Khí thế sản xuất công nghiệp đầu năm ở Nghệ An

Kinh tế Khí thế sản xuất công nghiệp đầu năm ở Nghệ An Những ngày đầu Xuân năm mới, nhiều nhà máy, xí nghiệp vào ca sản xuất. Đơn hàng tăng, tinh thần lao động hăng say trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 là bức tranh chung tại các doanh nghiệp xuất khẩu hiện nay.

Nhà máy, công xưởng nhộn nhịp vào ca

Sáng mùng 7 Tết Ất Tỵ, toàn bộ công nhân, lao động Tổng Công ty CP May Minh Anh Nghệ An bắt tay vào ngày làm việc đầu Xuân với khí thế phấn khởi. Đây là doanh nghiệp "đầu đàn" trong lĩnh vực dệt may tại Nghệ An với 4 nhà máy, gồm Minh Anh – Kim Liên, Minh Anh – Đô Lương, Minh Anh – Tân Kỳ và Minh Anh – Con Cuông, với tổng số lao động hơn 7.500 người.

Công nhân Công ty may Minh Anh - Kim Liên vào ca sản xuất đầu năm. Ảnh: Thu Huyền

Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty CP May Minh Anh Nghệ An cho biết, năm qua, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp đạt 4.800 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước, hàng chủ yếu xuất sang thị trường Mỹ.

“Năm 2024 cũng là năm đánh dấu nhiều kết quả khởi sắc của ngành dệt may. Hàng dệt may của Việt Nam thuộc phân cấp cao cấp nên giá trị, lợi nhuận tốt hơn…” - ông Vĩnh nhấn mạnh.

Chị Nguyễn Thị Nga quê ở huyện Thanh Chương, là công nhân dây chuyền may cho biết: "Tết Ất Tỵ, ngoài lương thưởng Tết, tôi còn được công ty hỗ trợ tiền xe về quê. Một phần vì không muốn mất ngày công, một phần cũng vì biết ơn công ty luôn quan tâm chăm lo việc làm và thu nhập ổn định nên ngay ngày đầu sản xuất, tôi và chị em đồng nghiệp đều có mặt đông đủ và vui vẻ tăng ca. Tăng ca đồng nghĩa với tăng thu nhập nên ai cũng phấn khởi".

Đơn hàng nhiều, công nhân may duy trì ổn định việc làm. Ảnh: Thu Huyền

Không khí sản xuất sôi động cũng dễ dàng bắt gặp tại Nhà máy may của Công ty CP May Vinatex Hoàng Mai (xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai). Sáng mùng 6 Tết, hơn 600 công nhân vào ca sản xuất. Đây là nhà máy được xây dựng trên khu đất hơn 32.000 m2, với 24 chuyền may, tạo việc làm cho khoảng 900 lao động. Sản phẩm chủ lực là quần áo nam, nữ, được xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật Bản…

Ông Trần Văn Hóa - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần May Vinatex Hoàng Mai cho biết,năm 2024, doanh nghiệp kín đơn hàng đến cuối năm và đã có nhiều chuyến hàng xuất đi các thị trường châu Âu, châu Mỹ. Năm qua, công ty nâng lương thưởng và các chế độ phúc lợi cho công nhân nên duy trì được số lượng 650 lao động bám dây chuyền sản xuất.

Sản xuất tại Công ty CP may Vinatex Hoàng Mai. Ảnh: Thu Huyền

Thị trường xuất khẩu ngành may trong năm qua có sự phục hồi nhờ chuyển dịch đơn hàng từ Trung Quốc, Bangladesh, Myanmar sang Việt Nam. Tồn kho tại các thị trường chủ lực như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản có xu hướng giảm dần so với cùng kỳ năm trước, cộng với sức mua có xu hướng tăng, đơn hàng nhiều. Dự kiến, đơn hàng may mặc trong năm 2025 sẽ tiếp tục dồi dào, song đơn giá chưa cải thiện đáng kể. Trong dài hạn, khi chính sách cắt giảm lãi suất tại các thị trường lớn thực sự có tác động tích cực đối với nền kinh tế, tạo ra việc làm ổn định và tăng sức mua thì đơn giá sẽ cải thiện.

Hỗ trợ doanh nghiệp bứt phá

Trước đó, ngày mùng 4 Tết, tại Khu công nghiệp Đông Hồi, Hoàng Mai, trong không khí khởi sắc của mùa Xuân, toàn bộ khối sản xuất với gần 600 công nhân của Nhà máy Hoa Sen Nghệ An đồng loạt ra quân. Sau cuộc gặp mặt, lì xì chúc mừng năm mới của lãnh đạo công ty tới đội ngũ công nhân, lao động, đồng loạt dây chuyền sản xuất đã bấm nút khởi động, cấp tập chuẩn bị đơn hàng xuất khẩu đi châu Âu. Sản phẩm gồm thép dày mạ kẽm dạng cuộn, tôn lạnh mạ màu dạng cuộn.

Anh Văn Huy Đông ở xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai có hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Hoa Sen, hiện nay, anh Đông là trưởng chuyền của dây chuyền cán nguội 2, là cán bộ quản lý có nhiều kinh nghiệm và là một trong những người đóng góp cho sự phát triển của Nhà máy Hoa Sen Nghệ An từ thời kỳ đầu tiên.

Anh Văn Huy Đông - Trưởng chuyền của dây chuyền cán nguội 2, Nhà máy tôn Hoa Sen đang vận hành máy. Ảnh: Thu Huyền

Anh Văn Huy Đông cho biết lý do gắn bó với Công ty trong thời gian dài, ngoài việc công tác được ở gần gia đình, thì chế độ, quyền lợi rõ ràng, mức thu nhập ổn định cùng với việc được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp là yếu tố quyết định. Bên cạnh đó, với việc đề cao sự an toàn lao động của Công ty, anh cho biết mình được làm việc trong môi trường an toàn cao, luôn được đào tạo các khóa về an toàn lao động, nhận diện nguy cơ mất an toàn để có thể tự bảo vệ bản thân, tài sản công ty trong quá trình làm việc.

Ông Hồ Xuân Sỹ - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An cho biết: Thời điểm cuối năm 2024 và đầu năm 2025, số lượng đơn hàng đang có xu hướng gia tăng, đồng thời dịp cuối năm âm lịch là thời điểm Tập đoàn Hoa Sen đẩy mạnh các đơn hàng xuất khẩu, vì vậy, Nhà máy Hoa Sen Nghệ An đang vận hành tối đa công suất các dây chuyền để đáp ứng nhu cầu đơn hàng. Tổng sản lượng tháng 1/2025 đạt 48.000 tấn cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Hiện tại, Nhà máy đang tập trung toàn bộ nhân sự và nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ sản xuất, đáp ứng nhu cầu đơn hàng tăng cao trong dịp đầu năm 2025.

Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy tôn Hoa Sen. Ảnh: Thu Huyền

Công ty đang tạo ra những giá trị và thu nhập ổn định, đảm bảo đáp ứng các kỳ vọng của người lao động tại địa phương. Ngoài chế độ lương theo quy định, Công ty áp dụng các hình thức phụ cấp như: phụ cấp cơm, phụ cấp điện thoại, phụ cấp thâm niên và một số chế độ khác. Công ty còn mua bảo hiểm cho cán bộ, công nhân viên, ban hành các quy trình, quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy, cấp phát đồ, trang bị các phương tiện bảo hộ lao động nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn nhất.

Ông Hồ Xuân Sỹ cho biết thêm, năm 2025, Công ty dự kiến sản xuất khoảng 700.000 tấn thành phẩm, với lợi nhuận ước đạt hơn 610 tỷ đồng. Công ty đang thực hiện các bước thủ tục với Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam để xin triển khai các dự án mở rộng quy mô sản xuất tại Nhà máy Hoa Sen Nghệ An, nâng công suất, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Cùng với đó, Nhà máy cũng đang có kế hoạch tuyển dụng số lượng nhân sự lớn với trình độ chuyên môn yêu cầu chỉ từ trung cấp, sơ cấp nghề trở lên, ưu tiên sử dụng các nguồn lao động địa phương. Đồng thời, đưa ra các lộ trình đào tạo nhân sự nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu về lao động và làm tiền đề cho nhân sự quản lý trong tương lai.