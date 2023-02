Kịp thời ngăn chặn nhóm thanh niên điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng

(Baonghean.vn) - Công an Nghệ An khuyến khích người dân cung cấp thông tin về các hành vi gây mất trật tự an toàn xã hội theo đúng bản chất sự việc chứ không đăng tải lên mạng xã hội một cách cảm tính...

Thời gian qua, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn toàn tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đó, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp, các nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, “nẹt pô”, gây huyên náo, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Từ thông tin người dân cung cấp và thông tin trên các mạng xã hội, Công an thành phố Vinh đã ngăn chặn kịp thời ngay từ khi mới manh nha các vụ việc thanh thiếu niên tụ tập đi xe mô tô gây rối trật tự an toàn giao thông.

Điển hình, tối 25/02/2023, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thành phố Vinh phát hiện một số thanh niên đi xe mô tô không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe phóng nhanh, vượt ẩu, đánh võng trên tuyến đường Trần Phú, Lê Duẩn, An Dương Vương, Trường Thi... Ngay lập tức, Công an thành phố Vinh đã bố trí lực lượng, triển khai ngăn chặn để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, bắt giữ 3 đối tượng.

Cũng trong các ngày 25 đến 27/2/2023 Công an thành phố Vinh đã xử lý 28 trường hợp là thanh, thiếu niên, học sinh có hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không biển kiểm soát, không gương chiếu hậu, lạng lách, đánh võng; tạm giữ 90 xe mô tô các loại.

Trong quá trình xử lý, lực lượng Công an không phát hiện trường hợp nào mang theo bom xăng như một vài thông tin trên mạng xã hội thời gian gần đây.

Công an Nghệ An khuyến khích người dân cung cấp thông tin về các hành vi gây mất trật tự an toàn xã hội, theo đúng bản chất sự việc chứ không đăng tải lên mạng xã hội một cách cảm tính. Mỗi người dân, khi phát hiện các trường hợp trên có thể báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý.