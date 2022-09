Kỷ niệm 40 năm thành lập phường Hà Huy Tập (1982 - 2022): Thành tựu một quá trình phấn đấu, phát triển

Từ xưa, vùng đất Hà Huy Tập nay vốn có tên Làng Trại được ông Nguyễn Trung Sĩ khai phá, sau này đổi tên thành làng Yên Xá, xóm Phong Toàn – thuộc xã Hưng Dũng, một trong những địa chỉ đỏ trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931 và trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, nơi nuôi giấu, bảo vệ các chiến sĩ cộng sản Xứ ủy Trung Kỳ và cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ thành phố Vinh.

Sau ngày toàn thắng, đất nước thống nhất, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội, vùng đất này là điểm đến định cư của đồng bào từ khắp nơi trong tỉnh, thành phố, Việt kiều ở Thái Lan, là nơi đứng chân của các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh như Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ Tĩnh, Nhà máy cơ khí Vinh, Sở Công nghiệp, Công ty Lương thực Nghệ Tĩnh, Bệnh viện Y học cổ truyền... Từ hai xóm mới là Kênh Bắc, Hưng Thành và một số khối, xóm của xã Nghi Phú, phường Lê Lợi, Hưng Bình, năm 1978, UBND thành phố Vinh quyết định thành lập khối phố Kênh Bắc, một tổ chức hành chính đặc thù mang tính quá độ, tiền thân của phường Hà Huy Tập sau này. Đến ngày 14/10/1981, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh sáp nhập khối phố Kênh Bắc vào phường Hưng Bình.

Năm 1994, phường được sáp nhập thêm 5 khối từ phường Hưng Dũng là Yên Toàn, Yên Sơn, Yên Hòa, Trung Hòa và Tân Hòa. Trải qua nhiều lần biến động địa giới hành chính và dân cư, đến nay phường đã ổn định với 20 khối dân cư.

Thời kỳ đầu, trong điều kiện phường mới được thành lập nên vẫn mang đậm dấu ấn của một làng xã truyền thống, hoạt động sản xuất nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo, kết cấu hạ tầng kỹ thuật nghèo nàn, lạc hậu, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tuy nhiên, với ý chí và quyết tâm cao khắc phục những khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn phường đã chung sức, đồng lòng bắt tay xây dựng quê hương ngay từ những ngày đầu. Sau 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay phường Hà Huy Tập đã có những bước phát triển vững chắc cả về thế và lực, thể hiện rõ nét trên tất cả các mặt:

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,9%; giá trị gia tăng bình quân đầu người/năm đến năm 2021 đạt 87,53 triệu đồng. Nhiều doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh dịch vụ, thương mại ra đời và hoạt động hiệu quả. Đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, số hộ giàu và khá tăng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,02%. Quản lý quy hoạch, đất đai, đô thị, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều tiến bộ và ngày càng đi vào nề nếp. Công tác đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2010 - 2020 đã đầu tư xây dựng hoàn thành 72 công trình, dự án với tổng mức đầu tư hơn 155 tỷ đồng, trong đó huy động nhân dân đóng góp hơn 20 tỷ đồng; ngoài ra, nhân dân còn hiến hàng trăm m2 đất để mở rộng đường dưới 3m, 100% các tuyến đường nội khối, liên khối được bê tông hóa, nhựa hóa. Quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, nhiều tuyến đường, mương thoát nước, vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng, trường học, nhà văn hóa… được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Xây dựng mới Trạm Y tế, hội trường Ủy ban nhân dân phường, công viên cây xanh...

Một số công trình, dự án của tỉnh, thành phố được triển khai trên địa bàn tiếp tục được đầu tư, tôn tạo như đường 72m, Đại lộ Lênin, Kênh Bắc… tạo điểm nhấn quan trọng đối với cảnh quan đô thị và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Vì vậy, diện mạo của phường có sự thay đổi nhanh, theo hướng đồng bộ, ngày càng sạch đẹp, văn minh. Năm 2019, phường Hà Huy Tập được thành phố Vinh công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. Sự nghiệp giáo dục phát triển khá vững chắc và toàn diện, là phường nằm trong tốp đầu thành phố về chất lượng giáo dục. Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được quan tâm. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là phòng, chống dịch Covid - 19, giữ vững phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân, 20/20 khối phố được công nhận là khối văn hoá. Các chính sách xã hội được chăm lo. Quốc phòng - an ninh được củng cố giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Phường nhiều năm liền đạt danh hiệu Lá cờ đầu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Đơn vị quyết thắng, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chăm lo, nội bộ đoàn kết, thống nhất, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được khẳng định. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến. Đảng bộ được khen thưởng điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2015 - 2018 của thành phố; tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phường được Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng trong đợt thi đua “Nghệ An làm theo lời Bác dặn năm 2019 - 2020”.

Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Nhiều năm liên tục (từ năm 2009 đến 2021), Đảng bộ phường được công nhận là Đảng bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu; chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của phường được thành phố xếp loại xuất sắc.

Ghi nhận những đóng góp và thành tựu đạt được, năm 2017, phường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, phường đã được các cấp có thẩm quyền trình Chủ tịch nước xét tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.