Pháp luật Khởi tố đối tượng mua bán cá thể rùa quý, hiếm Trên đường đi làm rẫy về gần nhà Lồng bắt được 02 cá thể rùa. Để có tiền tiêu xài, Lồng đem 02 cá thể rùa vàng xuống thị trấn Thạch Giám để bán.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lầu Nhìa Lồng (SN 1973), trú tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm quy định tại khoản 1 điều 244 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Lầu Nhìa Lồng và tang vật. Ảnh: Phan Tuyết

Trước đó, vào khoảng 05 giờ 50 phút ngày 14/7/2024 tại khối Hòa Đông, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, Tổ công tác Công an huyện trong quá trình tuần tra đã kiểm tra, phát hiện, thu giữ tại giá để hàng phía trước xe máy của Lầu Nhìa Lồng 02 cá thể rùa (sau này xác định là rùa hộp trán vàng miền Bắc).

Lầu Nhìa Lồng khai nhận, vào đầu tháng 6/2024, trên đường đi làm rẫy về gần nhà thì bắt được 02 cá thể rùa trên. Để có tiền tiêu xài, Lồng đem 02 cá thể rùa vàng xuống thị trấn Thạch Giám để bán. Tuy nhiên, chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt giữ.

02 cá thể rùa đã được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Tương Dương đã khởi tố 03 vụ, 03 đối tượng về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.