Khởi tố đạo chích lẻn vào nhà dân cuỗm sạch tiền, vàng của gia chủ

(Baonghean.vn) - Lợi dụng thời điểm không có người, Lương May Hiếu, SN 2005, trú tại bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn lẻn vào nhà chị Nguyễn Thị Thương qua đường ống thông gió lấy trộm 10 chỉ vàng, 2 dây chuyền và số tiền 4 triệu đồng.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 8h ngày 2/12, Lương May Hiếu đi từ nhà đến nhà chị Nguyễn Thị Thương (trú cùng bản) để trộm cắp tài sản.

Sau khi quan sát một vòng không có người, Hiếu dùng 1 chiếc búa đinh đã chuẩn bị từ trước phá đường ống thông gió nhà vệ sinh rồi chui vào trong lấy trộm 10 chỉ vàng, 2 sợi dây chuyền cùng số tiền 4 triệu đồng.

Sau khi trộm số tài sản trên, Hiếu đến các tiệm vàng trên địa bàn thị trấn Mường Xén bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Số tài sản Lương May Hiếu trộm cắp được định giá hơn 66 triệu đồng. Ngày 22/12, Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương May Hiếu để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 2 điều 173 Bộ Luật Hình sự.