Kỳ Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(Baonghean.vn)- Ngày 23/11/2022, Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Nghị quyết Trung ương 8).

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Cùng dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Các đồng chí: Vi Hòe - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Lỳ Bá Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Hữu Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Kỳ Sơn là huyện miền núi phía Tây Nam tỉnh Nghệ An, có diện tích hơn 2.000km2, cách xa trung tâm thành phố Vinh 250km; tiếp giáp với 4 huyện thuộc 3 tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, với đường biên giới dài hơn 203km. Là địa phương có vị trí chiến lược rất quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, QP-AN của tỉnh Nghệ An. Toàn huyện có 21 xã, thị trấn (trong đó có 11 xã biên giới), diện tích chủ yếu là đồi núi, dân số hơn 82.000 người, gồm có 05 dân tộc sinh sống.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong 10 năm qua (2013-2022) mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng tác động tiêu cực nhiều mặt của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, song tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vẫn giữ được sự ổn định; sự đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân được tăng cường; QP-AN được củng cố và giữ vững. Xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ QP-AN, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, MTTQ và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong các ngành, nhân dân và lực lượng vũ trang trong toàn huyện các nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 28 và các văn bản liên quan về QP-AN.

Là huyện biên giới thuộc diện đặc thù, khó khăn nhất của tỉnh Nghệ An, qua 10 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 8, huyện Kỳ Sơn đã tập trung phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 9,5% vào các năm 2013-2015 và đạt 11% vào các năm 2016-2020, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Song song với phát triển kinh tế, huyện Kỳ Sơn còn tập trung ưu tiên nguồn lực nhằm xóa đói, giảm nghèo.

Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp nên thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân đã được củng cố, tăng cường. Khu vực phòng thủ huyện được xây dựng ngày càng vững chắc; khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện có bước phát triển toàn diện, công tác phối hợp giữa các đơn vị vũ trang được duy trì thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh tới từng bản, làng.

Nhờ sự giúp đỡ tích cực của các cấp và người dân, 10 năm qua, lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn đã điều tra, khám phá hơn 288 vụ phạm pháp hình sự; khám phá 986 vụ, 1147 đối tượng phạm tội về ma túy, đặc biệt đã thực hiện thành công bước đầu của Đề án xây dựng xã biên giới sạch về ma túy, 11 xã biên giới đã “sạch” về ma túy. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng luôn được chú trọng, hướng đến đội ngũ già làng, trưởng bản và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận biểu dương về những kết quả mà Đảng bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Kỳ Sơn đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8. Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu huyện Kỳ Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Làm tốt công tác tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó, phát huy vai trò người có uy tín, lấy họ làm trung tâm đoàn kết, cầu nối “ý Đảng – lòng dân”. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với QP-AN, củng cố tiềm lực QP-AN và xây dựng thế trận khu vực phòng thủ huyện vững chắc. Đặc biệt, quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất tặng nhà cho người tái hòa nhập cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo Đề án về xây dựng “xã biên giới sạch về ma túy”.

Quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Lực lượng vũ trang phải quán triệt phương châm “gần dân, sát dân, về với Nhân dân, đồng hành cùng Nhân dân, kính trọng, lễ phép với Nhân dân”. Lực lượng vũ trang phải xung phong, xung kích, đi đầu trong các phong trào tình nguyện, tình nghĩa, giúp dân phòng chống thiên tai, dịch bệnh; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Chỉ đạo thực hiện tốt Biên bản làm việc Hội nghị hợp tác bảo đảm ANTT giữa Công an tỉnh với Công an tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay (Lào).

Chủ động trao đổi, giải quyết những vấn đề phát sinh bảo đảm an ninh khu vực biên giới và nhân dân hai bên biên giới. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, trong đó lấy MTTQ làm trung tâm để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Huyện ủy Kỳ Sơn đã trao tặng Giấy khen cho 19 tập thể, 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.