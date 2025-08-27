Pháp luật Tìm kiếm các nạn nhân liên quan đến vụ lừa đảo với thủ đoạn bán vé concert Cơ quan CSĐT phát thông báo tìm kiếm những người từng bị Đặng Thế Dĩ lừa đảo với thủ đoạn bán vé concert.

Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hồ Chí Minh đang tìm kiếm các nạn nhân liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại chung cư Saigon Royal (đường Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu) để làm rõ...

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 14/5, chị P.T.T.V. sử dụng mạng xã hội (Facebook) tìm mua vé VIP chương trình ca nhạc “The Park K-Star in Viet Nam” dự kiến tổ chức tại Hà Nội ngày 21/6. Thông qua tài khoản “The Di”, chị V. được báo giá 11 triệu đồng cho hai vé VIP cùng 300.000 đồng tiền công mua.

Để tạo lòng tin, người này gửi hình ảnh CCCD mang tên Đặng Thế Dĩ (SN 1999, quê Đồng Tháp) rồi yêu cầu chị V. chuyển khoản đặt cọc. Tin tưởng, chị V. đã ba lần chuyển tiền, tổng cộng 16,3 triệu đồng, vào tài khoản ngân hàng BIDV mang tên Dĩ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tìm kiếm những nạn nhân của Dĩ.

Ban đầu, chị V. nhận được email từ địa chỉ “C.Ticket” xác nhận đặt vé thành công. Sau đó, tài khoản Facebook “The Di” tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền để “khớp giá vé”. Khi chị V. làm theo, người này hứa sẽ hoàn lại phần thừa nhưng ngay sau đó chặn liên lạc. Chị V. liên hệ với ban tổ chức sự kiện trên thì phát hiện email xác nhận đặt vé thành công là giả, toàn bộ số tiền đã mất theo người tên Dĩ.

Cơ quan CSĐT, Công an TP Hồ Chí Minh vào cuộc điều tra và xác định Dĩ là đối tượng thực hiện hành vi trên nên đưa về trụ sở làm rõ. Tại đây, Dĩ khai nhận đã tạo tài khoản facebook và Zalo rao bán vé các chương trình ca nhạc và được nhiều người quan tâm.

Để tăng độ tin cậy, Dĩ cung cấp hình ảnh CCCD thật, sau đó yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc. Song song đó, Dĩ lập các địa chỉ email giả mạo ban tổ chức, gửi thư xác nhận đặt vé thành công nhằm củng cố niềm tin của người mua.

Dĩ luôn tạo tình huống “thiếu, thừa tiền” để buộc nạn nhân chuyển khoản nhiều lần. Hình thức này khiến nhiều người chủ quan, tin rằng mình sắp nhận vé và chỉ cần chuyển thêm một khoản nhỏ để “khớp đơn hàng”. Khi đã gom đủ tiền, Dĩ lập tức cắt đứt liên lạc. Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 31/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Thế Dĩ để xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh phát thông báo tìm kiếm những người từng bị Đặng Thế Dĩ lừa đảo với thủ đoạn bán vé concert. Ai là nạn nhân, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh( số 96 Võ Văn Kiệt, phường Bến Thành) hoặc liên hệ với cán bộ thụ lý vụ án Lê Đình Hải thông qua số điện thoại 0933.393.050 để phối hợp thông tin xử lý.