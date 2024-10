Xã hội Lập tổ công tác, kiểm tra vụ việc người đàn ông mất nhà, mất đất vì xa quê UBND huyện Quỳnh Lưu đã thành lập Tổ công tác để kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã An Hòa; đồng thời, kiểm tra, rà soát lại hồ sơ liên quan đến kiến nghị của ông Trần Bá Định.

Lập tổ kiểm tra

Ngày 28/10, một lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, địa phương vừa quyết định thành lập Tổ công tác để kiểm tra, rà soát kiến nghị của ông Trần Bá Định (xã An Hòa). Tổ này có 7 thành viên, gồm lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn của UBND huyện.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là kiểm tra, rà soát kiến nghị của ông Trần Bá Định liên quan đến việc UBND xã An Hòa lấy đất của gia đình ông Định để mở rộng khuôn viên Trường Mầm non An Hòa.

Đồng thời, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã An Hòa trong việc thực hiện Công văn ngày 9/4/2024 của UBND huyện về việc đôn đốc giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Bá Định. Kiểm tra, rà soát hồ sơ liên quan và kết quả xác minh của UBND xã An Hòa tại Báo cáo ngày 15/10/2024 và Báo cáo ngày 28/10/2024 về vụ việc này. Tổ công tác có thời hạn 30 ngày để báo cáo kết quả kiểm tra và tham mưu UBND huyện phương án xử lý nội dung kiến nghị của ông Trần Bá Định và các nội dung liên quan.

Thửa đất của ông Định nằm ở vị trung tâm xã An Hòa, phía trước là tỉnh lộ, phía sau tiếp giáp trường mầm non. Ảnh: Tiến Hùng

Cũng liên quan đến vụ việc này, UBND huyện Quỳnh Lưu đã có kết quả xử lý đơn kiến nghị của ông Trần Bá Định gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và UBND tỉnh Nghệ An.

Theo UBND huyện Quỳnh Lưu, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận phiên tiếp công dân ngày 16/8/2023 đối với vụ việc ông Trần Bá Định, địa phương đã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiên cứu, tham mưu phương án thu hồi đất, bồi thường tái định cư cho ông Định theo quy định của pháp luật. Để có cơ sở thu hồi đất, bồi thường tái định cư đối với ông Định, cần phải lập và phê duyệt dự án đầu tư mở rộng trường mầm non hoặc giải tỏa hành lang giao thông Tỉnh lộ 537B, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Nghị quyết về thu hồi đất và trình UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất hàng năm mới có căn cứ thực hiện.

Ngày 13/9/2023, UBND huyện Quỳnh Lưu đã có văn bản báo cáo và đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất cho phép lập hồ sơ giải phóng mặt bằng và cho bổ sung vào quy hoạch đất hành lang an toàn giao thông trong thời gian tiếp theo; Ngày 23/01/2024, có công văn đề nghị Sở Giao thông Vận tải cho bổ sung thửa đất số 73, tờ bản đồ số 16 (tức thửa đất số 1285, tờ bản đồ 01, bản đồ 299) vào quy hoạch hành lang an toàn giao thông; Ngày 15/3/2024, có tờ trình đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường cho phép bổ sung Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua chủ trương thu hồi đất đối với vị trí thửa đất ở của ông Định và vị trí dự kiến giao đất tái định cư cho ông Định khi thu hồi.

Sở Tài nguyên và Môi trường sau đó có công văn đề nghị UBND huyện Quỳnh Lưu xin ý kiến của Sở Giao thông vận tải để được hướng dẫn xử lý việc bổ sung thửa đất nêu trên vào quy hoạch hành lang ATGT, để bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai; Ngày 02/2/2024, Sở Giao thông vận tải có công văn trả lời về việc bổ sung thửa đất của ông Định vào quy hoạch đất hành lang an toàn giao thông không thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở…

“Do vị trí thửa đất nơi ông Định kiến nghị nằm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông Tỉnh lộ 537B, không đảm bảo cơ sở để lập dự án đầu tư mở rộng trường mầm non, do đó, không có cơ sở pháp lý để thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định hiện hành”, UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết.

Thửa đất của ông Định nay nằm ở trung tâm xã, ngay bên cạnh cổng trường học. Ảnh: Tiến Hùng

Sẽ trả lại đất nếu nguồn gốc hợp pháp

Cũng theo báo cáo của Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, trong quá trình soát xét lại hồ sơ, nguồn gốc đất, địa phương nhận thấy thửa đất 1285, tờ bản đồ số 1 (bản đồ 299) ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 01/6/1996 cho ông Trần Bá Định là do cán bộ địa chính xã An Hòa trước đây tự ghi thêm vào sau thời điểm UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thửa đất này không có trong bản đồ 299 và trong sổ mục kê lưu giữ tại xã, chưa được UBND huyện công nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Bá Định, chưa rõ cơ sở pháp lý. Trong sổ mục kê và bản đồ 299, đất của ông Định là thửa 1284.

Vì vậy, UBND huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo UBND xã An Hòa tổ chức kiểm tra, xác minh, kết luận rõ nguồn gốc sử dụng đất, quá trình sử dụng đất đối với thửa đất nơi ông Trần Bá Định kiến nghị; xác định rõ thửa đất đã giao cho ông Định là thửa 1284 hay thửa 1285; diện tích giao đất là 40m2 hay 100m2, nghĩa vụ tài chính đã thực hiện thế nào; xác định rõ ki-ốt UBND xã đã tháo dỡ năm 2017 là tài sản của ông Võ Ngọc Hùng hay của ông Trần Bá Định...

Sau khi rà soát nguồn gốc sử dụng đất, nếu ông Trần Bá Định được UBND xã An Hòa giao đất ở, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì hướng dẫn ông Định thực hiện đăng ký đất đai, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Ông Trần Bá Định. Ảnh: Tiến Hùng

Đến ngày 15/10/2024, UBND xã An Hòa có báo cáo về kết quả xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của ông Trần Bá Định và ngày 18/10/2024 có báo cáo bổ sung với nội dung, năm 1996, ông Định được UBND xã An Hòa giao đất có thu tiền lệ phí đất ở với số tiền 2 triệu đồng.

Vị trí giao đất cho ông Định được ông Trần Bá Tấn (khi đó là cán bộ quản lý đất đai của xã An Hòa) đại diện cho UBND xã An Hòa tiến hành giao đất tại thực địa. Khi giao không có biên bản giao đất; diện tích giao đất 100 m2; mục đích sử dụng đất ở. Theo bản đồ 299, vị trí giao đất cho ông Định tại thửa đất số 1284, tờ bản đồ 01, diện tích 40 m2 và một phần diện tích thửa đất số 1285 tờ bản đồ 01, diện tích 60 m2. Ông Trần Bá Định được cấp đất ở 100 m2 nằm trên 2 thửa đất 1284, 1285, địa chính xã chỉnh lý thành 1285.

Sau khi được giao đất thì ông Trần Bá Định tiến hành xây dựng một ki- ốt cắt tóc trên một phần diện tích thửa đất số 1285, còn thửa đất số 1284 ông Định chưa sử dụng. Khi ông Định đi làm ăn xa thì giao lại cho ông Võ Ngọc Hùng quản lý đất và ki-ốt cho thuê cắt tóc, nuôi lợn, nhốt bò, hàn xì cho đến năm 2017 thì ông Võ Ngọc Hùng tự ý thỏa thuận với UBND xã An Hòa tháo dỡ ki-ốt, bàn giao lại mặt bằng cho UBND xã và chuyển sang quản lý, sử dụng phần diện tích tại thửa đất số 1284 đã có ki-ốt sẵn của xã để tu sửa, sử dụng và cho thuê thu tiền hàng năm.

Theo báo cáo, năm 1996, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Bá Định được UBND huyện Quỳnh Lưu cấp là cấp đất sản xuất nông nghiệp. Sau khi ông Định được UBND xã cấp đất ở thì ông Trần Bá Tấn đã tự ghi thêm vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp của ông Trần Bá Định một thửa đất ở, cụ thể là ghi thửa đất số 1285, tờ bản đồ 01 (bản đồ 299), diện tích 100 m2. Ghi vào phần ghi chú là “Đất ở cấp sau bổ sung vào GCN”. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Định đã được ông Trần Bá Tấn tẩy sửa sau khi được cấp đất ở từ năm 1996. Như vậy, ông Định được UBND xã An Hòa cấp đất ở diện tích 100 m2 tại thửa đất số 1284 và một phần diện tích thửa đất 1285, tờ bản đồ 01, bản đồ 299, đến nay chưa được UBND huyện Quỳnh Lưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Theo UBND huyện Quỳnh Lưu, qua xem xét hồ sơ và báo cáo xác minh của UBND xã An Hòa về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất nơi ông Trần Bá Định kiến nghị cho thấy, trong sổ mục kê đất lưu trữ tại xã An Hòa thì ông Định được đăng ký tại thửa đất số 1284, tờ bản đồ số 1 (bản đồ 299), diện tích 40m2 đất ở. Việc UBND xã An Hòa xác định năm 1996 đã giao 100m2 đất ở cho ông Trần Bá Định (gồm 40m2 tại thửa 1284 và 60m2 tại một phần thửa 1285 tờ bản đồ số 1, bản đồ 299) chưa phù hợp với số liệu trong sổ mục kê đất, không có giấy tờ giao đất, chưa rõ cơ sở pháp lý. Do vậy, UBND huyện Quỳnh Lưu đã thành lập Tổ công tác để soát xét lại quá trình xác minh, giải quyết của UBND xã An Hòa, xác định rõ vị trí, diện tích đã giao đất cho ông Định.

Ông Định và người anh họ Võ Ngọc Hùng. Ảnh: Tiến Hùng

Theo lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu, sau khi rà soát lại, UBND huyện sẽ chỉ đạo giải quyết dứt điểm kiến nghị của ông Trần Bá Định. Theo đó, về đất, trong trường hợp khẳng định ông Định được UBND xã An Hòa giao diện tích đất ở 100m2 có thu tiền, hiện trạng hiện nay có một phần ki-ốt đang sử dụng và một phần đất trống có bồn cây nằm ngoài khuôn viên trường mầm non xã như báo cáo của xã thì sẽ giao UBND xã An Hòa cắm mốc, trả lại diện tích đất cho ông Định sử dụng (trừ trường hợp UBND xã An Hòa và ông Trần Bá Định có thỏa thuận khác).

Về tài sản của ông Định đã bị tháo dỡ năm 2017, giao UBND xã An Hòa tổ chức làm việc với ông Định để thống nhất nội dung bồi thường. Nếu không thỏa thuận được thì hướng dẫn ông Định khởi kiện tại Tòa án để được giải quyết theo quy định pháp luật.

“Do tính chất vụ việc phức tạp liên quan đến việc giao đất trái thẩm quyền, thỏa thuận giải tỏa đất đai, tài sản không đúng quy định, các hồ sơ giấy tờ liên quan không đầy đủ, việc giải quyết phải tuân thủ căn cứ quy định của pháp luật hiện hành nên quá trình xác minh xử lý chưa đảm bảo thời hạn được giao. UBND huyện Quỳnh Lưu sẽ khẩn trương xác minh, kết luận và chỉ đạo UBND xã An Hòa sớm giải quyết dứt điểm nội dung kiến nghị của ông Trần Bá Định theo quy định của pháp luật”, báo cáo do ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu ký, nêu.

Trước đó, Báo Nghệ An đã có nhiều bài phản ánh, năm 1996, ông Trần Bá Định mua thửa đất rộng 100m2 của UBND xã An Hòa, được ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện cấp. Năm 2017, khi ông không có mặt tại địa phương thì UBND xã An Hòa đã tự ý lấy phần đất của ông để mở rộng khuôn viên trường mầm non nhưng đến nay chưa thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho gia đình ông./.