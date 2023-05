Khi các tuyển thủ đồng loạt lên tiếng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Hai vòng đấu mới nhất V-League 1 và V-League 2, Giải hạng Nhì quốc gia mới khởi tranh vòng 1…đang cung cấp những “dữ liệu” mới nhất về sự trở lại, lên tiếng của hàng loạt tuyển thủ quốc gia và các ứng viên mới trước đợt tập trung của Đội tuyển Việt Nam vào đầu tháng 6 tới đây.

Trước hết, ở V-League 1, một loạt các ngôi sao đủ mọi lứa tuổi liên tiếp lập công ghi bàn hay kiến tạo bàn thắng đang được “lưu” vào bộ nhớ của các ban tuyển trạch. Đó là những cái tên Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai), Văn Thanh, Văn Đô, Văn Vũ (Công an Hà Nội), Hoàng Đức (Viettel), Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Xuân Mạnh (Sông Lam Nghệ An), Tiến Linh (Bình Dương), Văn Tùng (Hà Nội FC), Nguyên Mạnh (Thép Xanh Nam Định), Quốc Phương (Đông Á Thanh Hóa)…

Với thành tích bất bại và dẫn đầu sau 9 vòng đấu với 21 điểm, bỏ xa đội tạm xếp thứ 2 Công an Hà Nội 4 điểm, đội bóng mới nổi Đông Á Thanh Hóa cho thấy sức mạnh đồng đều nhờ được tăng cường thể lực để thi đấu đường dài, chất lượng vượt trội của ngoại binh từ phòng ngự đến tấn công. Tuy vậy, đội bóng xứ Thanh hiện chưa giới thiệu ngôi sao nào thực sự nổi trội cho Đội tuyển Việt Nam, trừ “hiện tượng” Thái Sơn ở U22 Việt Nam đang được huấn luyện viên Popov thường xuyên xếp chơi dự bị ở vị trí tiền vệ trung tâm. Nhưng chắc chắn trong bối cảnh hiện tại, khi Hùng Dũng đang chữa trị chấn thương, chính Thái Sơn là ứng viên tiềm năng cho vị trí quan trọng này, vừa phục vụ cho nhiệm vụ trước mắt, vừa tính chuyện đào tạo, nâng tầm một tiền vệ đẳng cấp cho tương lai lâu dài.

Tuy chỉ tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng nhưng Công an Hà Nội đang trở lại đường đua sau quãng đầu chập chững cả trên sân cỏ cũng như khu vực kỹ thuật. Với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, Công an Hà Nội đang “sống tốt” nhờ vào loạt tuyển thủ quốc gia hồi sinh từng ngày như Văn Thanh, Tấn Tài, Văn Vũ và đặc biệt là tuyển thủ U22 Văn Đô. Đây đều là các cầu thủ chơi đa năng, đảm nhiệm được nhiều vị trí khác nhau, phòng ngự tốt, tấn công cừ, kiến tạo miễn chê. Văn Thanh đang được khen về sự đa năng nhờ chơi nhiều vị trí, vừa kiến tạo lẫn ghi bàn. Tấn Tài vừa “dọn cỗ” cho Văn Đô ghi bàn trong trận thắng ngược Sông Lam Nghệ An mới đây. Nên nhớ, Văn Đô ghi bàn từ vị trí của một trung phong, chứ không phải tiền đạo cánh như mọi người vẫn hình dung.

Đáng nói là 9 vòng đấu phập phù, hòa và thua nhiều hơn thắng nhưng Sông Lam Nghệ An lại đang giới thiệu khá nhiều gương mặt quen thuộc cho ông thầy mới Philippe Troussier. 3 cái tên sẽ được cân nhắc là Ngọc Hải, Trọng Hoàng và Xuân Mạnh, chưa kể biết đâu còn có cả các nhân tố trẻ Văn Cường, Xuân Tiến được gọi? Ngọc Hải trở lại là một cầu thủ kiến tạo đẳng cấp khi “diễn” pha chuyền cánh như đặt, như hiểu cặn kẽ từng bước chạy của Trọng Hoàng trong trận đấu gặp Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy mới đây. Và “người không phổi” Trọng Hoàng trở lại không chỉ do tích cực chạy chỗ mà còn là người săn bàn đẳng cấp như trước đây anh từng đạt tới. Trong khi đó, Xuân Mạnh 2 lần kiến tạo trong trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cũng là người chơi "tả xung hữu đột” khi 9 trận đá chính cho đội nhà và chưa một lần bị thay ra từ đầu mùa.

Trong khi Tiến Linh lẫn Văn Tùng “giải hạn” ghi bàn trước mắt ông thầy mới, thì Nguyên Mạnh lẫn Văn Lâm thi nhau trổ tài trong khung gỗ, đến nỗi hiện tại người ta không biết nên gọi ai là thủ môn số 1 của bóng đá Việt? Ở V-League 2, 2 đội PVF Công an nhân dân và Quảng Nam đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu, là nơi có sự hiện diện của các ngôi sao Công Đến, Đức Phú, Thanh Nhàn, chưa kể tên tuổi trung vệ ghi bàn hàng đầu Văn Hưng đang được nhắc đến gần đây. Ở giải hạng Nhì, dù muốn, dù không cái tên Minh Trọng cũng không thể bỏ qua, vì đây là nhân tố nổi trội của U22 Việt Nam mới đây.

Để thấy, khi ông thầy Troussier mong mỏi các đội bóng tạo điều kiện ra sân nhiều nhất cho các tuyển thủ, không phải mọi việc đều được đáp ứng ngay và không phải ai cũng làm được, thuyết phục được đòi hỏi khắt khe của ông thầy. Nhưng gần như nhiều điều đã được hé lộ và chứng minh ông thầy cần hướng tới ai, ở đâu trong những trận đấu tới? Rõ ràng, ở thời điểm hiện tại, bóng đá Việt không hiếm các cầu thủ tài năng, sẵn sàng cống hiến cho Đội tuyển. Đây sẽ là “cơn đau đầu dễ chịu” đối với ông Troussier khi hàng loạt ngôi sao lên tiếng trong các trận đấu gần đây. Tất nhiên, gọi lên là một chuyện, trụ lại được bao lâu, phát huy đến mức nào là một chuyện khác. Chưa bao giờ việc trụ lại được ở Đội tuyển Việt Nam là dễ dàng, kể cả “học trò cưng” hay “lý lịch” thành tích long lanh?