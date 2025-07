Giáo dục Kỳ tích lớp học ở Nghệ An có hơn 30 học sinh đậu trường chuyên Mùa thi năm nay để lại dấu ấn đặc biệt với tập thể lớp 9A, Trường THCS Tôn Quang Phiệt (huyện Thanh Chương cũ) khi có đến hơn 30 học sinh đậu vào trường chuyên. Đây cũng là kỷ lục chưa từng có ở ngôi trường giàu truyền thống hiếu học này.

Những gương mặt đặc biệt

Trần Bảo Trang là gương mặt xuất sắc của lớp 9A, bởi em là thí sinh duy nhất đạt 17,5 điểm và là Thủ khoa môn chuyên của lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm nay. Nhận kết quả này, Trang thực sự bất ngờ, bởi với em, lớp chuyên Toán luôn được xem là lớp quy tụ rất nhiều học sinh xuất sắc trong toàn tỉnh. Bản thân Trang sau khi thi xong cũng khá tự tin về kết quả nhưng em chưa từng nghĩ mình sẽ là Thủ khoa của kỳ thi.

Học sinh Trần Bảo Trang (ngoài cùng bên phải) cùng với gia đình. Ảnh: GĐCC

Trong tập thể lớp 9A, Trang là một thành viên mới vì em chuyển đến trường vào đầu năm lớp 9. Trước đó, Trang học tại Trường Tiểu học và THCS Phong Thịnh, ngôi trường làng nằm cách khá xa trung tâm. Bước ngoặt lớn nhất của Trang vào năm lớp 8, em tham dự Kỳ thi học sinh giỏi huyện ở 2 môn Toán và Tiếng Anh. Trong đó, riêng môn Toán, em đạt Thủ khoa với số điểm gần tuyệt đối 19,5/20 điểm. Đây cũng là lý do đến đầu năm lớp 9, em được bổ sung vào danh sách lớp 9A, Trường THCS Tôn Quang Phiệt, ngôi trường điểm của huyện Thanh Chương (cũ).

Trường mới, với các thầy, cô giáo tận tụy và được học trong tập thể hăng say phấn đấu đã giúp Trang phát huy được thế mạnh của mình. Tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9, em đã đạt giải Nhì môn Toán cấp tỉnh. Đây cũng là tiền đề để sau này Trang bứt phá và đạt kết quả cao tại Kỳ thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Quá trình học tập, bí quyết của Trang khá đơn giản, đó là chăm chỉ, nắm vững kiến thức trên lớp, luyện bài tập nhiều. Vì yêu môn Toán nên Trang không ngại thử thách và tìm niềm vui với những bài Toán khó, với nhiều cách giải mới.

Gia đình em Thương Huyền và Thương Hảo chụp ảnh cùng thầy giáo Chủ nhiệm lớp 9A. Ảnh: Mỹ Hà

Trong những gương mặt trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm nay của lớp 9A, Trường THCS Tôn Quang Phiệt, có 2 chị em sinh đôi Nguyễn Thương Huyền và Nguyễn Thương Hảo. Thương Huyền đậu vào lớp chuyên Lịch sử, Thương Hảo đậu vào lớp chuyên Toán 2. Năm lớp 9, Huyền đạt giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ văn và Hảo đạt giải Nhì môn Hóa học.

Kể về các con, chị Trần Thị Tuyết cho biết: Tôi làm giáo viên mầm non, chồng làm nghề tự do nên thời gian dành cho các con không nhiều. May mắn là 2 con chăm học, chịu khó, nghe lời và có ý thức tự học rất cao. Khi quyết định thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, chúng tôi xác định cho các con đi thử sức và nghĩ rằng, cơ hội đậu không nhiều. Tuy nhiên, các con luôn đặt mục tiêu cho bản thân và nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình.

“ Em đã học và làm rất nhiều bài tập, mua rất nhiều sách và tài liệu để tham khảo. Vậy nhưng, trước mỗi kỳ thi em đều lo lắng, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Sau này, em nhận ra, nếu mình quá áp lực sẽ không đem lại kết quả tốt, hơn thế, điểm số còn đi xuống. Điều quan trọng là mình phải nắm vững kiến thức, luyện tập nhiều dạng bài tập khác nhau. Nếu gặp bài khó, sẵn sàng hỏi thầy cô, bạn bè và có thể tra cứu trên mạng để tìm ra các cách giải khác nhau… Học sinh Nguyễn Thương Hảo

Ngược lại với em gái, Thương Huyền lại chọn cách học nhẹ nhàng và em xem việc học các môn xã hội như một sự khám phá. Điều hối tiếc nhất của Huyền ở kỳ thi năm nay đó là em không vào được lớp chuyên Ngữ văn như bản thân mong ước. Tuy nhiên, em tin rằng, việc đậu vào lớp chuyên Lịch sử là một “cơ duyên” và em sẽ học tốt môn học này, cố gắng để đạt thành tích cao, ghi dấu ấn cho 3 năm học ở Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Thành tích chưa từng có

Mùa tuyển sinh năm nay, tập thể lớp 9A, Trường THCS Tôn Quang Phiệt đã làm nên thành tích chưa từng có khi có 17 học sinh đậu vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và 16 học sinh đậu vào Trường THPT chuyên Đại học Vinh, nhiều em đậu 2 trường. Trong danh sách học sinh trúng tuyển của lớp, khá ấn tượng khi có 5 học sinh đậu vào lớp chuyên Toán 1; 3 học sinh đậu vào lớp chuyên Toán 2; 2 học sinh đậu vào lớp chuyên Vật lý. Ngoài ra, có nhiều học sinh đậu vào lớp chuyên Tiếng Anh, Tiếng Hàn, chuyên Lịch sử.

Tập thể lớp 9A với hơn 30 học sinh đậu vào lớp 10 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Ảnh: NTCC

Đón nhận kết quả này, thầy giáo Nguyễn Ngọc Nam - Chủ nhiệm lớp chia sẻ: Tôi thực sự vui mừng bởi đây là thành tích chưa từng có của trường. Trước đó, ở Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9, chúng tôi có 20 học sinh đạt giải ở tất cả các môn và đó đã là kết quả vượt ngoài mong đợi. Sau kỳ thi này, rất nhiều học sinh của lớp đặt mục tiêu vào trường chuyên và chúng tôi xác định phải cùng đồng hành với các em, vì đây là một kỳ thi rất khó khăn, tính cạnh tranh cao, đòi hỏi học sinh phải có năng lực thực sự.

Năm học vừa qua, lớp 9A là lớp chọn của Trường THCS Tôn Quang Phiệt. Tuy nhiên, nếu như trước đây, các lớp thường chia theo năng lực như lớp chuyên Văn, chuyên Toán, thì lớp 9A lại được định hướng phát triển đồng đều các môn. Do đó, sau này, trong quá trình dạy học, để phát hiện được năng khiếu, sở trường của từng học sinh, giáo viên phải là người sâu sát và thấu hiểu. Bên cạnh đó, giáo viên cũng là người thổi lửa, khích lệ để xây dựng phong trào học tập. Quan trọng hơn, giáo viên còn phải thực sự tâm huyết, trách nhiệm, không ngừng trau dồi chuyên môn để hỗ trợ học trò trong dạy và ôn tập.

“ Kỳ thi chuyên khác nhiều với kỳ thi học sinh giỏi và nếu các em có môi trường học tập tốt, có thầy, cô giỏi bồi dưỡng, các em sẽ có nhiều cơ hội. Tuy nhiên, với học sinh ở trường chúng tôi, các em không có điều kiện để ôn luyện kỹ càng như những vùng thuận lợi và việc học của các em chủ yếu chỉ từ nhà trường. Để đồng hành với học trò, tôi và nhiều đồng nghiệp khác đều phải nỗ lực cố gắng trau dồi chuyên môn, tìm kiếm các nguồn tài liệu khác nhau và dành nhiều thời gian để ôn tập cùng học sinh. Ngoài ra, tôi cũng đánh giá cao ý thức tự học của các em học sinh. Có lẽ, càng khó khăn các em lại càng có động lực để học tập, cố gắng. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Nam - Chủ nhiệm lớp 9A

Ngoài thành tích tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tập thể lớp 9A ghi dấu ấn với 20 học sinh đạt giải tại cuộc thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2024 - 2025. Ảnh: NTCC

Nói về thành tích của nhà trường trong năm học vừa qua, thầy giáo Nguyễn Trọng Đạt - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để khích lệ phong trào học tập, hàng năm nhà trường đều đưa chỉ tiêu có từ 18 - 20% học sinh đậu vào trường chuyên vào Nghị quyết của chi bộ. Trên cơ sở đó, nhà trường có chiến lược cho từng khóa học, từ việc lựa chọn đội ngũ giáo viên, ký cam kết thi đua, có chính sách khen thưởng cho những giáo viên có nhiều học sinh đạt thành tích cao… Nhà trường đổi mới trong hình thức dạy học để học sinh có thể phát huy năng lực, xây dựng các phong trào thi đua, tạo động lực để học sinh cố gắng và nuôi dưỡng ước mơ ngay từ khi mới vào trường.

Riêng với khóa học vừa qua, dù đây là khóa học đầu tiên học và thi theo Chương trình GDPT 2018 và việc dạy học gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh toàn ngành thực hiện Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm, nhưng nhà trường vẫn quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt. Đặc biệt, từ đầu học kỳ II, toàn bộ giáo viên lớp 9 đã tình nguyện dạy thêm miễn phí cho đến sát ngày thi để không làm gián đoạn việc học và giúp các em có một mùa thi thành công.