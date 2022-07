Khai trương siêu thị hàng ngoại nhập giá tốt Daika Mart tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - CLB Ảnh Báo chí - Nghệ thuật Nghệ An tiền thân là CLB Nhiếp ảnh nghệ thuật Nghệ An được thành lập ngày 22 tháng 7 năm 1992. Thời kỳ đầu chỉ có 2 NSNA Việt Nam làm nòng cốt, đến nay, câu lạc bộ đã có 48 hội viên, trong đó có 13 hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, 3 hội viên được phong tước hiệu EVAPA nghệ sĩ đặc biệt xuất sắc và nghệ sĩ xuất sắc; 35 hội viên Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh. Nhân kỷ niệm 30 năm ngày lập, Báo Nghệ An xin giới thiệu một số tác phẩm nổi bật của thành viên CLB Ảnh Báo chí - Nghệ thuật Nghệ An.