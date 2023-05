Khởi tố 'ma men' tấn công cảnh sát khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Qua kiểm tra, xác định nồng độ cồn trong khí thở của ông Hùng vượt quá mức quy định. Tuy nhiên, khi bị lập biên bản xử lý, ông Hùng không hợp tác mà lao tới đấm vào mặt 2 chiến sĩ Công an đang làm nhiệm vụ.

Ngày 26/5,Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Văn Hùng (61 tuổi), trú tại phường Sơn Giang, thị xã Phước Long về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo đó, ngày 18/5, trong lúc tuần tra trên địa bàn phường Phước Bình, thị xã Phước Long, Tổ công tác CSGT Công an thị xã Phước Long phát hiện ông Võ Văn Hùng chạy xe gắn máy có biểu hiện say xỉn, chạy xe loạng choạng, không làm chủ được bản thân, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, xác định nồng độ cồn trong khí thở của ông Hùng vượt quá mức quy định. Tuy nhiên, khi bị lập biên bản xử lý, ông Hùng không hợp tác mà lao tới đấm vào mặt 2 chiến sĩ Công an đang làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, ông Hùng bị khống chế, đưa về trụ sở Công an làm việc. Tại cơ quan Công an, ông Hùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo Trung úy Dương Thanh Hùng - Đội CSGT Công an thị xã Phước Long, chỉ gần 1 tháng qua, trên địa bàn thị xã đã xảy ra 3 trường hợp chống người thi hành công vụ. Cả ba vụ đều liên quan đến hành vi vi phạm nồng độ cồn. Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với ba đối tượng trên.