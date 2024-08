Thời sự Khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại I Ngày 30/8/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 924/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại I.

Khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I.

Phạm vi đánh giá phân loại đô thị là toàn bộ địa giới hành chính hiện hữu của tỉnh Thừa Thiên Huế có diện tích tự nhiên là 4.947,11 km2. Khu vực nội thành là khu vực dự kiến thành lập 02 quận trực thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, gồm toàn bộ địa giới hành chính hiện hữu của thành phố Huế, có tổng diện tích tự nhiên là 266,46 km2.

Trước đó, ngày 22/7/2024, tại trụ sở Bộ Xây dựng đã diễn ra hội nghị thẩm định Đề án công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại I và đánh giá trình độ cơ sở hạ tầng của khu vực dự kiến thành lập quận, phường thuộc đô thị Thừa Thiên Huế. Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nguyễn Tường Văn chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có thành viên hội đồng thẩm định các bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía tỉnh có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại Hội nghị thẩm định Đề án công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại I.

Theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị, Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quyết định 108/QĐ-TTg ngày 26/1/2024 phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Chương trình phát triển đô thị Thừa Thiên Huế, đến năm 2025 Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; mô hình đô thị dự kiến với 9 đơn vị hành chính gồm 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện.

Cụ thể, đối với khu vực dự kiến thành lập quận, bao gồm: quận Phú Xuân có diện tích 127,05 km2, quy mô dân số khoảng 203.142 người có 13 phường (gồm: An Hòa, Đông Ba, Gia Hội, Thuận Lộc, Tây Lộc, Thuận Hòa, Kim Long, Hương Sơ, Hương Long, Phú Hậu, Hương An, Hương Vinh, Long Hồ) của thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế hiện hữu. Và quận Thuận Hóa trên cơ sở phần còn lại của thành phố Huế hiện hữu (có 139,41 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số khoảng 297.507 người; có 19 phường, gồm: An Cựu, An Tây, Vỹ Dạ, Phước Vĩnh, Trường An, Phú Nhuận, Thủy Biều, Phú Hội, An Đông, Vĩnh Ninh, Phường Đúc, Thủy Xuân, Xuân Phú, Thủy Vân, Phú Thượng, Hương Phong, Thủy Bằng, Thuận An, Dương Nỗ).

Đối với 03 thị xã: TX. Phong Điền, TX. Hương Thủy và TX. Hương Trà là các đô thị trực thuộc có vai trò để bảo tồn, hỗ trợ khu vực đô thị trung tâm, phát huy giá trị đặc sắc Cố đô và di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận.

Và 04 huyện: Phú Vang, Quảng Điền, A Lưới và dự kiến sáp nhập huyện Phú Lộc với huyện Nam Đông.

Phát huy giá trị đặc sắc Cố đô và di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đã được UNESCO công nhận.

Sau khi rà soát, đánh giá hiện trạng tỉnh Thừa Thiên Huế theo các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/09/2022 và Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thừa Thiên Huế đã đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị loại I trực thuộc Trung ương và 2 khu vực dự kiến thành lập quận, các khu vực dự kiến thành lập phường đã đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của quận, phường của đô thị loại I.

Đánh giá về hạ tầng, các cơ quan phản biện đánh giá cao sự phát triển về hạ tầng đô thị của Thừa Thiên Huế, từng bước khẳng định vai trò, tiềm năng, thế mạnh của Huế với hệ thống hạ tầng, các khu chức năng khá rõ ràng, là đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Hội đồng thẩm định đã thống nhất thông qua đề án, đánh giá khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc Trung ương với tổng số điểm là 82,91 điểm.

Hội đồng thẩm định cũng đã đánh giá 02 khu vực dự kiến thành lập quận đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của quận thuộc đô thị loại I trực thuộc Trung ương và đã thống nhất đánh giá 05 khu vực dự kiến thành lập phường đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của phường thuộc đô thị loại I trực thuộc Trung ương.

Các đô thị hiện hữu trên địa bàn cũng đã được rà soát, đảm bảo theo tiêu chí phân loại đô thị theo quy định (bao gồm: Thị xã Hương Thủy; Thị xã Hương Trà và các đô thị loại V: thị trấn A Lưới, thị trấn Khe Tre, thị trấn Sịa, thị trấn Phú Lộc, thị trấn Lăng Cô, thị trấn Phú Đa, đô thị Thanh Hà, đô thị Vinh Thanh, đô thị La Sơn, đô thị Vinh Hiền).