Khởi tố đối tượng cầm đồ, cho vay lãi nặng ở 'quê nhút' Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vỹ (76 tuổi), trú tại khối 2A, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đức Vũ – Bình Minh