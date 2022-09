Kỳ Sơn khắc phục hậu quả mưa lũ để gần 1.500 học sinh có thể đến trường

(Baonghean.vn) - Kỳ Sơn đang khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lũ để gần 1.500 học sinh có thể đến trường.

Chiều 5/9, trao đổi với Báo Nghệ An, ông Phan Văn Thiết - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn cho biết: Cơn mưa cục bộ xảy ra trên địa bàn huyện Kỳ Sơn vào tối hôm qua khiến cho nhiều tuyến đường bị sạt lở và lầy lội dẫn đến việc đi lại của người dân trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, bị ảnh hưởng nhiều nhất là ở khu vực dọc tuyến đường 7.

Do tác động của mưa lũ nên trong sáng nay trên địa bàn huyện có 5 trường học với gần 1.500 học sinh chưa thể tổ chức khai giảng, đó là các trường mầm non và tiểu học Chiêu Lưu 2, các trường mầm non, tiểu học và THCS Bảo Nam.

Ngoài khai giảng không theo đúng kế hoạch, nhiều trường cũng đã bị thiệt hại. Cụ thể, cơn mưa lớn khiến hai trường Mầm non và Tiểu học Chiêu Lưu 2 đóng tại bản La Ngan xã Chiêu Lưu bị hư hỏng khá nhiều. Thầy Lê Quỳnh Lưu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiêu Lưu 2 cho biết: Lũ tràn qua đã đánh sập toàn bộ tường bao điểm trường chính, khu vực nhà vệ sinh, bếp ăn bán trú của học sinh. Khu vực ký túc xá của giáo viên, sân trường bị ngập bùn đất.

Tương tự, do ở bên cạnh bờ suối nên Trường Mầm non Chiêu Lưu cũng bị lũ cuốn trôi tường bao, bùn đất tràn vào trong sân trường, phòng học, bếp ăn.

Hiện nay, công tác khắc phục mưa lũ cũng đang được chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn khẩn trương thực hiện.

Theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn, huyện đang cố gắng thông các tuyến đường bị sụt lún và sạt lở. Bên cạnh đó, ngành cũng đã kịp thời động viên các nhà trường vượt qua thời điểm khó khăn trong năm học mới.

Theo kế hoạch, trong chiều hôm nay hoặc chậm nhất là sáng mai các trường sẽ tổ chức lễ khai giảng cho học sinh và sớm ổn định trường lớp để tổ chức dạy học theo đúng kế hoạch năm học./.