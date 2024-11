Thời sự Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII thông qua nhiều nội dung quan trọng Chiều 18/11, sau gần một buổi làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 24 - kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh chủ tọa, điều hành Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Dự kỳ họp có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa, điều hành kỳ họp.

Thông qua 4 nghị quyết chuyên đề

HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy sau khi đã được Trung ương điều động, phân công giữ chức Phó trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương và bầu đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu điều hành tại Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Kỳ họp này cũng đã cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với đồng chí Tôn Thiện Phương do được điều động, bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa do được điều động, phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và bầu Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày các tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

Công tác nhân sự đã được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao của các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Cao Tiến Trung - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

Ngoài công tác nhân sự, kỳ họp đã thông qua 4 Nghị quyết chuyên đề tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện các dự án quan trọng, có tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương cũng như của tỉnh; bổ sung vốn thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 nguồn ngân sách trung ương cho các dự án quan trọng đã đủ thủ tục đầu tư để bố trí vốn hằng năm theo quy định; đầu tư mua sắm thiết bị y tế chuyên dùng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tập trung chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh

Phát biểu bế mạc, thay mặt HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị: Thường trực HĐND tỉnh hoàn tất hồ sơ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị có liên quan tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để các nghị quyết vừa được thông qua sớm phát huy hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Thời gian từ nay đến kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 không còn nhiều, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp cuối năm gửi về Thường trực HĐND tỉnh để chỉ đạo các Ban HDNĐ tỉnh thẩm tra theo phân công. Cùng với đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành thực hiện nghiêm túc việc cử đại diện tham gia các phiên họp thẩm tra theo đúng thành phần.

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của HĐND tỉnh với khối lượng công việc lớn nhất từ trước đến nay, nhiều nội dung rất quan trọng, đặc biệt là việc xem xét, thông qua các nghị quyết quy định chi tiết Nghị quyết số 137/2024/QH15 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 - năm quyết định kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Các đại biểu HĐND tỉnh dự Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Phạm Bằng

Với tính chất đó, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp cận từ sớm các tài liệu trình kỳ họp để nghiên cứu, tham gia ý kiến tại kỳ họp, góp phần phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp; đồng thời, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, bức thiết của cử tri để phản ánh, chuyển tải đến kỳ họp HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị tốt cho công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp theo phân công đảm bảo chất lượng; chủ động rà soát kỹ lưỡng các dự thảo nghị quyết theo lĩnh vực sau thẩm tra, tiếp thu, giải trình của các cơ quan chủ trì soạn thảo trước khi trình kỳ họp HĐND dân tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh dự Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Phạm Bằng

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024) và Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc, thay mặt HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp của tỉnh và lời cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc các cấp đối với hoạt động của HĐND, tăng cường sự gắn kết giữa đại biểu dân cử với cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu gửi lời chúc mừng, tri ân đến các thầy giáo, cô giáo, những người công tác trong ngành giáo dục tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2024) và biểu dương những đóng góp của ngành giáo dục tỉnh Nghệ An trong việc thúc đẩy sự nghiệp phát triển giáo dục, xây dựng được uy tín và thương hiệu của giáo dục tỉnh Nghệ An.