, siêu thị, từ đó hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà phân phối bằng hình thức này.

Đây là cơ hội tốt để các đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm tỉnh Nghệ An tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; tìm kiếm các nhà đầu tư để phát triển, mở rộng sản xuất các sản phẩm có lợi thế, tiềm năng, các sản phẩm của tỉnh, từ đó tăng cường năng lực cung cấp sản phẩm của tỉnh Nghệ An cả về số lượng và chất lượng”.

Các đại biểu tham quan gian hàng OCOP. Ảnh: T.P

Nằm trong khuôn khổ chương trình, đã diễn ra lễ khai trương “Gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Nghệ An tại tầng 2 – Siêu thị Go!Vinh”. Đây được xem là một dấu mốc quan trọng trong việc xây dựng và lan toả thương hiệu các sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng.

Khu vực sẽ trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản của tỉnh, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận người tiêu dùng, các nhà phân phối, đại lý, khách du lịch trong và ngoài nước khi tới kết nối giao thương, tham quan, mua sắm tại thành phố Vinh.

Các đặc sản vùng miền Nghệ An đã có mặt tại hệ thống siêu thị, thêm cơ hội tiếp cận và mở rộng thị trường. Ảnh: T.P

Gian hàng với hơn 200 mẫu sản phẩm đến từ hơn 40 đơn vị OCOP tiêu biểu, uy tín sẽ là nơi đưa sản phẩm OCOP tiếp cận sâu tới thị trường. Qua đó kỳ vọng rằng, với sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên, sản phẩm OCOP sẽ không chỉ tạo dựng được thương hiệu mạnh mẽ trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế, góp phần nâng cao giá trị và vị thế của nông sản Nghệ An.

Sau đây là một số hình ảnh các gian hàng OCOP tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm ở siêu thị:

Đặc sản hồng trà, lục trà chế biến từ chè Shan tuyết Kỳ Sơn. Ảnh: T.P

Các sản phẩm OCOP của Nghệ An được người tiêu dùng đánh giá cao. Ảnh: T.P

Ngoài các công ty, doanh nghiệp, HXT thì nhiều hộ sản xuất, kinh doanh cá thể cũng tham gia gian hàng để mở rộng thị trường. Ảnh: T.P

Nhiều doanh nghiệp, nhà phân phối tìm hiểu, đánh giá sản phẩm để có kế hoạch đưa các sản phẩm có chất lượng vào siêu thị. Ảnh: T.P