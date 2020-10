Khu đô thị sinh thái kiểu mẫu – ‘thỏi nam châm’ mới thu hút nhà đầu tư tại thành phố Vinh

Thị trường bất động sản Vinh - những dấu hiệu khởi sắc cuối năm



Ảnh hưởng của dịch bệnh đang khiến nhiều lĩnh vực kinh doanh gặp phải rủi ro và việc đầu tư trở nên thiếu an toàn. Mới đây, thị trường vàng và chứng khoán có sự biến động tăng, giảm mạnh cũng tác động lớn tới tâm lý nhà đầu tư. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia nhận định, thị trường bất động sản vẫn là điểm sáng với tính ổn định cao, mang lại giá trị thật, đặc biệt là tiềm năng đầu tư gia tăng trở lại vào những tháng cuối năm.

Mô hình đô thị sinh thái kiểu mẫu tại thành phố Vinh vẫn còn bỏ ngỏ cho nhà đầu tư. Ảnh minh họa (nguồn báo tin tức).

Trước tình hình quỹ đất sạch tại những thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM ngày càng khan hiếm, các doanh nghiệp bất động sản được cho là đang dịch chuyển sang các tỉnh thành có lợi thế phát triển và tiềm năng bứt phá. Trong đó, Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An được xem là điểm đến hấp dẫn hơn cả khi từ lâu đã được định hướng trở thành trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa vùng Bắc Trung Bộ.



Tuy vậy, thị trường bất động sản thành phố Vinh đến nay vẫn chủ yếu phát triển theo cách thức và mô hình truyền thống, vắng bóng những dự án hiện đại và bài bản để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Ngay thời điểm này, một dự án bất động sản sở hữu quy mô lớn, tiện ích đồng bộ, mang giải pháp sinh thái tối ưu tại khu vực hướng Nam của thành phố đang hình thành. Giới đầu tư cho rằng dự án đang bước vào giai đoạn triển khai, dự báo trong tương lai gần sẽ vừa đáp ứng tiềm năng đầu tư và vừa trở thành chốn an cứ lý tưởng.

Bất động sản Vinh vắng bóng các dự án đồng bộ sở hữu giải pháp sinh thái hiện đại

Đô thị hóa và sự phát triển của thị trường bất động sản tại Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của xu hướng bất động sản thông minh trên thế giới. Trong đó, mô hình Khu Đô Thị Kiểu Mẫu có quy hoạch bài bản và đồng bộ được xem là xu hướng tất yếu. Đó cũng là lý do hình thành nên những khu đô thị đi đầu trên thị trường cả nước, tạo được tiếng vang và trở thành biểu tượng của sự đẳng cấp như KĐT Phú Mỹ Hưng (TP HCM), Vinhomes Riverside & Ciputra (Hà Nội)... Do vậy, các khu đô thị xây dựng sẵn, có quy mô đồng bộ, quy hoạch thông minh và sở hữu hệ sinh thái xanh là một dòng sản phẩm mang lại tiềm năng đầu tư đắc lợi nhưng còn bỏ ngỏ tại Vinh.

Khu đô thị sinh thái đa tầng đầu tiên sắp xuất hiện tại thành phố Vinh. Ảnh phối cảnh dự án.

Một thống kê gần đây cho thấy, Nghệ An là tỉnh có mức tích lũy thu nhập bình quân cao. Đặc biệt, theo số liệu phòng cảnh sát giao thông tỉnh, Nghệ An là địa phương có lượng ô tô nhiều thứ 3 toàn quốc, tập trung chủ yếu tại thành phố Vinh với hơn 100.000 chiếc. Tuy nhiên, cộng đồng tại Vinh chưa được sở hữu cuộc sống trong một KĐT hiện đại, thỏa mãn nhu cầu an cư và nâng tầm chất lượng cuộc sống. Theo giới đầu tư, bất động sản tại Vinh hiện phát triển tập trung các mô hình đất nền nhỏ lẻ và các khu đô thị thiếu đồng bộ, hạn chế về mặt tiện ích, cảnh quan. Vì vậy, mô hình khu đô thị sở hữu giải pháp sinh thái hiện đại và cung cấp các dịch vụ Quản lý vận hành mang tính chuyên nghiệp, bàn giao cao cấp tại Thành phố Vinh còn khan hiếm và được xem là thiếu sót lớn.



Tọa lạc trên tuyến đường Lê Mao kéo dài, lần đầu tiên tại Vinh, một “tâm điểm sống mới” mang tính biểu tượng, ứng dụng “giải pháp thanh lọc môi trường sống tự nhiên” mang hơi thở sôi động, hiện đại sắp xuất hiện ngay tại trung tâm Thành phố. Dự án hứa hẹn khi ra mắt sẽ đem lại sự khởi sắc cho thị trường, đáp ứng mọi kỳ vọng về một khu đô thị đẳng cấp mang dấu ấn khác biệt, nâng tầm chất lượng cuộc sống cho giới thượng lưu tại Thành Vinh. Các chuyên gia cũng cho rằng, mô hình đô thị mới này sẽ là “thỏi nam châm” thu hút khách hàng nhờ tối ưu lợi ích an cư và tiềm năng sinh lời bền vững, gia tăng giá trị bất động sản của khu vực.