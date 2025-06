Pháp luật

Khởi tố vụ án ‘cát tặc’ mua hóa đơn khống, thu lợi hơn 5 tỷ đồng

Lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1980) về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”; Khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung (SN 1984) và Nguyễn Như Anh (SN 1981) về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”.