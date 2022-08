Lại giở trò 'té nước theo mưa'

Tin mới

Nguyễn Quang Tình và những vui, buồn sau trái bóng (Baonghean.vn) - Nguyễn Quang Tình từ lâu được biết đến là tiền vệ có kỹ thuật cá nhân tốt, trưởng thành từ lò Sông Lam Nghệ An với loạt thành tích ấn tượng khi Vô địch V.League (năm 2011), Vô địch Cup Quốc gia (2010) và Siêu cúp năm 2011. Tuy nhiên, phía sau những phút giây tỏa sáng trên sân cỏ, tiền vệ người Đô Lương này còn mang trong mình nhiều câu chuyện vui, buồn và cả những nỗi niềm tiếc nuối.

Nam sinh trường huyện chia sẻ bí quyết đạt điểm cao khối A (Baonghean.vn) - Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, em Trần Hưng Nhân, học sinh lớp 12A, Trường THPT Thanh Chương 1 có điểm xét tuyển khối A cao nhất huyện. Thành tích đó một lần nữa đã ghi nhận sự nỗ lực vươn lên của một học sinh nghèo vượt khó.

Vũ khí mới giúp Ukraine thay đổi chiến lược đối phó Nga Tấn công vào sâu đằng sau chiến tuyến của đối phương, Ukraine đang gây tác động đến khả năng chiến đấu của Nga, làm chậm đà tiến ở phía Đông và tạo thêm nhiều thách thức ở phía Nam.

T&T Victoria: Căn hộ hàng hiệu cho cư dân sành điệu tại TP. Vinh (Baonghean.vn) - Tọa lạc ngay tâm điểm chợ Vinh sầm uất, kết hợp cùng hệ tiện ích đặc quyền, T&T Victoria xứng đáng là căn hộ hàng hiệu cho cộng đồng cư dân sành điệu trong việc tìm nơi an cư lý tưởng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên chuyên đề thảo luận 8 dự án luật Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày 15-18/8 họp phiên chuyên đề cho ý kiến vào hàng loạt dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Lý Nhã Kỳ tiết lộ mối quan hệ với chàng Việt kiều Đức sau show hẹn hò "Dù không phát triển tình cảm nhưng chúng ta có thể đồng hành như những người bạn tốt ở chặng đường sắp tới", Lý Nhã Kỳ tiết lộ mối quan hệ với Thái Khoa sau chương trình.

Y tế Nghệ An đồng hành, hỗ trợ y tế Xiêng Khoảng - Bài cuối: Tiếp tục hỗ trợ tích cực, sát với yêu cầu thực tiễn (Baonghean.vn) - Tiếp tục vun đắp, xây dựng sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt của 2 quốc gia Việt Nam - Lào, 2 tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng, trong thời gian tới, ngành Y tế Nghệ An sẽ tiếp tục giúp đỡ vô điều kiện cho ngành Y tế tỉnh Xiêng Khoảng. PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trao đổi cùng Báo Nghệ An.

Lời khai của nghi can sát hại bé trai 3 tuổi, cho vào tủ đông Bực tức vì bị cháu N.H.Đ hỏi nhiều nên Nguyễn Trường Giang cầm chiếc chày bằng kim loại (dùng để đập đá), vung mạnh một nhát trúng vào phần đầu sau cháu. Bị đánh, cháu bé kêu khóc. Lo sợ bị cháu Đ. mách gia đình, đối tượng định thủ tiêu nạn nhân.

Huấn luyện viên Kiatisak: ‘Hoàng Anh Gia Lai sẽ trả nợ Hà Nội FC’; Thủ môn nhập viện khẩn ở trận Đà Nẵng thua Viettel (Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Kiatisak: "Hoàng Anh Gia Lai sẽ trả nợ Hà Nội FC trên sân nhà Pleiku"; Cựu thủ môn tuyển Việt Nam nhập viện khẩn ở trận Đà Nẵng thua Viettel; Thủng lưới phút 96, Chelsea bị Tottenham cầm chân... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Thuỷ điện Châu Thắng dự kiến xả lũ vào 1 giờ ngày 15/8 (Baonghean.vn) - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh thông báo về việc điều tiết nước hồ chứa Thuỷ điện Châu Thắng (Quế Phong).

Thành phố Vinh dẫn đầu môn bơi trong ngày thi đấu đầu tiên (Baonghean.vn) - Với 4 Huy chương Vàng có được, thành phố Vinh dẫn đầu môn bơi trong ngày thi đấu đầu tiên tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022.

Va chạm với xe tải chạy cùng chiều, người đàn ông thoát chết kỳ diệu (Baonghean.vn) - Người đàn ông điều khiển xe máy cố vượt trước chiếc xe tải đang chạy cùng chiều, hậu quả xảy ra va chạm và suýt bị xe tải cán.

Vận động viên Quỳnh Lưu giành 2 Huy chương Vàng môn điền kinh (Baonghean.vn) - Sau lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022, hôm nay 14/8, môn điền kinh chính thức bước vào thi đấu ngày đầu tiên. Vận động viên Hồ Xuân Tâm của đơn vị Quỳnh Lưu đã xuất sắc khi giành cả Huy chương Vàng chạy cự ly 100m và Huy chương Vàng nhảy xa.

Trường THCS Bạch Liêu (Yên Thành): Nơi ươm mầm những tài năng (Baonghean.vn) - Trường THCS Bạch Liêu tiền thân là trường năng khiếu cấp 1, 2 của huyện Yên Thành, được thành lập từ tháng 9 năm 1979. Ngôi trường này là nơi nuôi dưỡng những ước mơ chinh phục tri thức và ươm mầm tài năng cho đất nước.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/8 (Baonghean.vn) - Những hình ảnh ấn tượng tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo nhân dịp lễ Vu Lan; Nghệ An thẩm định 127 dự án, công trình, cắt giảm 78 tỷ đồng... là những nội dung đáng chú ý trong ngày 14/8.

Công an điều tra vụ bé trai 3 tuổi bị bạo hành, nhốt trong tủ cấp đông Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang điều tra vụ việc bé trai hơn 3 tuổi nghi bị bạo hành, nhốt trong tủ cấp đông xảy ra trên địa bàn xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Rất may, cháu bé đã được gia đình phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện không nguy hiểm tới tính mạng.

Xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu) đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (Baonghean.vn) - Sáng 14/8, xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu) tổ chức Lễ đón nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020 và Bằng công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Chuyển đổi số doanh nghiệp là gì? (Baonghean.vn) - Chuyển đổi số mang lại thay đổi lớn, làm gián đoạn toàn bộ nhiều ngành công nghiệp, đồng thời, lại tạo ra sự sáng tạo phá hủy giúp một số doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển kỷ lục. Nhiều tập đoàn lớn, lâu đời chật vật trong khi các doanh nghiệp mới, nhỏ và linh hoạt hơn nhờ áp dụng những mô hình kinh doanh mới.

Học sinh Nghệ An lần thứ 2 giành Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế (Baonghean.vn) - Đây là tấm huy chương thứ 2 của học sinh Nghệ An trong năm học này và cũng là tấm huy chương thứ 4 của học sinh Trương Văn Quốc Bảo.

Những hình ảnh ấn tượng tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022 (Baonghean.vn) - Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022 đã thu hút hàng ngàn người dân đến theo dõi. Với chương trình được tổ chức trang trọng, kết cấu chặt chẽ, nhiều tiết mục được dàn dựng công phu đã thực sự mang đến ngày hội cho người dân trên quê hương Bác Hồ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo nhân dịp lễ Vu Lan (Baonghean.vn) - Sáng 14/8, đoàn đại biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dẫn đầu đã đến chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An nhân dịp lễ Vu Lan - báo hiếu năm 2022 (Phật lịch 2566).

5 điểm nhấn trận đấu Sông Lam Nghệ An - Nam Định: 1-0 (Baonghean.vn) - Trận đấu giữa Nam Định và Sông Lam Nghệ An tại vòng 12 V.League đã kết thúc với chiến thắng 1-0 cho đội bóng xứ Nghệ. Dưới đây là những điểm nhấn của trận đấu này.

Hồ điều hòa thành phố Vinh ngập rác những ngày cuối tuần (Baonghean.vn) - Vào dịp cuối tuần, hồ điều hòa Hưng Hòa, TP. Vinh tập trung lượng lớn người đổ về vui chơi, ăn uống. Điều đáng nói, nhiều người đã xả rác bừa bãi khiến môi trường hồ điều hòa đang ngày càng ô nhiễm.

Cử tri Con Cuông kiến nghị sửa chữa, nâng cấp đường giao thông vào xã Thạch Ngàn (Baonghean.vn) - Cử tri xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông kiến nghị sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ Kẻ Trai vào bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn; Đầu tư xây dựng tuyến đường từ chợ Cây Chanh, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn vào xã Thạch Ngàn và từ xã Thạch Ngàn đi xóm 11, xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn .

Vòng 12 V-League: Sông Lam Nghệ An và những hy vọng mới (Baonghean.vn) - Vòng 12 V.League - 2022, chuyến làm khách trên sân Thiên Trường của Sông Lam Nghệ An được dự báo là đầy khó khăn, bởi đội chủ nhà Nam Định trước đó vừa giành 3 điểm quý giá trước TP. Hồ Chí Minh và các đội đang đua tranh thoát khỏi các vị trí cuối bảng vừa thua trận càng thôi thúc ý chí vượt khó của thầy trò ông Văn Sỹ.

Nghệ An thẩm định 127 dự án, công trình, cắt giảm 78 tỷ đồng (Baonghean.vn) - Thời gian qua, ngành Xây dựng Nghệ An đã tăng cường công tác quản lý chất lượng, thẩm định công trình, kiểm tra hiện trường, qua đó ngăn ngừa được lãng phí, thất thoát trong xây dựng.

Bé trai 3 tuổi trượt chân đuối nước ở ao nhà (Baonghean.vn) - Sáng 14/8, đại diện chính quyền xã Tân An (Tân Kỳ) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc bé trai 3 tuổi tử vong do đuối nước.