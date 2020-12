Kiến trúc sư Pháp nói về những công trình biểu tượng của Crystal Bay

Ông và các cộng sự đã làm những gì để đáp ứng nhu cầu của chủ đầu tư Crystal Bay, xây dựng các dự án thành công trình biểu tượng cho vùng đất?



Tập đoàn Crystal Bay đã xây dựng cho mình con đường đi khác biệt, bền vững khi phát triển các tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng xu hướng All - in - one (Tất cả trong một) . Ông có thể bật mí những điểm độc đáo trong thiết kế làm nên sức hút của mô hình tiện ích All -in - one tại các dự án của Crystal Bay?

Mô hình bất động sản du lịch All - in - one với không gian rộng lớn và hệ thống tiện ích đồng bộ được ưa chuộng tại nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam, chúng tôi tập trung phát triển mô hình này vào các điểm đến của Crystal Bay, để hướng tới sự phát triển bền vững. Sự khác biệt ở đây là trong một hệ sinh thái, chúng tôi thiết kế đầy đủ các tiện ích trong nhà và ngoài trời cũng như kết hợp chuỗi các tiện ích với nhau để du khách thoải mái trải nghiệm.

Những khu vườn xanh tươi, bể bơi vô cực, khu ăn uống, sân chơi trên mái để du khách tận hưởng không gian ngoài trời bất tận. Các nhà hàng, khu mua sắm, rạp chiếu phim, trung tâm giải trí công nghệ cao,... mang đến những trải nghiệm mới lạ cho du khách thuộc mọi lứa tuổi. Mỗi dự án là một điểm đến kỳ thú, tích hợp phong phú các loại hình giải trí và trải nghiệm đa dạng mang đến cho du khách kỳ nghỉ mơ ước, đong đầy kỷ niệm đẹp.

Ngoài ra, mô hình All - in - one cũng mang tới sự an toàn vì du khách không phải di chuyển ra bên ngoài khu resort, đồng thời giảm bớt tình trạng quá tải tại các khu vực công cộng vì tập trung đông người trong trung tâm thành phố.

Làm nổi bật văn hóa bản địa là yêu cầu của Crystal Bay ở các điểm đến. PPd làm thế nào để giải quyết bài toán này khi các dự án của Crystal Bay phải vừa mang tầm vóc quốc tế nhưng vẫn đậm đà hơi thở văn hóa bản địa?

Với các dự án của Crystal Bay tại Ninh Thuận, chúng tôi đã nghiên cứu rất sâu về kiến trúc cổ xưa của người Chăm. Các kiến trúc sư trực tiếp tới thăm các tòa tháp - công trình 1.000 năm tuổi của vùng Panduranga để hiểu hơn về kiến trúc dân tộc Chăm ở Ninh Thuận. Từ đó, chúng tôi phát triển bắt đầu từ giai đoạn thiết kế tổng mặt bằng toàn khu, giai đoạn thiết kế hình khối kiến trúc đặc trưng cho mỗi dự án, sau đó là thiết kế phần nội thất. Thậm chí, chúng tôi sử dụng các vật liệu phù hợp để điều hướng cả nhiệt độ trong mỗi căn phòng khách sạn, với mong muốn du khách cảm nhận và trải nghiệm dấu ấn văn hóa bản địa cả trong ý thức và tiềm thức.

Dự án Sailing Bay Ninh Chữ, trong hình dáng cánh buồm căng gió, sẽ là biểu tượng mới của Ninh Chữ (Ninh Thuận).

Các kiến trúc sư của PPd sử dụng những gam màu nổi bật trên chất liệu thổ cẩm Chăm, những bộ sưu tập hình ảnh về điệu múa Chăm truyền thống, về thiên nhiên nhiệt đới... Những chất liệu đặc trưng như đất nung, gạch, gốm Bàu Trúc mang đến sự kết nối văn hóa chặt chẽ và tạo dấu ấn riêng với du khách đến nghỉ dưỡng nơi miền sa thảo Ninh Thuận.



Chúng tôi mong muốn từng đường nét thiết kế, từng họa tiết trang trí góp phần tô điểm thêm nét đặc sắc của mỗi điểm đến, đồng thời tái hiện lịch sử, văn hóa địa phương, mang đến trải nghiệm khác biệt để du khách thêm yêu và muốn tìm hiểu sâu sắc hơn về mỗi vùng đất họ đến thăm.

Trân trọng cảm ơn ông!