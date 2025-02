Khởi công Dự án đường dây 220kV Đô Lương – Nam Cấm

Kinh tế Khởi công Dự án đường dây 220kV Đô Lương – Nam Cấm Chiều 9/2, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban QLDA các công trình điện miền Trung phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thi công Dự án đường dây 220kV Đô Lương – Nam Cấm.

Đây là công trình năng lượng, cấp I, do EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình điện miền Trung quản lý, điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành. Dự án được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời, chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 123/QĐ-UBND, ngày 11/11/2024.

Dự án đường dây 220kV Đô Lương – Nam Cấm được xây dựng trên địa bàn các huyện Đô Lương, Nghi Lộc và Hưng Nguyên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức triển khai thi công dự án.

Dự án có quy mô xây dựng 2 mạch đường dây 220kV từ Trạm biến áp 220kV Đô Lương đến Trạm biến áp 220kV Nam Cấm với chiều dài khoảng 37 km. Riêng đoạn tuyến từ G4 - G6 (chiều dài tuyến khoảng 4 km) được xây dựng 4 mạch để kết hợp đi chung tuyến với 2 mạch đường dây 110kV Đô Lương – Nam Đàn.

Phần mở rộng ngăn lộ tại Trạm biến áp 220kV Đô Lương sẽ lắp đặt thiết bị cho 2 ngăn lộ 220kV trong Trạm biến áp 220kV Đô Lương (hiện hữu) và liên kết hệ thống thông tin cho đường dây 220kV Đô Lương – Nam Cấm.

Tổng vốn đầu tư dự án gần 557 tỷ đồng.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu điện năng cho phụ tải khu vực miền Trung, nơi tập trung một số phụ tải công nghiệp quan trọng hiện có và trong tương lai của tỉnh Nghệ An, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Dự án tăng cường liên kết lưới điện giữa miền Bắc Việt Nam với Lào góp phần giải quyết tình trạng căng thẳng nguồn điện khu vực miền Bắc; Hỗ trợ các đường dây trong khu vực tăng cường khả năng vận hành an toàn ổn định cho hệ thống điện quốc gia; Giảm tổn thất điện năng trong lưới điện truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của EVN, EVNNPT.

Hướng tuyến Dự án đường dây 220kV Đô Lương - Nam Cấm.

Ông Lê Xuân Hòa – Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Trung cho biết: Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Nghệ An. Đây là khu vực phát triển kinh tế sôi động của tỉnh và có tốc độ tăng trưởng điện nhanh, cùng với đó, để phục vụ giải tỏa công suất nguồn điện từ Lào về Việt Nam theo cam kết của Chính phủ 2 nước. Chính vì vậy, Ban QLDA các công trình điện miền Trung yêu cầu các đơn vị trong quá trình thi công cần tuân thủ chặt chẽ kỹ thuật, quy trình quy phạm; quản lý tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, môi trường; đảm bảo chất lượng công trình xây dựng. Dự án phấn đấu hoàn thành đóng điện trong năm 2025.