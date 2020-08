Khen thưởng chuyên án bắt đối tượng 'xách' 7 kg ma túy xuyên rừng trong đêm

Tóm gọn đối tượng 'xách' 7 kg ma túy xuyên rừng trong đêm (Baonghean.vn) - Dềnh Bá Lỉa, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, bị bắt giữ trong đêm khi đang trên đường đưa đi tiêu thụ 7kg ma túy.

Chiều 3/8, tại Công an huyện Đô Lương, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng cho các đơn vị về thành tích đấu tranh thành công với tội phạm ma túy, bắt giữ 1 đối tượng, thu 7kg ma túy dạng đá.

Dự lễ trao thưởng có đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh; Đại tá Dương Hồng Hải - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện Đô Lương, lãnh đạo Công an huyện cùng cán bộ chiến sỹ trong đơn vị.

Đối tượng và tang vật tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Trọng Tuấn Thông qua công tác nắm tình hình địa bàn và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đô Lương đã phát hiện một đối tượng có dấu hiệu vận chuyển ma túy từ Lào về Đô Lương theo hướng Quốc lộ 7. Chuyên án được xác lập để đấu tranh. Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Đô Lương đã phối hợp với Phòng CSĐT TP về ma túy và Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh chuyên án.



Sau một thời gian kiên trì, vào hồi 21 giờ 45 phút ngày 31/7/2020, tại khu vực đường liên bản Huổi Pốc, Noọng Dẻ thuộc địa bàn xã Nậm Cắn (Huyện Kỳ Sơn), Ban chuyên án tiến hành phá án, bắt thành công đối tượng Dềnh Bá Lỉa (SN 1986) trú tại bản Huổi Pốc, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 7 gói tinh thể màu trắng (ma túy dạng đá), tổng trọng lượng khoảng 7kg, 1 xe mô tô Yamaha BKS 37K1-12155, 1 điện thoại di động và một số tang vật liên quan khác.