Pháp luật

Khởi tố đối tượng giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển gây hậu quả chết người

Ngày 19/12, Cơ quan Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phùng Xuân Ánh (SN 2007) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và khởi tố bị can Bùi Phú Hoàng Tú (SN 2008) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.