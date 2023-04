Khi Văn Đức gặp hạn....?

(Baonghean.vn) - Tiền vệ Phan Văn Đức vừa được xác định đã bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước và dập sừng sau sụn chêm trong độ I.

Dự đoán với chấn thương kiểu này, Phan Văn Đức sẽ phải nghỉ thi đấu trong 9 tháng, đồng nghĩa với việc nghỉ thi đấu V-League 2023 và quãng đầu của V-League 2023-2024 trong màu áo Công an Hà Nội cũng như không thể cùng Đội tuyển Việt Nam tham dự ASIAN Cup 2023 sắp tới.

Khi đón nhận thông tin không vui này, người viết bỗng dưng nhớ lại một sự kiện tương tự hồi năm 2000 trên sân Hàng Đẫy. Đó là trận đấu lượt về giữa Sông Lam Nghệ An với Oxaca của Indonesia tại AFC Champions League (lượt đi hòa 0-0 trên sân khách). Một trận đấu tràn ngập khán giả từ Nghệ An ra và tại Hà Nội đến cổ vũ, dù sau đó chủ nhà thua nặng có chủ ý do quá tốn kém khi tham dự giải đấu. Nhưng cái thua lớn hơn, cái thiệt nặng hơn là tiền đạo chủ lực của Sông Lam Nghệ An và Đội tuyển Việt Nam, tiền đạo Văn Sỹ Hùng bị chấn thương nặng, gãy chân ngay khi đang thi đấu do lỗi thô bạo của một hậu vệ đối phương.

Truyền thông lúc bấy giờ đã lên tiếng, bày tỏ sự tiếc nuối vì bóng đá Việt tạm thời vắng một tiền đạo cực kỳ xuất sắc. Người hâm mộ Sông Lam Nghệ An lại càng lo lắng cho cả Sỹ Hùng lẫn đội bóng con cưng vì hơn ai hết, tiền đạo nhỏ con với nền tảng thể lực và kỹ thuật siêu hạng này là ngòi nổ, người tạo sự đột biến lớn nhất, tiền đề mang lại thành công cho đội bóng quê nhà cũng như đội tuyển quốc gia

Câu chuyện Văn Đức hiện tại, có thể ai đó cho là anh đã chia tay đội bóng thành Vinh, mọi chuyện sẽ có chủ quản Công an Hà Nội hùng mạnh sắp xếp ổn thỏa, nên “ốc hãy lo thân ốc” trước khi nói chuyện thiên hạ. Nhưng nói cho cùng, Văn Đức từng được đào tạo và cống hiến hết mình cho đội bóng quê hương nên đi đâu, về đâu thì cũng luôn mong ngóng về nơi sinh thành, dưỡng dục mình. Mọi thành công có được, mọi xui xẻo nếu có cũng từng diễn ra trên miền đất nắng gió này. Văn Đức cùng với Xuân Mạnh và nhiều cầu thủ khác từng là trụ cột không thể thiếu để Sông Lam Nghệ An dù khó khăn vẫn trụ vững ở V-League, được ông Park Hang-seo cũng như giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao mỗi khi lên tuyển Việt Nam.

Chấn thương lần này của Văn Đức cũng lại khiến người ta nhớ tới những chấn thương đến với anh sau kỳ thi đấu rực rỡ ở Thường Châu hồi 2018. Hồi đó có lý do của việc đội chủ sân Vinh vội vàng đưa anh vào thi đấu khi chưa kịp hồi phục sau khi chiến đấu cật lực ở U23 châu Á. Cũng có nguyên nhân không thể khác là hệ quả tất yếu của sự quá tải, không chỉ riêng Văn Đức mà lần lượt các ngôi sao Thường Châu như đồng đội Xuân Mạnh, Đình Trọng, Duy Mạnh… Vấn đề là quá trình hồi phục mau hay chậm, đạt được phong độ cũ hay không sau đó. Rất may mắn và tự hào là Văn Đức, Xuân Mạnh hay Trọng Hoàng gần đây, Sỹ Hùng thời chưa xa ấy, đều lần lượt trở lại đáp ứng với mong mỏi và kỳ vọng của nhiều người.

Nhưng để đạt được trọn vẹn, Văn Đức cũng như nhiều cầu thủ khác sẽ phải trải qua quãng thời gian xa sân cỏ không mong muốn, trải qua quá trình tập hồi phục sau chữa trị như một “cuộc đấu” cam go, dai dẳng mà bài học mới đây của đàn anh Trọng Hoàng rất đáng được các đàn em tham khảo, học tập. Và điều cần nói thêm là câu chuyện không chỉ liên quan đến từng cầu thủ không may mắn bị chấn thương nặng, mà cả những người có trách nhiệm liên quan, cả đồng đội và thậm chí cả… đối thủ. Chấn thương có thể xảy ra lúc tập luyện nội bộ, có thể khi thi đấu, có thể do nguyên nhân từ đối thủ, cũng có khi không do ai cả. Trường hợp của Văn Đức mới đây không do nguyên nhân từ đối thủ cụ thể, mà có thể là hậu quả của cả một quá trình, kể cả nguyên nhân “nhạy cảm với chấn thương” không thể tránh khỏi…

Nói cho cùng, chấn thương là một phần của thể thao, của bóng đá và quá trình hồi phục, tìm lại phong độ cũng là một phần không thể thiếu của đời sống thể thao. Tiềm lực mạnh của đội bóng và tiến bộ của y học thể thao có thể giúp rút ngắn quá trình chữa trị, hồi phục, trở lại của các cầu thủ như Văn Đức và nhiều cầu thủ khác. Lần gặp… hạn này, hy vọng Văn Đức sẽ thực sự cố gắng, thực sự may mắn để mau chóng trở lại “lợi hại hơn xưa” trong đội hình toàn sao của Công an Hà Nội và Đội tuyển Việt Nam như mọi người từng biết, từng cổ vũ./.