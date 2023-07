Kiểm tra việc trường mầm non ở thành phố Vinh rửa khay đựng thức ăn cho trẻ trong nhà vệ sinh

Chiều 27/7, ông Lê Trường Sơn – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh cho biết, đơn vị đang phối hợp Phòng Y tế TP Vinh để kiểm tra công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm tại Trường mầm non Viet Sing Garden Hills. Động thái này diễn ra sau khi nhiều hình ảnh bị cho là “mất vệ sinh” xuất hiện trên mạng xã hội liên quan đến ngôi trường tư thục này.

Theo đó, hình ảnh được chia sẻ trên Facebook cho thấy, các nhân viên nhà trường đang rửa khay đựng thức ăn của trẻ trong nhà vệ sinh. Các khay được xếp ngay trên bồn cầu. Ngoài ra, còn có hình ảnh nguồn nước đen ngòm đang chảy....

Hình ảnh các cô rửa khay trong nhà vệ sinh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Những hình ảnh này đã khiến các bậc phụ huynh bức xúc, đặc biệt là những người có con đang theo học ở trường này. Nhiều phụ huynh bày tỏ lo ngại về việc nước máy đen ngòm được dùng để rửa cho trẻ.

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, ông Phạm Anh Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP phát triển giáo dục quốc tế Viet Sing cho biết, những hình ảnh này là ở Trường mầm non Viet Sing Garden Hills (địa chỉ tại đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, TP Vinh), một trong những trường trực thuộc công ty.

“Về hình ảnh nước đen ngòm thì đó là thời điểm sau khi nghỉ dịch Covid-19 một thời gian dài nên nước trong bồn bị tù đọng, khi mở vòi nước thì xảy ra hiện tượng đó. Ở trường này không có hệ thống nhà bếp, nên chỉ dùng nước để rửa. Nhưng tôi thừa nhận ở trường có vấn đề đó, tôi yêu cầu phải rút kinh nghiệm, nghiêm túc nhìn nhận và dừng ngay lập tức vấn đề đó”, ông Đức nói.

Hình ảnh nước đen ngòm. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Về hình ảnh mà các cô đang rửa khay trong nhà vệ sinh, ông Đức cho biết các cô hiện nay không nhớ nổi bức ảnh được chụp khi nào. “Tuy nhiên, theo quy trình từng cá nhân làm việc như thế là không đúng, rửa khay trong hoàn cảnh đó là sai. Nhà trường rút kinh nghiệm vấn đề đó và sẽ không để xảy ra nữa”, ông Đức nói.

Ông Phạm Anh Đức cho rằng, những hình ảnh và thông tin trên mạng xã hội “có thêu dệt một chút xíu”, xuất phát từ một giáo viên từng làm việc tại trường sau đó nghỉ việc và có sự hiềm khích với bộ phận quản lý.

“Dù thế nào đi chăng nữa thì với vai trò là người đứng đầu chúng tôi thừa nhận để xảy ra việc đó, để cho phụ huynh phải quan tâm như thế là sai. Ngoài ra, để cho nhân viên nghỉ trong tư thế không thoải mái cũng sai, quan điểm của chúng tôi là sẽ nhìn thẳng vào sự thật và sẽ chỉnh sửa”, ông Đức nói thêm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hệ thống mầm non Viet Sing ở TP Vinh hiện có 4 trường. Trong đó, Trường mầm non Viet Sing Garden Hills có 8 lớp, với gần 200 cháu theo học nhưng chưa có bếp để nấu ăn.

Trước đó, ngày 23/11/2022, Trường mầm non Viet Sing Garden Hills đã bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính 90 triệu đồng vì đưa công trình vào hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài ra, quá trình giám sát an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An phát hiện, Trường mầm non Viet Sing Sunrise (địa chỉ ở đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Vinh) đã thực hiện chưa đúng quy định về chế độ kiểm thực 3 bước.