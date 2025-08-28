Pháp luật Kịch bản 'bố mẹ ốm' và cú lừa 10 cây vàng từ bạn thân Thấy bà Th. dễ tin người, Phạm Ánh Nguyệt đã đưa ra nhiều thông tin gian dối như bố mẹ bị ốm cần tiền chữa trị, đang cần làm “sổ đỏ” để vay vàng, tiền. Số tiền lừa đảo được, Nguyệt dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Ngày 28/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Ánh Nguyệt (SN 1992), trú xã Tam Đồng, Nghệ An về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Ánh Nguyệt xuống TP. Vinh (cũ) thuê ốt để buôn bán hoa quả nên quen biết bà Phạm Thị Th. (SN 1960). Thấy bà Th. dễ tin người, Nguyệt nảy sinh ý định lừa đảo.

Ban đầu, Nguyệt đưa ra lý do bố mẹ mình bị ốm phải đi viện điều trị nên cần tiền. Những lần vay tiền, vàng Nguyệt đều viết giấy vay mượn với bà Th.

Bị cáo Phạm Ánh Nguyệt lĩnh án. Ảnh: Trần Vũ

Sau đó, do làm ăn thua lỗ, vay tiền của nhiều người và bị thúc giục trả nợ, Nguyệt viện ra lý do khác. Nguyệt đưa ra thông tin không đúng sự thật là bố mẹ cho thửa đất rừng 22 ha tại huyện Thanh Chương (cũ) đang làm thủ tục sang tên cho mình, cần tiền để làm các thủ tục. Nguyệt cho hay đã có người muốn mua đất và hứa sau khi bán được bất động sản này sẽ trả lại tiền cho bà T. và cho một số tiền.

Tin lời Nguyệt, từ ngày 25/2/2024 đến ngày 16/4/2024, bà Th. đã đưa 100 triệu đồng và 10 cây vàng (thời điểm định giá số vàng trên giá trị hơn 691 triệu đồng) cho Nguyệt. Số vàng trên, Nguyệt đưa ra các hiệu vàng bán để lấy tiền tiêu xài, trả nợ hết.

Sau khi biết mình bị Nguyệt lừa, bà Th. đã làm đơn tố cáo tới công an. Từ đơn tố cáo của bị hại, công an đã bắt giữ Phạm Ánh Nguyệt. Do thời điểm này, Nguyệt đang mang thai nên được tại ngoại.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi lừa đảo như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai vì thấy bà Th. tin người, dễ dãi trong việc cho vay tiền nên đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo. Số tiền lừa đảo, bị cáo khai đã trả nợ tiền mua hoa quả và chi tiêu cá nhân hết.

Sau khi sự việc bị phát giác, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho bà Th. hơn 260 triệu đồng. Số tiền còn lại, bị hại yêu cầu bị cáo phải hoàn trả.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, đã xâm phạm đến tài sản của người khác. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự nhưng đã sử dụng hành vi gian dối để lừa đảo bị hại nên cần xử lý nghiêm.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Ánh Nguyệt 11 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Về dân sự, tòa buộc bị cáo phải trả lại tiền cho bị hại (được trừ đi số tiền đã bồi thường).