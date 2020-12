Kiểm tra công tác xây dựng cụm an toàn làm chủ ở huyện Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Ngày 17/12, Đoàn kiểm tra số 2 Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ của tỉnh Nghệ An do đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại huyện Quỳ Hợp.