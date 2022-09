Kỳ Sơn sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân do nguy cơ sạt lở đất

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của mưa to liên tục nhiều ngày qua khiến cụm dân cư trên địa bàn huyện Kỳ Sơn xuất hiện nhiều vết rạn nứt, sụt lún mới, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Chính quyền và lực lượng chức năng phải sơ tán khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là trước cơn bão số 4 đang cận kề.

Theo ông La Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm, tại bản Huồi Thợ xuất hiện nhiều vết rạn nứt có chiều dài hàng trăm mét, độ sâu vết nứt từ 80cm đến 2m, ảnh hưởng trực tiếp đến 11 hộ dân. Trong đó, có 5 hộ dân nằm trong diện phải sơ tán khẩn cấp về người và tài sản quan trọng.

Để đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng của người dân, trong chiều 26 và ngày 27/9, UBND huyện Kỳ Sơn đã thành lập đoàn công tác xuống kiểm tra và vận động người dân, cũng như chỉ đạo lực lượng chức năng xã Hữu Kiệm khẩn trương sơ tán khẩn cấp các hộ dân trong diện nguy cơ sạt lở cao đến nơi tránh trú an toàn, giảm mức thiệt hại lớn do hoàn lưu của cơn bão số 4 sắp tới.

Hiện huyện Kỳ Sơn đang chỉ đạo các phòng ban chức năng và UBND xã Hữu Kiệm tăng cường lực lượng giúp các hộ dân di dời, đồng thời khảo sát chọn địa điểm tái định cư cho các hộ dân có chỗ ở an toàn hơn.

Cũng theo ông La Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm, ngoài tài sản, nhà cửa của người dân thì sạt lở đất còn ảnh hưởng đến 2 cột điện 35KV, 110KV và 1 trạm biến áp (trạm hạ thế) của bản Huồi Thợ, có nguy cơ gây mất điện nhiều hộ dân ở huyện Kỳ Sơn và 2 xã Nhôn Mai, Mai Sơn của huyện Tương Dương, nếu không khắc phục và di dời kịp thời.

Theo số liệu báo cáo của UBND huyện Kỳ Sơn, trong thời gian từ ngày 4/9 đến nay, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã xảy ra mưa lớn cục bộ với lưu lượng mưa 193mm, gây sạt lở đất làm thiệt hại 203 ngôi nhà, trong đó có 59 ngôi nhà phải di dời khẩn cấp, nhiều hộ dân phải sơ tán đến nơi tránh trú an toàn.

Các hộ dân bị thiệt hại và ảnh hưởng do sạt lở đất nặng tập trung ở các xã Bảo Nam, Chiêu Lưu, Hữu Lập và xã Hữu Kiệm.

Ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: “Từ đầu tháng 9 cho đến nay, nhiều địa bàn dân cư xuất hiện tình trạng sạt lở đất, buộc chính quyền phải di dời nhiều hộ dân, như tại bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm; bản Nam Tiến 2 và bản Thảo Đi, xã Bảo Nam. Hiện huyện đang lập dự án tái định cư cho các hộ dân này. Tuy nhiên, để sớm triển khai việc tái định cư thì huyện Kỳ Sơn rất mong tỉnh, Trung ương hỗ trợ huyện bổ sung nguồn lực để kịp thời di dời các hộ dân này, càng sớm càng an toàn”.