Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Quỳnh Lưu

Huy động tốt nguồn lực

Về Quỳnh Thạch – xã NTM nâng cao của huyện Quỳnh Lưu, cảm nhận đầu tiên khi đặt chân đến vùng quê này là những tuyến đường được mở rộng, trải bê tông phẳng phiu, đan nối từ thôn nọ tới thôn kia; hai bên đường được trồng hoa, cây cảnh, đảm bảo tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp.

Bộ mặt nông thôn xã Quỳnh Đôi. Ảnh: TL

Ông Nguyễn Sỹ Lực - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thạch, cho biết: “Địa phương xác định về đích NTM nâng cao sớm ngày nào thì người dân sẽ được thụ hưởng sớm ngày đó. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã đưa ra những giải pháp căn cơ nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện các tiêu chí, trong đó huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình đạt chuẩn. Chỉ sau 2 năm (từ năm 2020 - 2022), xã đã huy động trên 278 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; trong đó nhân dân tự đầu tư xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, phát triển sản xuất, kinh doanh trên 250 tỷ đồng”.

Trong quá trình xây dựng NTM nâng cao ở xã Quỳnh Thạch, sức mạnh đoàn kết và sự đồng thuận từ người dân đã lan tỏa rộng khắp. Xã đã huy động được gần 7 tỷ đồng đóng góp của nhân dân để xây dựng hệ thống chiếu sáng và xây kè, mở rộng lòng, lề đường, trồng hoa cây cảnh. Đến nay, 100% các tuyến đường trục thôn trong xã được lắp đặt hệ thống chiếu sáng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại địa phương. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, cuối năm 2022 xã Quỳnh Thạch được UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định công nhận xã về đích NTM nâng cao.

Hệ thống hạ tầng cơ sở ở Quỳnh Lưu phát triển đồng bộ. Ảnh: TL

Phong trào xã hội hóa trong xây dựng NTM nâng cao ở huyện Quỳnh Lưu đã và đang được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Nhờ đó, hệ thống hạ tầng cơ sở trên địa bàn các xã được nâng cấp, hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Riêng xã Ngọc Sơn, sau khi được huyện chọn làm điểm xây dựng xã về đích NTM nâng cao trong năm 2023, cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Chương - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, cho biết: “Từ năm 2020 đến nay, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, đã đầu tư làm mới, nâng cấp 14km đường giao thông nông thôn, 6 hồ đập, chợ, sân vận động… với tổng kinh phí trên 90 tỷ đồng. Đặc biệt, nhiều thôn trên địa bàn xã đã thực hiện xã hội hóa, nhân dân đóng góp hàng tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn, khuôn viên tại các điểm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, duy trì lịch tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, các tuyến đường tự quản vào các ngày cuối tuần, góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp...

Làm mương thoát nước ở xã Quỳnh Đôi. Ảnh: TL

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu

Quỳnh Lưu là một trong những địa phương huy động được nguồn lực lớn để đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn. Bà Vũ Thị Bích Hằng – Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, cho biết: “Với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, 9/9 tiêu chí huyện NTM đã hoàn thành và huyện được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định công nhận đạt huyện NTM vào tháng 5/2022. Yếu tố quan trọng nhất mang tới thành công trong xây dựng huyện NTM ở Quỳnh Lưu chính là sự đồng thuận của nhân dân. Nhiều xã đã có cách làm sáng tạo trong huy động nguồn lực của nhân dân, động viên con em xa quê thành đạt hỗ trợ kinh phí cùng với vốn lồng ghép các chương trình, dự án để xây dựng nhiều công trình phúc lợi ở thôn, xã”.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM, huyện Quỳnh Lưu đã huy động tổng nguồn lực hơn 19.100 tỷ đồng; trong đó nhân dân đóng góp tiền mặt, ngày công lao động trên 853 tỷ đồng. Đặc biệt từ năm 2022 - 2023, tổng nguồn lực huy động để thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt trên 2.180 tỷ đồng. Từ nguồn lực huy động xã hội hoá, huy động đóng góp từ người dân và ngân sách các cấp, huyện Quỳnh Lưu đã nâng cấp trên 32km đường giao thông với tổng kinh phí trên 38 tỷ đồng; thu hút trên 156 tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn khác nhau để nâng cấp, xây dựng mới nhiều công trình thủy, đê biển, đê sông phục vụ sản xuất, phòng chống thiên tai; tập trung xây dựng cơ sở vật chất văn hóa gắn với tiêu chí nông thôn mới nâng cao, trong đó có 11 nhà văn hóa thôn được xây dựng mới (xã Quỳnh Yên 3 nhà, xã Quỳnh Minh 2 nhà, xã Quỳnh Thọ 2 nhà…) và nhiều nhà văn hóa thôn được đầu tư nâng cấp, chỉnh trang…

Đến nay, toàn huyện có 6 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm: Quỳnh Đôi, Quỳnh Hậu, Quỳnh Thạch, Quỳnh Văn, Quỳnh Minh, Quỳnh Lương; trong đó xã Quỳnh Đôi là một trong những xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 10 thôn đạt NTM kiểu mẫu. Để tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình, đề ra các giải pháp thực hiện, huyện Quỳnh Lưu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Chăm sóc đường hoa ở Quỳnh Lưu. Ảnh: TL