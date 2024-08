Nghệ An cuối tuần

Xây dựng Đảng Kỳ 3: Giải quyết thỏa đáng cho cán bộ dôi dư Có hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức ở Nghệ An (chưa tính cán không không chuyên trách) sẽ dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính, giai đoạn 2023 - 2025. Làm sao để đảm bảo thỏa đáng trong giải “bài toán” nhân sự dôi dư? Chìa khóa ở việc thực hiện tốt công tác tư tưởng ngay từ đầu.

Có hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức ở Nghệ An (chưa tính cán không không chuyên trách) sẽ dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính, giai đoạn 2023 - 2025. Làm sao để đảm bảo thỏa đáng trong giải “bài toán” nhân sự dôi dư? Chìa khóa ở việc thực hiện tốt công tác tư tưởng ngay từ đầu.

Mai Hoa - Thành Duy - Nguyên Nguyên • 30/08/2024

Với số lượng ngũ cán bộ, công chức tại các địa phương thuộc diện sắp xếp dôi dư lớn, làm sao để bố trí được đúng người, đúng vị trí phù hợp năng lực, chuyên môn và tinh giản, tinh gọn nhưng vẫn hiệu lực hiệu quả? Đây là vấn đề khó đối với người làm tổ chức và cả công tác dân vận.

“ Dự kiến khi sáp nhập thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh dôi dư 207 cán bộ, công chức, viên chức. Ở cấp xã tại Nghệ An, khi thực hiện sắp xếp, dự kiến tiếp dôi dư 799 người (cán bộ 374 người, công chức 425 người).

Cán bộ Sở Nội vụ và huyện Yên Thành nắm bắt tâm tư của cán bộ, công chức xã Minh Thành về chủ trương sáp nhập. Ảnh: Mai Hoa

Tại huyện Diễn Châu, theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 từ 10 xã, thành 5 xã, địa phương sẽ dôi dư 98 cán bộ, công chức cấp xã. Cùng với quá trình tuyên truyền phương án sáp nhập, huyện tập trung phổ biến và tuyên truyền phương án bố trí cán bộ, công chức và chính sách cho giải quyết dôi dư. Nhiều cán bộ, công chức, nhất là lãnh đạo chủ chốt đã phát huy tinh thần nêu gương trong thực hiện phương án bố trí, sắp xếp nên phần đa cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách liên quan hiểu, thống nhất, ủng hộ chủ trương.

Phó Bí Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Diễn Thành, bà Hồ Thị Tâm là một trong số đó. Khi sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của hai xã Diễn Thành và thị trấn Diễn Châu để thành lập đơn vị hành chính mới lấy tên là thị trấn Diễn Thành sẽ dôi dư 20 người (8 cán bộ, 12 công chức). Ở vị trí cán bộ chủ chốt, nắm vững chủ trương, chính sách, ý nghĩa của việc sáp nhập đơn vị hành chính, bà Hồ Thị Tâm tiên phong đăng ký sẵn sàng nghỉ hưu trước quy định 3 năm để tạo điều kiện cho thế hệ trẻ cống hiến.

Thị trấn Diễn Châu. Ảnh: Sách Nguyễn

Đồng chí Ngô Sỹ Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Diễn Châu khẳng định: Từ công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức ở các đơn vị thực hiện sáp nhập giai đoạn 2023 – 2025 đồng tình cao. Nhiều cán bộ tâm lý rất thoải mái, vui vẻ đã cam kết sẵn sàng nghỉ theo chế độ dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, dù họ đang còn nhiều năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ở tất cả các huyện, xã sắp xếp giai đoạn này đã tổ chức tuyên truyền, làm công tác tư tưởng, vận động những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong khung thực hiện chế độ để nghỉ hưu trước tuổi; đồng thời đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức nghiêm túc, làm cơ sở đưa ra khỏi bộ máy những người không đủ năng lực, ý thức trách nhiệm không cao. Cùng đó, ưu tiên điều động, luân chuyển cán bộ, công chức ở những đơn vị sáp nhập đến các đơn vị thiếu biên chế và tuyển dụng làm công chức cấp huyện, chuyển sang viên chức…

Công chức xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên) giải quyết công việc cho người dân. Ảnh: Mai hoa

Vấn đề quan tâm hiện nay, đa số cán bộ, công chức đã chuẩn hóa về bằng cấp. Những người lớn tuổi hơn thường có độ chín công việc và nhiều cống hiến, còn người trẻ có sức bật và sáng tạo, năng động hơn. Điều này đặt ra đối với các địa phương cần phải nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo bài bản và khoa học, khách quan, bố trí đúng người, đúng việc.

Cán bộ Phòng Xây dựng chính quyền (Sở Nội vụ) tìm hiểu tâm tư của cán bộ, công chức xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Lưu) về chủ trương sáp nhập xóm, xã. Ảnh: Mai Hoa

Rút kinh nghiệm sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019 - 2021, khi bước vào thực hiện giai đoạn 2023-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy tạm dừng việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức. Tạm dừng bổ sung cấp ủy, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với cấp huyện, cấp xã trong phạm vi toàn tỉnh cho đến khi Đề án tổng thể cấp tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh cũng chỉ đạo đồng thời với việc chuẩn bị phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính, các địa phương phải rà soát, tính toán, chuẩn bị phương án sắp xếp, bố trí nhân sự hợp lý khi Đề án tổng thể được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Đây là điểm rất mới trong chỉ đạo của tỉnh Nghệ An so với sắp xếp trong giai đoan 2019 - 2021.

Hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cấp xã trên sẽ giảm theo các hình thức như: Nghỉ hưu đúng độ tuổi; nghỉ hưu theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP, Nghị định số 29/2023/NĐ-CP; chuyển việc khác hoặc đơn vị khác còn thiếu biên chế. Các chính sách cho cán bộ dôi dư được áp dụng theo Nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hai nghị định của Chính phủ là Nghị định số 29 về tinh giản biên chế, Nghị định 33 về cán bộ, công chức cấp xã.

Sở Nội vụ đã tham mưu dự thảo Nghị quyết để trình UBND tỉnh trong phiên họp thường kỳ tháng 7/2024 và sẽ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết trong thời gian sớm nhất. Mới đây, ngày 28/8/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua chủ trương ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính. Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua chủ trương, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết. Theo dự kiến, tổng kinh phí thực hiện chủ trương này là 76 tỷ đồng.

Các chính sách nêu trên có những quan tâm vượt trội, tạo tâm lý yên tâm, tư tưởng thoải mái cho cán bộ, công chức ở các đơn vị sắp xếp, dù tiếp tục bố trí công tác hay nghỉ chế độ.

“ Theo Nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, yêu cầu việc xử lý cán bộ công chức, viên chức ở những đơn vị sắp xếp phải được UBND cấp tỉnh xây dựng phương án, lộ trình để tinh giản biên chế, xử lý cán bộ, công chức dôi dư. Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu trong vòng 5 năm, số lượng cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ công chức, viên chức ở những nơi thực hiện sắp xếp phải được giảm đến mức quy định chung.

Tại Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVIII, diễn ra vào tháng 7/2024, HĐND tỉnh đã lựa chọn chất vấn và trả lời chất vấn về nội dung sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính. 20 lượt đại biểu HĐND tỉnh đặt câu hỏi và tranh luận nội dung trọng tâm, phản ánh những nỗi băn khoăn, trăn trở được cử tri, các đại biểu và dư luận xã hội rất quan tâm.

Tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn về việc sắp xếp các đơn vị hành chính. Ảnh: Thành Cường

Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Nguyễn Viết Hưng trả lời chất vấn đã làm rõ hướng giải quyết đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư. Theo đó, đối với 207 cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau khi sáp nhập thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh đã xây dựng phương án và lộ trình giảm, cụ thể: Năm 2025 là 44 người, năm 2026 là 39 người, năm 2027 là 42 người, năm 2028 và 2029, mỗi năm 41 người. Đối với 799 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau sắp xếp, phương án, lộ trình giảm, cụ thể: Năm 2025 giảm 297 người, năm 2026 là 129 người, năm 2027 giảm 111 người, năm 2028 là 119 người và năm 2029 giảm 143 người.

Đồ họa: H.Q

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã yêu cầu UBND tỉnh sớm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An để trình HĐND tỉnh, với tinh thần minh bạch, công khai, rõ ràng đúng quy định Trung ương, đồng thời phù hợp điều kiện nguồn lực của tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về việc tán thành chủ trương mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, thành lập các phường và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố.. Ảnh: Phạm Bằng

Việc giám sát của cơ quan dân cử là HĐND tỉnh đã góp phần công khai, minh bạch các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách về sắp xếp đơn vị hành chính nói chung, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư nói riêng.

Các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh và các Trang Thông tin điện tử các cấp cũng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác sắp xếp đơn vị hành chính, góp phần tạo thêm niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Quá trình thực hiện đã phát huy đầy đủ dân chủ, công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ công dân ở cơ sở.

(Còn nữa)

